"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан - 08.06.2026 Украина.ру
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"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан
"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан - 08.06.2026 Украина.ру
"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан
Лето в Донецке, как и во всей зоне проведения спецоперации, обещает быть "жарким". Ночами противник отправляет волны больших ударных БПЛА, а днем атакует гражданские автомобили на трассах. Это пока еще не 2022-й, но всегда может стать хуже, - констатируют дончане
2026-06-08T13:01
2026-06-08T13:01
эксклюзив
вооруженные силы украины
донецк
авдеевка
курахово
сво
спецоперация
бпла
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Жужжит! Жужжит! Жужжит! Задыхаясь, пикап рвет когти по ухабам вдоль густой лесополосы. Нет, оторваться – это не вариант. И отбиться нечем. Разве что ботинком в него запустить. Прыгать нужно с борта и зарываться в "лесополку" поглубже.На этой интригующей ноте я просыпаюсь. Жужжит? Жужжит! За окном дядька неопределенного возраста "бреет" газон. "Что ж ты делаешь, изувер? Семи утра еще нет!" - кричу я, но вовремя спохватываюсь и лишь раздраженно машу рукой. Зачем скандалить, ежели приказ у него? Нет, можно в ЖЭК позвонить, но у этих тоже приказ. А то, что горожан, да после шумной ночи, от этого звука натурально колотит, всем, как известно, до лампочки. К тому же аллергиков жалко. Замучают их эти придорожные джунгли.С тех пор, как ВСУ стали активнее применять дроны "Хорнет" по гражданскому транспорту, на дорогах стало заметно свободнее и как-то чуточку нервно. Страх подобен ОРЗ: один чихнул, другой, а через неделю все с насморком.- Слышал уже про Енакиево?- Про автобус? Да, конечно. Семь человек. Семь.- Уроды.- Кто-то же в отпуск ехал, наверное. Готовился, планировал, ждал этого полгода. И не доехал лишь потому, что у какого-то мясника в форме батарейка в дроне стала разряжаться.Выезжаем на объездную. И минировали, и обстреливали из всех калибров эту дорогу в разные годы, но мы тут всегда себя вольненько чувствовали. Главное – клювом не щелкать. Тем более, что не первый год уже она считается тыловой. Считалась. Навстречу едет мобильная огневая группа. Солдаты в бронежилетах, средства РЭБ включены, пулеметчик следит за небом. Лица у парней сонные. Где-то с полуночи небось патрулируют. "Давай-ка внимательней по сторонам, а то мало ли", - цедит водитель, закуривая третью за полчаса.Не по душе мне эта нервотрепка. Очевидно же, что противник того и добивается. Чтобы дергались от каждого шороха, чтобы нос из города боялись показать. В этом весь смысл террора.Встретившись с коллегами на какой-то безымянной дороге между "где-то" и "нигде", обсуждаем актуальную повестку:- Вы не думали в связи с "Хорнетами" на что-то более гражданское пересесть?- Что есть, на том и ездим. К тому же подозреваю, что "Нивой" и "Патриотом" не ограничатся. Любые внедорожники в зоне риска.- Возможно. Только на седане по бездорожью ты далеко не уедешь.- Видишь ли, "далеко" уже не столь важно, гражданская машина или не очень. Там жгут все.Донецк встречает жарой и длинными очередями на заправках. Где-то бензин остался. В таких местах отпускают по тридцать литров на брата. Где-то за наличные уже не продают. Ходят слухи, что к вечеру топливо кончится и, как говорится, ждите дальнейших распоряжений.То, что всерьез нервирует крымчан, для жителей ЛДНР является лишь каким-то по счету бензиновым кризисом. Далеко не первым и, скорее всего, не последним. К тому же молва твердит, что дело тут вовсе не в дронах, а в каких-то бюрократических нюансах, ибо топлива нет лишь у самого крупного игрока на местном рынке. На тех станциях, что поменьше, бензинчик появляется. И в это публика, которая в курсе "расторопности" местных руководителей, верит куда охотней, чем в то, что "все пропало".Ближе к вечеру "Хорнет" бьет по автомобилю на заправочной станции, расположенной неподалеку от меня. Промахивается. Звоню коллеге:- А ведь это могли быть мы с тобой. Даже колонка та же.- Да, но днем раньше. Зато мы теперь знаем, что и "Хорнеты" промахиваются.Иронично. После освобождения Авдеевки и Курахово многие дончане откровенно боялись радоваться, не единожды наученные горьким опытом. "Рано радовались", - говорят теперь.