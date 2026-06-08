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В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ - 08.06.2026 Украина.ру
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона Свято-Троицкого собора УПЦ Николая Мазурца и принудительно мобилизовали его, невзирая на подтвержденные заболевания. Об этом 8 июня сообщают украинские Телеграм-каналы
2026-06-08T15:19
2026-06-08T15:19
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По словам жены священнослужителя, у него документально подтверждены миопия и серьезные проблемы с позвоночником. Однако военно-врачебная комиссия признала клирика пригодным к службе. 6 июня его похитили и в тот же день отправили в Винницкую область, а уже 7 июня перебросили в Николаевскую — подальше от дома и от тех, кто мог бы за него заступиться.Ранее военкомы уже похитили священника УПЦ в Винницкой области и удерживали его в ТЦК, а другого батюшку мобилизовали прямо на кладбище после похорон. Также зафиксированы и случаи пыток мобилизованных священнослужителей. Об этом– в материале Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в КременчугеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
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Новости, Одесса, Винницкая область, Кременчуг, УПЦ, ТЦК, ЕС
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
15:19 08.06.2026 (обновлено: 15:20 08.06.2026)
В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона Свято-Троицкого собора УПЦ Николая Мазурца и принудительно мобилизовали его, невзирая на подтвержденные заболевания. Об этом 8 июня сообщают украинские Телеграм-каналы
По словам жены священнослужителя, у него документально подтверждены миопия и серьезные проблемы с позвоночником. Однако военно-врачебная комиссия признала клирика пригодным к службе. 6 июня его похитили и в тот же день отправили в Винницкую область, а уже 7 июня перебросили в Николаевскую — подальше от дома и от тех, кто мог бы за него заступиться.
Ранее военкомы уже похитили священника УПЦ в Винницкой области и удерживали его в ТЦК, а другого батюшку мобилизовали прямо на кладбище после похорон. Также зафиксированы и случаи пыток мобилизованных священнослужителей. Об этом– в материале Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге