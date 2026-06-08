https://ukraina.ru/20260608/vedet-svobodnuyu-okhotu-knutov-raskryl-kak-khornety-ischut-tanki-i-gruzoviki-na-dorogakh-1079931034.html

"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах

"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах - 08.06.2026 Украина.ру

"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах

Украинские дроны "Марсианин-2" ("Хорнет") поднимаются на воздушных шарах на высоту 6-8 км, после чего самостоятельно ищут цели. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-08T05:30

2026-06-08T05:30

2026-06-08T05:30

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Журналист спросил, как украинские дроны выбирают цели для ударов по сухопутным трассам в Крым. "Сейчас там действует дрон "Марсианин-2" ("Хорнет"). Он подвешивается к воздушному шару, который несет его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата. Дальше дрон сам начинает искать цель без оператора", — заявил Кнутов.По словам Кнутова, система распознавания у дрона упрощенная. В нём используется упрощённый вариант программы, схожей с той, что применялась на марсианском вертолёте NASA Ingenuity. В память беспилотника заложены образы танка, грузовика и солдата в форме."Предполагаю, что когда заканчивается заряд батареи, он атакует все, что видит – людей, легковушки, автобусы. Уже не до распознавания целей. Думаю, в его программу заложено поразить все крупные цели, которые движутся по дороге", — заключил собеседник издания.Hornet — это американский ударный беспилотник самолётного типа (барражирующий боеприпас) компании Swift Beat LLC, которую возглавляет бывший гендиректор Google Эрик Шмидт . В российских войсках его прозвали "Марсианином-2", поскольку система искусственного интеллекта у него схожа с той, что применялась на марсианском вертолёте NASA Ingenuity .Характеристики дрона (по открытым данным): дальность полёта — до 145-150 км, боевая часть — до 5 кг (осколочно-фугасная или кумулятивная), крейсерская скорость — 100-120 км/ч, в пикировании — до 200-300 км/ч . Корпус выполнен из композитных материалов, что делает дрон малозаметным для радаров, а электрический двигатель — практически бесшумным .Главная особенность Hornet — автономная система наведения с ИИ: после запуска он сам ищет и распознаёт цели (танки, грузовики, военную технику) без участия оператора, что делает его неуязвимым для обычных средств РЭБ . В ВСУ дрон начал применяться с марта 2026 года, в том числе для ударов по сухопутному коридору в Крым.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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