При свете дня все благообразно: люди ездят на работу, отдыхают в кофейнях, гуляют в парках и посещают концерты. А вечерами прилетают дроны и начинается файер-шоу. За городом, впрочем, нескучно и днем. Горловская трасса закрыта, а дорога из Донецка в Мариуполь периодически оказывается под ударом. Хотя люди ездят.- Серьезно?- Ну так у меня заказ. Мне людей везти.- Три счетчика?- Да нет. Я просто как-то не подумал. Едем и едем. Нет, когда сгоревшие машины увидел, испугался немного, но не возвращаться же.- Логично.Людей пугает не текущая ситуация, а "очаровательные" перспективы, которые она рисует. Никто, по вполне очевидным причинам, не хочет, чтобы Донецк превратился в окраину Горловки, где беспилотники-камикадзе годами охотятся на людей. Артиллерия – это страшно, большие ударные дроны – это страшно. Но то и другое несет смерть по броску монетки. А вот камикадзе летит конкретно в тебя.В связи с этим, наверное, местные власти решили укрепить нашу противовоздушную оборону, сформировав в 2026 году БАРС ДНР. Нет, лучше поздно, чем никогда, однако ж не очень понятно, кто будет служить в нем на фоне тотальной нехватки мужчин в регионе, а также за чей счет этот БАРС оснащаться будет. Ведь ни пикапы, ни станины для пулеметов, ни тепловизионные прицелы, как известно, из воздуха не появляются. Не говоря уж о самих пулеметах. Ну да поживем – увидим.В целом же, несмотря на очевидные проблемы, дончане как-то по инерции продолжают жить ту мирную жизнь, которую обрели где-то в 2024 году. По мере сил и средств, так сказать. Наводят порядки во дворах, меняют фанеру на стеклянные окна. Иные даже полноценный ремонт затевают в домах и квартирах. Лето ведь.Чинятся трубы, латаются дороги, открываются кафе и магазины. Даже новые цивилизованные службы такси в республике появляются, что не может не радовать. Однако ж вопрос безопасности вновь актуален, и это вызывает тревогу."По-партизански": День Победы в Донецке
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донецк
авдеевка
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, донецк, авдеевка, курахово, сво, спецоперация, бпла
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Донецк, Авдеевка, Курахово, СВО, Спецоперация, БПЛА

"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан

13:01 08.06.2026
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Лето в Донецке, как и во всей зоне проведения спецоперации, обещает быть "жарким". Ночами противник отправляет волны больших ударных БПЛА, а днем атакует гражданские автомобили на трассах. Это пока еще не 2022-й, но всегда может стать хуже, - констатируют дончане
Жужжит! Жужжит! Жужжит! Задыхаясь, пикап рвет когти по ухабам вдоль густой лесополосы. Нет, оторваться – это не вариант. И отбиться нечем. Разве что ботинком в него запустить. Прыгать нужно с борта и зарываться в "лесополку" поглубже.
На этой интригующей ноте я просыпаюсь. Жужжит? Жужжит! За окном дядька неопределенного возраста "бреет" газон.
"Что ж ты делаешь, изувер? Семи утра еще нет!" - кричу я, но вовремя спохватываюсь и лишь раздраженно машу рукой. Зачем скандалить, ежели приказ у него? Нет, можно в ЖЭК позвонить, но у этих тоже приказ. А то, что горожан, да после шумной ночи, от этого звука натурально колотит, всем, как известно, до лампочки. К тому же аллергиков жалко. Замучают их эти придорожные джунгли.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
С тех пор, как ВСУ стали активнее применять дроны "Хорнет" по гражданскому транспорту, на дорогах стало заметно свободнее и как-то чуточку нервно. Страх подобен ОРЗ: один чихнул, другой, а через неделю все с насморком.
- Слышал уже про Енакиево?
- Про автобус? Да, конечно. Семь человек. Семь.
- Уроды.
- Кто-то же в отпуск ехал, наверное. Готовился, планировал, ждал этого полгода. И не доехал лишь потому, что у какого-то мясника в форме батарейка в дроне стала разряжаться.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Выезжаем на объездную. И минировали, и обстреливали из всех калибров эту дорогу в разные годы, но мы тут всегда себя вольненько чувствовали. Главное – клювом не щелкать. Тем более, что не первый год уже она считается тыловой. Считалась. Навстречу едет мобильная огневая группа. Солдаты в бронежилетах, средства РЭБ включены, пулеметчик следит за небом. Лица у парней сонные. Где-то с полуночи небось патрулируют.
