https://ukraina.ru/20260608/rossiyskie-bpla-atakuyut-v-chernigovskoy-oblasti-raketnaya-opasnost-v-regionakh-rf-novosti-svo-1079981473.html

Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО

Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру

Российские БПЛА атакуют в Черниговской области, ракетная опасность в регионах РФ. Новости СВО

ПВО России готовится отразить ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T19:41

2026-06-08T19:41

2026-06-08T19:41

спецоперация

сво

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

новости сво

россия

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077304783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecdf8a2aae8fe36bce851b02b7d6d4f.jpg

🟥 Ракетная опасность объявлена в Воронежской и Тульской областях, сообщают власти регионов;🟥 Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности в регионе также введены временные ограничения работы мобильного интернета;🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Казани и Ульяновска - Росавиация;🟦 Отбой ракетной опасности в Обоянском районе Курской области - оперштаб региона;🟥 Беспилотники ВС РФ атакуют объекты в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области);🟥 Взрывы продолжаются в подконтрольном ВСУ Запорожье;🟦 Менее чем на 30% выполнен майский план по мобилизации в Черновицкой области, заявил украинским парламентариям врио облвоенкомата Роман Дядюра.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

черниговская область

курская область

казань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, россия, черниговская область, курская область, никол пашинян, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла сегодня, атака бпла, ракетный удар, казань, росавиация