https://ukraina.ru/20260608/vsu-atakovali-passazhirskiy-poezd-v-krymu-novosti-svo--1079938763.html
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
Взрывы раздаются в Кривом Роге на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T08:25
2026-06-08T08:25
2026-06-08T09:02
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украина.ру
укрпочта
спецоперация
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🟥 Ударные БПЛА поразили цели врага в Запорожье, на месте прилетов поднимается дым.🟥 Дым также фиксируют после прилета в Одессе.🟥 Более тысячи потребителей остались без света в Одесской области из-за повреждения оборудования в результате атаки РФ.🟥 В Харькове дроны попали в склад "Укрпочты", жалуется ее глава Игорь Смилянский.🟥 Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.🟥 Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, крым, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, сергей аксенов, украина.ру, укрпочта, спецоперация
СВО, Крым, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов, Украина.ру, Укрпочта, Спецоперация
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
08:25 08.06.2026 (обновлено: 09:02 08.06.2026)
Взрывы раздаются в Кривом Роге на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 8 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ударные БПЛА поразили цели врага в Запорожье, на месте прилетов поднимается дым.
🟥 Дым также фиксируют после прилета в Одессе.
🟥 Более тысячи потребителей остались без света в Одесской области из-за повреждения оборудования в результате атаки РФ.
🟥 В Харькове дроны попали в склад "Укрпочты", жалуется ее глава Игорь Смилянский.
🟥 Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
🟥 Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.