ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
Взрывы раздаются в Кривом Роге на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T08:25
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крым
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🟥 Ударные БПЛА поразили цели врага в Запорожье, на месте прилетов поднимается дым.🟥 Дым также фиксируют после прилета в Одессе.🟥 Более тысячи потребителей остались без света в Одесской области из-за повреждения оборудования в результате атаки РФ.🟥 В Харькове дроны попали в склад "Укрпочты", жалуется ее глава Игорь Смилянский.🟥 Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.🟥 Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
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сво, крым, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, сергей аксенов, украина.ру, укрпочта, спецоперация
СВО, Крым, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов, Украина.ру, Укрпочта, Спецоперация

ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО

08:25 08.06.2026 (обновлено: 09:02 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонт железнодорожных путей в Забайкальском крае.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Взрывы раздаются в Кривом Роге на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 8 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ударные БПЛА поразили цели врага в Запорожье, на месте прилетов поднимается дым.
🟥 Дым также фиксируют после прилета в Одессе.
🟥 Более тысячи потребителей остались без света в Одесской области из-за повреждения оборудования в результате атаки РФ.
🟥 В Харькове дроны попали в склад "Укрпочты", жалуется ее глава Игорь Смилянский.
🟥 Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
🟥 Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
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СВОКрымКривой РогУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей АксеновУкраина.руУкрпочтаСпецоперация
 
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