https://ukraina.ru/20260608/v-donetske-tolko-i-razgovorov-chto-o-bpla-chto-segodnya-trevozhit-donchan--1079947853.html

"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан

"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан - 08.06.2026 Украина.ру

"В Донецке только и разговоров, что о БПЛА": что сегодня тревожит дончан

Лето в Донецке, как и во всей зоне проведения спецоперации, обещает быть "жарким". Ночами противник отправляет волны больших ударных БПЛА, а днем атакует гражданские автомобили на трассах. Это пока еще не 2022-й, но всегда может стать хуже, - констатируют дончане

2026-06-08T13:01

2026-06-08T13:01

2026-06-08T13:01

эксклюзив

вооруженные силы украины

донецк

авдеевка

курахово

сво

спецоперация

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079949184_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1c5d09033fbaf70a3f2983bd710fb3ef.jpg

Жужжит! Жужжит! Жужжит! Задыхаясь, пикап рвет когти по ухабам вдоль густой лесополосы. Нет, оторваться – это не вариант. И отбиться нечем. Разве что ботинком в него запустить. Прыгать нужно с борта и зарываться в "лесополку" поглубже.На этой интригующей ноте я просыпаюсь. Жужжит? Жужжит! За окном дядька неопределенного возраста "бреет" газон. "Что ж ты делаешь, изувер? Семи утра еще нет!" - кричу я, но вовремя спохватываюсь и лишь раздраженно машу рукой. Зачем скандалить, ежели приказ у него? Нет, можно в ЖЭК позвонить, но у этих тоже приказ. А то, что горожан, да после шумной ночи, от этого звука натурально колотит, всем, как известно, до лампочки. К тому же аллергиков жалко. Замучают их эти придорожные джунгли.С тех пор, как ВСУ стали активнее применять дроны "Хорнет" по гражданскому транспорту, на дорогах стало заметно свободнее и как-то чуточку нервно. Страх подобен ОРЗ: один чихнул, другой, а через неделю все с насморком.- Слышал уже про Енакиево?- Про автобус? Да, конечно. Семь человек. Семь.- Уроды.- Кто-то же в отпуск ехал, наверное. Готовился, планировал, ждал этого полгода. И не доехал лишь потому, что у какого-то мясника в форме батарейка в дроне стала разряжаться.Выезжаем на объездную. И минировали, и обстреливали из всех калибров эту дорогу в разные годы, но мы тут всегда себя вольненько чувствовали. Главное – клювом не щелкать. Тем более, что не первый год уже она считается тыловой. Считалась. Навстречу едет мобильная огневая группа. Солдаты в бронежилетах, средства РЭБ включены, пулеметчик следит за небом. Лица у парней сонные. Где-то с полуночи небось патрулируют. "Давай-ка внимательней по сторонам, а то мало ли", - цедит водитель, закуривая третью за полчаса.Не по душе мне эта нервотрепка. Очевидно же, что противник того и добивается. Чтобы дергались от каждого шороха, чтобы нос из города боялись показать. В этом весь смысл террора.Встретившись с коллегами на какой-то безымянной дороге между "где-то" и "нигде", обсуждаем актуальную повестку:- Вы не думали в связи с "Хорнетами" на что-то более гражданское пересесть?- Что есть, на том и ездим. К тому же подозреваю, что "Нивой" и "Патриотом" не ограничатся. Любые внедорожники в зоне риска.- Возможно. Только на седане по бездорожью ты далеко не уедешь.- Видишь ли, "далеко" уже не столь важно, гражданская машина или не очень. Там жгут все.Донецк встречает жарой и длинными очередями на заправках. Где-то бензин остался. В таких местах отпускают по тридцать литров на брата. Где-то за наличные уже не продают. Ходят слухи, что к вечеру топливо кончится и, как говорится, ждите дальнейших распоряжений.То, что всерьез нервирует крымчан, для жителей ЛДНР является лишь каким-то по счету бензиновым кризисом. Далеко не первым и, скорее всего, не последним. К тому же молва твердит, что дело тут вовсе не в дронах, а в каких-то бюрократических нюансах, ибо топлива нет лишь у самого крупного игрока на местном рынке. На тех станциях, что поменьше, бензинчик появляется. И в это публика, которая в курсе "расторопности" местных руководителей, верит куда охотней, чем в то, что "все пропало".Ближе к вечеру "Хорнет" бьет по автомобилю на заправочной станции, расположенной неподалеку от меня. Промахивается. Звоню коллеге:- А ведь это могли быть мы с тобой. Даже колонка та же.- Да, но днем раньше. Зато мы теперь знаем, что и "Хорнеты" промахиваются.Иронично. После освобождения Авдеевки и Курахово многие дончане откровенно боялись радоваться, не единожды наученные горьким опытом. "Рано радовались", - говорят теперь.При свете дня все благообразно: люди ездят на работу, отдыхают в кофейнях, гуляют в парках и посещают концерты. А вечерами прилетают дроны и начинается файер-шоу. За городом, впрочем, нескучно и днем. Горловская трасса закрыта, а дорога из Донецка в Мариуполь периодически оказывается под ударом. Хотя люди ездят.- Серьезно?- Ну так у меня заказ. Мне людей везти.- Три счетчика?- Да нет. Я просто как-то не подумал. Едем и едем. Нет, когда сгоревшие машины увидел, испугался немного, но не возвращаться же.- Логично.Людей пугает не текущая ситуация, а "очаровательные" перспективы, которые она рисует. Никто, по вполне очевидным причинам, не хочет, чтобы Донецк превратился в окраину Горловки, где беспилотники-камикадзе годами охотятся на людей. Артиллерия – это страшно, большие ударные дроны – это страшно. Но то и другое несет смерть по броску монетки. А вот камикадзе летит конкретно в тебя.В связи с этим, наверное, местные власти решили укрепить нашу противовоздушную оборону, сформировав в 2026 году БАРС ДНР. Нет, лучше поздно, чем никогда, однако ж не очень понятно, кто будет служить в нем на фоне тотальной нехватки мужчин в регионе, а также за чей счет этот БАРС оснащаться будет. Ведь ни пикапы, ни станины для пулеметов, ни тепловизионные прицелы, как известно, из воздуха не появляются. Не говоря уж о самих пулеметах. Ну да поживем – увидим.В целом же, несмотря на очевидные проблемы, дончане как-то по инерции продолжают жить ту мирную жизнь, которую обрели где-то в 2024 году. По мере сил и средств, так сказать. Наводят порядки во дворах, меняют фанеру на стеклянные окна. Иные даже полноценный ремонт затевают в домах и квартирах. Лето ведь.Чинятся трубы, латаются дороги, открываются кафе и магазины. Даже новые цивилизованные службы такси в республике появляются, что не может не радовать. Однако ж вопрос безопасности вновь актуален, и это вызывает тревогу."По-партизански": День Победы в Донецке

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

авдеевка

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, вооруженные силы украины, донецк, авдеевка, курахово, сво, спецоперация, бпла