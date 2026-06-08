https://ukraina.ru/20260608/partiya-pashinyana-lidiruet-na-vyborakh-no-ne-nabiraet-golosa-dlya-formirovaniya-kabmina-1079939088.html

Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина

Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина - 08.06.2026 Украина.ру

Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает на парламентских выборах менее 50 процентов голосов после обработки 68 процентов бюллетеней, следует из данных ЦИК

2026-06-08T07:29

2026-06-08T07:29

2026-06-08T07:31

новости

армения

запад

россия

никол пашинян

роберт кочарян

цик

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067973611_0:116:3126:1874_1920x0_80_0_0_01b44353f86256ac1ec049ce7105f870.jpg

Пока ее результат составляет 49,46 процента. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.В то же время ранее в ночь на понедельник, когда ЦИК обработал только 10 процентов бюллетеней, премьер объявил о победе его политсилы. На тот момент партия получала 54,64 процента. После обработки свыше 1 миллиона или 68 процентов голосов, у "Гражданского договора" 49,46 процента или 539 503 голоса. Блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, набирает 23,72 процента или 246693 голоса, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 10,1 процента или 105039 голосов.Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.Подробнее - в материале Пашинян заявил о победе на выборах, намерении и дальше сближаться с Западом и "доить" Россию на сайте Украина.ру.

армения

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, запад, россия, никол пашинян, роберт кочарян, цик, украина.ру