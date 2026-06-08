Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
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Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО
Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО
ПВО России готовится отразить ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T19:41
2026-06-08T19:41
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🟥 Ракетная опасность объявлена в Воронежской и Тульской областях, сообщают власти регионов;🟥 Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности в регионе также введены временные ограничения работы мобильного интернета;🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Казани и Ульяновска - Росавиация;🟦 Отбой ракетной опасности в Обоянском районе Курской области - оперштаб региона;🟥 Беспилотники ВС РФ атакуют объекты в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области);🟥 Взрывы продолжаются в подконтрольном ВСУ Запорожье;🟦 Менее чем на 30% выполнен майский план по мобилизации в Черновицкой области, заявил украинским парламентариям врио облвоенкомата Роман Дядюра.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО

19:41 08.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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ПВО России готовится отразить ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ракетная опасность объявлена в Воронежской и Тульской областях, сообщают власти регионов;
🟥 Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности в регионе также введены временные ограничения работы мобильного интернета;
🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Казани и Ульяновска - Росавиация;
🟦 Отбой ракетной опасности в Обоянском районе Курской области - оперштаб региона;
🟥 Беспилотники ВС РФ атакуют объекты в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области);
🟥 Взрывы продолжаются в подконтрольном ВСУ Запорожье;
🟦 Менее чем на 30% выполнен майский план по мобилизации в Черновицкой области, заявил украинским парламентариям врио облвоенкомата Роман Дядюра.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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