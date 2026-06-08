В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/v-odesse-sotrudniki-ttsk-pokhitili-protodiakona-upts-1079967410.html
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ - 08.06.2026 Украина.ру
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона Свято-Троицкого собора УПЦ Николая Мазурца и принудительно мобилизовали его, невзирая на подтвержденные заболевания. Об этом 8 июня сообщают украинские Телеграм-каналы
2026-06-08T15:19
2026-06-08T15:20
новости
одесса
винницкая область
кременчуг
упц
тцк
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079967291_0:4:721:409_1920x0_80_0_0_c5e3eb33b3c8eb40a16f501161d5f500.jpg
По словам жены священнослужителя, у него документально подтверждены миопия и серьезные проблемы с позвоночником. Однако военно-врачебная комиссия признала клирика пригодным к службе. 6 июня его похитили и в тот же день отправили в Винницкую область, а уже 7 июня перебросили в Николаевскую — подальше от дома и от тех, кто мог бы за него заступиться.Ранее военкомы уже похитили священника УПЦ в Винницкой области и удерживали его в ТЦК, а другого батюшку мобилизовали прямо на кладбище после похорон. Также зафиксированы и случаи пыток мобилизованных священнослужителей. Об этом– в материале Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в КременчугеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
одесса
винницкая область
кременчуг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079967291_86:0:634:411_1920x0_80_0_0_2ee79bf2f5a2b94f3de58be2b5d6d897.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, винницкая область, кременчуг, упц, тцк, ес
Новости, Одесса, Винницкая область, Кременчуг, УПЦ, ТЦК, ЕС

В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ

15:19 08.06.2026 (обновлено: 15:20 08.06.2026)
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона Свято-Троицкого собора УПЦ Николая Мазурца и принудительно мобилизовали его, невзирая на подтвержденные заболевания. Об этом 8 июня сообщают украинские Телеграм-каналы
По словам жены священнослужителя, у него документально подтверждены миопия и серьезные проблемы с позвоночником. Однако военно-врачебная комиссия признала клирика пригодным к службе. 6 июня его похитили и в тот же день отправили в Винницкую область, а уже 7 июня перебросили в Николаевскую — подальше от дома и от тех, кто мог бы за него заступиться.
Ранее военкомы уже похитили священника УПЦ в Винницкой области и удерживали его в ТЦК, а другого батюшку мобилизовали прямо на кладбище после похорон. Также зафиксированы и случаи пыток мобилизованных священнослужителей. Об этом– в материале Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаВинницкая областьКременчугУПЦТЦКЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:59Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен
16:54"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
16:49Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
16:36Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
16:34"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке
16:31Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым, над регионом работает ПВО
16:26"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
16:19"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
16:16Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
16:08Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ
16:06Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке
16:01"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС
16:00Трудодень*: растворившийся в будущем атрибут натурального хозяйства
15:54ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность
15:49ВС РФ заняли новые позиции в Сумской области, Павловка зачищена. Новости СВО
15:21"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана
15:20Любви все возрасты покорны: львовские пограничники задержали необычную супружескую пару
15:19В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
15:10Британский атомный флот полностью вышел из строя
15:01В МИД РФ рассказали о тревожных заявлениях Госдепа и переговорах с Украиной. Новости к 15.00
Лента новостейМолния