"Давай-ка внимательней по сторонам, а то мало ли", - цедит водитель, закуривая третью за полчаса.
Не по душе мне эта нервотрепка. Очевидно же, что противник того и добивается. Чтобы дергались от каждого шороха, чтобы нос из города боялись показать. В этом весь смысл террора.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Встретившись с коллегами на какой-то безымянной дороге между "где-то" и "нигде", обсуждаем актуальную повестку:
- Вы не думали в связи с "Хорнетами" на что-то более гражданское пересесть?
- Что есть, на том и ездим. К тому же подозреваю, что "Нивой" и "Патриотом" не ограничатся. Любые внедорожники в зоне риска.
- Возможно. Только на седане по бездорожью ты далеко не уедешь.
- Видишь ли, "далеко" уже не столь важно, гражданская машина или не очень. Там жгут все.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Донецк встречает жарой и длинными очередями на заправках. Где-то бензин остался. В таких местах отпускают по тридцать литров на брата. Где-то за наличные уже не продают. Ходят слухи, что к вечеру топливо кончится и, как говорится, ждите дальнейших распоряжений.
То, что всерьез нервирует крымчан, для жителей ЛДНР является лишь каким-то по счету бензиновым кризисом. Далеко не первым и, скорее всего, не последним. К тому же молва твердит, что дело тут вовсе не в дронах, а в каких-то бюрократических нюансах, ибо топлива нет лишь у самого крупного игрока на местном рынке. На тех станциях, что поменьше, бензинчик появляется. И в это публика, которая в курсе "расторопности" местных руководителей, верит куда охотней, чем в то, что "все пропало".
Ближе к вечеру "Хорнет" бьет по автомобилю на заправочной станции, расположенной неподалеку от меня. Промахивается. Звоню коллеге:
- А ведь это могли быть мы с тобой. Даже колонка та же.
- Да, но днем раньше. Зато мы теперь знаем, что и "Хорнеты" промахиваются.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Иронично. После освобождения Авдеевки и Курахово многие дончане откровенно боялись радоваться, не единожды наученные горьким опытом. "Рано радовались", - говорят теперь.
При свете дня все благообразно: люди ездят на работу, отдыхают в кофейнях, гуляют в парках и посещают концерты. А вечерами прилетают дроны и начинается файер-шоу. За городом, впрочем, нескучно и днем. Горловская трасса закрыта, а дорога из Донецка в Мариуполь периодически оказывается под ударом. Хотя люди ездят.
- Серьезно?
- Ну так у меня заказ. Мне людей везти.
- Три счетчика?
- Да нет. Я просто как-то не подумал. Едем и едем. Нет, когда сгоревшие машины увидел, испугался немного, но не возвращаться же.
- Логично.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Людей пугает не текущая ситуация, а "очаровательные" перспективы, которые она рисует. Никто, по вполне очевидным причинам, не хочет, чтобы Донецк превратился в окраину Горловки, где беспилотники-камикадзе годами охотятся на людей. Артиллерия – это страшно, большие ударные дроны – это страшно. Но то и другое несет смерть по броску монетки. А вот камикадзе летит конкретно в тебя.
В связи с этим, наверное, местные власти решили укрепить нашу противовоздушную оборону, сформировав в 2026 году БАРС ДНР. Нет, лучше поздно, чем никогда, однако ж не очень понятно, кто будет служить в нем на фоне тотальной нехватки мужчин в регионе, а также за чей счет этот БАРС оснащаться будет. Ведь ни пикапы, ни станины для пулеметов, ни тепловизионные прицелы, как известно, из воздуха не появляются. Не говоря уж о самих пулеметах. Ну да поживем – увидим.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Игорь Гомольский
В целом же, несмотря на очевидные проблемы, дончане как-то по инерции продолжают жить ту мирную жизнь, которую обрели где-то в 2024 году. По мере сил и средств, так сказать. Наводят порядки во дворах, меняют фанеру на стеклянные окна. Иные даже полноценный ремонт затевают в домах и квартирах. Лето ведь.
Чинятся трубы, латаются дороги, открываются кафе и магазины. Даже новые цивилизованные службы такси в республике появляются, что не может не радовать. Однако ж вопрос безопасности вновь актуален, и это вызывает тревогу.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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