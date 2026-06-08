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Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина - 08.06.2026 Украина.ру
Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает на парламентских выборах менее 50 процентов голосов после обработки 68 процентов бюллетеней, следует из данных ЦИК
2026-06-08T07:29
2026-06-08T07:29
2026-06-08T07:31
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Пока ее результат составляет 49,46 процента. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.В то же время ранее в ночь на понедельник, когда ЦИК обработал только 10 процентов бюллетеней, премьер объявил о победе его политсилы. На тот момент партия получала 54,64 процента. После обработки свыше 1 миллиона или 68 процентов голосов, у "Гражданского договора" 49,46 процента или 539 503 голоса. Блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, набирает 23,72 процента или 246693 голоса, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 10,1 процента или 105039 голосов.Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе на выборах, намерении и дальше сближаться с Западом и "доить" Россию на сайте Украина.ру.
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Новости, Армения, Запад, Россия, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, ЦИК, Украина.ру
Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
07:29 08.06.2026 (обновлено: 07:31 08.06.2026)
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает на парламентских выборах менее 50 процентов голосов после обработки 68 процентов бюллетеней, следует из данных ЦИК
Пока ее результат составляет 49,46 процента. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.
В то же время ранее в ночь на понедельник, когда ЦИК обработал только 10 процентов бюллетеней, премьер объявил о победе его политсилы. На тот момент партия получала 54,64 процента.
После обработки свыше 1 миллиона или 68 процентов голосов, у "Гражданского договора" 49,46 процента или 539 503 голоса. Блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, набирает 23,72 процента или 246693 голоса, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 10,1 процента или 105039 голосов.
Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.