https://ukraina.ru/20260608/zhurnalisty-zakhar-vinogradov-i-vladimir-skachko-o-predelakh-vozmozhnostey-diplomatii-i-glavnoy-oshibke-1079982012.html
Журналисты Захар Виноградов и Владимир Скачко о пределах возможностей дипломатии и главной ошибке России
Журналисты Захар Виноградов и Владимир Скачко о пределах возможностей дипломатии и главной ошибке России - 08.06.2026 Украина.ру
Журналисты Захар Виноградов и Владимир Скачко о пределах возможностей дипломатии и главной ошибке России
Очередная тема проекта мультимедийного издания "Большой скачок" посвящена "оранжевому майдану" на Украине. Журналисты выясняют, почему Россия не смогла... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T19:26
2026-06-08T19:26
2026-06-08T19:26
видео
россия
украина
захар виноградов
владимир скачко
ринат ахметов
бандеровцы
госпереворот
майдан
петр порошенко*
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Очередная тема проекта мультимедийного издания "Большой скачок" посвящена "оранжевому майдану" на Украине. Журналисты выясняют, почему Россия не смогла остановить резкий разворот Украины к бандеровщине в 2003-2005 годах и что, с их точки зрения, не было сделано Россией в этом плане. *В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Ринат Ахметов, который признан Росфинмониторингом членом экстремистского объединения. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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Видео, Россия, Украина, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Ринат Ахметов, бандеровцы, госпереворот, Майдан, Петр Порошенко*, бывший СССР