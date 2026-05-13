https://ukraina.ru/20260513/po-partizanski-den-pobedy-v-donetske-1078805058.html

"По-партизански": День Победы в Донецке

"По-партизански": День Победы в Донецке - 13.05.2026 Украина.ру

"По-партизански": День Победы в Донецке

Даже по общероссийским меркам, в Донбассе День Победы – это праздник особый. То, чего едва не лишился, то, что много лет защищал с оружием в руках, неминуемо становится сакральным. Отмечать, правда, который год приходится без парадов и массовых акций. Тихо, по-партизански.

2026-05-13T07:09

2026-05-13T07:09

2026-05-13T07:09

донецк

донбасс

афганистан

чвк

бессмертный полк

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078857198_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_8947fc18f68b39a8181b008109981f4b.jpg

Ближе к полудню. Донецк. Перекресток. "Таких вот много сегодня и меня это радует. Хоть какое-то ощущение праздника", - говорит таксист, кивая на бежевую и неожиданно бодрую "шестерку" со знаменами Победы, что стоит перед нами. Из колонок звучит "На безымянной высоте". Куда более понятная сегодня всем, кто может еще услышать, чем двенадцать лет назад.Дорожные работы впереди. Пробка. От скуки верчу головой. Справа, в недорогой иномарочке пожилой мужчина в парадной форме. Сняв фуражку, он аккуратно протирает взмокший лоб носовым платочком. Не рукавом, как нынче принято. Слишком молод он для ветерана Великой Отечественной. Да и всех, кто жив по сей день, местные знают в лицо. Афганистан? Одна из Чеченских кампаний? Ополчение или 1-й АК? Теперь не угадаешь.В зеркале заднего вида наблюдаю "буханку". Все по теперешней моде: "рога" средства РЭБ, "мангал" и масксеть. Рука в тактической перчатке стучит по двери в такт музыке, что из "шестерки" доносится. На бойце, которого я целиком не вижу, кстати, новый штатный "пиксель". Неплохо смотрится.Центр города к Празднику даже украсили, но людей на улицах, откровенно говоря, не много. Однако ж те, что встречаются, парадно одеты и непременно с Георгиевскими лентами на груди. Детвора еще с цветами и воздушными шариками. От здания театра доносится музыка. По дорогам туда-сюда гоняют машины со все теми же знаменами Победы, а также местных армейских бригад и даже ЧВК "Вагнер". На задних и лобовых стеклах других автомобилей черно-белые и цветные фотографии. Первые – деды-прадеды, вторые – отцы, мужья, сыновья, братья. Такой себе "Бессмертный Полк" на колесах.Такой вот партизанский праздник у нас вырисовывается. Смелее, чем в прошлом году, но без крайностей. В то, что Киев будет соблюдать перемирие в отношении Донбасса, тут не верит никто, хотя с утра вроде бы тихо.- Как-то грустно все это, дружище. В 22-м весь город в дыму был и прилетало ежечасно, но День Победы все равно с каким-то энтузиазмом отмечали.- Тогда еще казалось, что вот сейчас навалимся гурьбой и за год быстренько все это закончим. Но годы идут, война продолжается и какого-то понятного финала ей не видно. А энтузиазм – это не бесконечный ресурс. Вот поэтому все так.Это, впрочем, уже не первый "безлюдный" уик-энд. Весна в этом году припозднилась, а потому с приходом ее люди рвутся на ту природу, которая у нас не заминирована. На выходных здесь, по-моему, только военные, полицейские, медики да всевозможные ремонтно-строительные бригады остаются. У последних теперь много работы. Асфальт, в большинстве случаев, проверку зимой не прошел, а потому многие дороги укатывают заново. Пробки местами такие по утрам, что даже москвичи приуныли бы.А вот с водой, кстати, стало похуже. Жители многоэтажек грешат на обитателей частной застройки с их бескрайними огородами, на которых управу найти невозможно. Сколько правды в этом, честно говоря, не знаю, однако ж проблема налицо: по графику у меня День воды, а краны до сих пор безнадежно сухие.Слухов насчет водной проблемы и решения оной по региону ходит целая уйма. Одни говорят, что еще одну "нитку" тянут, другие – что первую доводят до ума. Вот только проверить и рассказать об этом невозможно, поскольку вода – ресурс стратегический. Причинно-следственные связи между откровениями в информационном пространстве и точностью вражеских ударов здесь настолько четкие, что лишнего местные давно уж предпочитают не болтать.Удары? Их, к сожалению, есть. На ДНР противник дронов не жалеет. Летят они почти каждую ночь и летят массово. Большую часть, конечно, сбивают, но случается всякое. К этому давно привыкли и относятся все больше философски.Проживая в Донецке, чувствуешь себя героем известного романа "Я – легенда". Ибо днем относительно безопасно, а вот ночью из укрытия лучше не высовываться. Юная поросль, которая со времен пандемии сидела по домам и квартирам, это правило игнорирует. Чаще это сходит им с рук, но порой кончается трагично.Тут следует оговориться, что безопасно днем очень даже не всюду. Горловскую трассу, к примеру, властям пришлось физически закрыть, поскольку обычных рекомендаций согражданам не хватило. Ведь зачем объезжать два часа, если можно сорок минут ехать по новенькой и абсолютно пустой дороге? Только вот сейчас там охотничьи угодья вражеских "дроноводов". В связи с появлением у них новых ударных БПЛА любые перемещения в сторону линии фронта смертельно опасны. Пару месяцев тому до некоторых населенных пунктов даже на такси добраться можно было. За какие-то безумные деньги, но тем не менее. Сейчас же гражданским лучше туда не соваться. Машины горят ежедневно.Очевидно, что со временем армейцы изобретут рабочие методики для борьбы с новыми угрозами. Не в первый раз чай. Но прямо сейчас дневная жизнь городов Донбасса резко контрастирует с ночной, а с тем, что происходит в опасных зонах, - еще резче. От девушек в платьях, что пьют кофе на бульваре, до пост-апокалипсиса, где тебя в любой момент могут сжечь, - от силы полчаса езды.

донецк

донбасс

афганистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донецк, донбасс, афганистан, чвк, бессмертный полк, мнения