https://ukraina.ru/20260608/zafiksiruyte-front-i-pustite-voyska-kto-pytaetsya-diktovat-rf-usloviya-khronika-sobytiy-na-utro-8-1079946284.html

"Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня

"Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня - 08.06.2026 Украина.ру

"Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня

Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц выдвинули России условия для мира на Украине. Тем временем Ближний Восток на грани: Израиль ударил по Ирану, Тегеран обещает "сокрушительные последствия"

2026-06-08T11:00

2026-06-08T11:00

2026-06-08T11:34

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Мир по-европейскиЛидеры Франции, Великобритании и Германии после встречи с Владимиром Зеленским выдвинули России условия для завершения конфликта на Украине. Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц призвали президента РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня, отправной точкой для переговоров предложив сделать текущую линию боевого соприкосновения.В совместном с Владимиром Зеленским заявлении "евротройка" сформулировала пять условий для достижения "справедливого и прочного мира".Первое — немедленное и полное прекращение боевых действий. Второе — использование нынешней линии соприкосновения в качестве отправной точки для начала переговоров. Третье — после прекращения огня Киев должен получить "юридически обязывающие" гарантии безопасности, включая размещение многонациональных сил на Украине. Четвертое — российские активы останутся замороженными до завершения конфликта и пока Россия "не возместит Украине ущерб". Пятое — любые элементы переговоров, касающихся интересов ЕС и НАТО, потребуют согласия всех членов этих объединений.Таким образом, европейские лидеры фактически требуют от России зафиксировать нынешнее положение на фронте (при котором значительная часть территорий находится под контролем ВС РФ), при этом разместить на Украине иностранные войска и заплатить репарации из замороженных активов.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывалась от контактов с Европой — им достаточно "снять трубку и позвонить". В Москве также неоднократно подчеркивали, что для начала реальных переговоров Киев должен выполнить условия, озвученные российским лидером: вывод войск из новых регионов, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация.Предложенные "евротройкой" условия — заморозка конфликта по текущей линии фронта с размещением иностранных войск — Москву, судя по всему, не устроят. Официальной реакции Кремля на заявление Макрона, Стармера и Мерца пока не поступало, но ранее в МИД РФ называли подобные инициативы "не имеющими перспектив" и "оторванными от реальности". Вопрос о том, готова ли Европа обсуждать условия Москвы, остается открытым.Израиль нанес удары по Ирану: что происходит на Ближнем ВостокеИзраиль нанес удары по территории Ирана. Как сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, несколько взрывов прогремели в Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа. По данным источника, обстрелы были ограниченными по масштабу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о пусках ракет из Ирана, после чего заявила об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в соцсети X уточнил, что удары наносятся по неэнергетическим объектам инфраструктуры Ирана и по ракетным пусковым установкам."Теперь Израиль наносит удары по иранским пусковым установкам ракет класса "земля-земля", а также по объектам инфраструктуры, не имеющим отношения к энергетическому сектору", — подчеркнул Лейтер. По его словам, Иран ранее выпустил по Израилю 11 баллистических ракет. Дипломат также пригрозил радикальной шиитской группировке "Хезболла", добавив, что ее командный центр в Дахие "будет сильно поврежден" в случае атак на Израиль.Иран атаковал авиабазу Рамат Давид в ответ на израильские авиаудары по Бейруту. Иранцы предупредили, что Израиль столкнется с "еще более сокрушительными последствиями", если решит ответить. Ракетная атака со стороны Ирана стала ответом на нарушение перемирия, заявили в Тегеране, отметив, что Исламская Республика проявляла сдержанность на протяжении месяца.Президент США Дональд Трамп, комментируя эскалацию, заявил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "не будет иного выбора", кроме как принять сделку с Ираном. Об этом сообщает Financial Times. Трамп подчеркнул, что именно он принимает все решения, и новые удары Тегерана по Израилю не изменили его желания завершить американо-иранские переговоры и заключить сделку. Ранее американский лидер сообщил Fox News, что попросит Нетаньяху воздержаться от ответных мер против Ирана.Несмотря на призывы Трампа к сдержанности, Израиль нанес удары, а Иран уже ответил. Таким образом, перемирие, которого с таким трудом добивались дипломаты, вновь оказалось под угрозой. В Тегеране пока не комментируют масштаб ущерба. Однако сам факт ударов по объектам инфраструктуры Ирана и ракетным установкам означает новую, более опасную фазу противостояния, в которую теперь вовлечены не только прокси-силы, но и сами государства.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные, южные и поволжские регионы страны, Московский регион, Республику Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Красноармейск — Павлоград, что серьезно осложнит логистику противника. Бои продолжаются западнее и севернее Гришино, отмечается продвижение российских подразделений к западу от Родинского.На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои у Степногорска. На восточном фланге российские подразделения продвигаются севернее Гуляйпольского. Бои продолжаются у Верхней Терсы, Воздвижевки и Любицкого.На Константиновском направлении российские войска атакуют в районе Нахаловки и севернее Юбилейного парка. Противник предпринимает контратаки со стороны Алексеево-Дружковки. Встречные бои продолжаются у Молочарки.На Днепровском направлении российские подразделения продвигаются северо-западнее Александрограда, уничтожая группы Вооруженных сил Украины в районе реки Гайчур.На Северском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Продолжаются бои за Рай-Александровку, Малиновку и в районе Озёрного.В Киеве опасаются, что РФ, забыв о "духе Анкориджа", может занять Причерноморье. Подробнее - в материале "Кто расслабится, тот погибнет". 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