https://ukraina.ru/20260608/vsu-atakovali-passazhirskiy-poezd-v-krymu-novosti-svo--1079938763.html

ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО

ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО

Взрывы раздаются в Кривом Роге на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T08:25

2026-06-08T08:25

2026-06-08T09:02

сво

крым

кривой рог

украина

вооруженные силы украины

сергей аксенов

украина.ру

укрпочта

спецоперация

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🟥 Ударные БПЛА поразили цели врага в Запорожье, на месте прилетов поднимается дым.🟥 Дым также фиксируют после прилета в Одессе.🟥 Более тысячи потребителей остались без света в Одесской области из-за повреждения оборудования в результате атаки РФ.🟥 В Харькове дроны попали в склад "Укрпочты", жалуется ее глава Игорь Смилянский.🟥 Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.🟥 Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, крым, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, сергей аксенов, украина.ру, укрпочта, спецоперация