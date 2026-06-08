https://ukraina.ru/20260608/kiev-povyshaet-stavki-na-chto-voobsche-rasschityvaet-zelenskiy-i-pochemu-imenno-noyabr-dlya-nego-tak-vazhen-1079961754.html

Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен

Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен - 08.06.2026 Украина.ру

Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен

На прошлой неделе Владимир Путин, комментируя трагические события с ударом украинских вооружённых сил по детям в Старобельске, как мне кажется, задал новую рамку происходящему.

2026-06-08T16:59

2026-06-08T16:59

2026-06-08T16:59

мнения

одкб

владимир путин

россия

белоруссия

дональд трамп

вкс

нато

тихановская

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066939086_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_d9747e799ec3ebb32506d651f17901e5.jpg

Причём эта рамка выглядит вполне логичной реакцией на ту очевидную эскалацию, которую сейчас активно разгоняют Киев и те, кто стоит за ним в Европе, а, возможно, и по ту сторону Атлантики. Цитата: "Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, и придать новое качество конфликту в целом. Что ж, это их выбор". Мне кажется, это очень тяжёлая и весьма показательная формулировка. И последовавший буквально через сутки масштабный удар российских ВКС по военным объектам и предприятиям Украины выглядит как практическое развитие именно этой логики. Тем более что он стал продолжением предыдущего удара возмездия, нанесённого несколькими днями ранее.Так же, на той неделе, в среду, ещё одно важное заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Цитата: "Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящей в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока". То есть речь идёт уже о вероятности перерастания регионального кризиса в гораздо более масштабное противостояние.Лично я остаюсь скептиком относительно готовности и желания евроатлантических стран вступать в прямой военный клинч с Россией и Белоруссией, особенно с учётом неочевидной таком случае позиции Соединённых Штатов и ультимативного ядерного наступательного потенциала России. Если говорить о сценарии глобального конфликта, о котором упоминает Хренин, то гораздо вероятнее выглядит не прямое столкновение, а расширение сети прокси-конфликтов по периметру России и Союзного государства. Вот это они действительно способны пытаться реализовывать.Именно поэтому замечание Путина о попытке Киева придать происходящему новое качество выглядит особенно точным. Эскалация действительно происходит. А как еще оценивать трагические события с ударом по рейсовому автобусу маршрута Москва — Симферополь, где погибли семь человек и были ранены одиннадцать, и упомянутый выше удар по Старобельску? Сюда же относятся многочисленные удары по гражданским объектам и транспорту в течении всех последних недель. Отдельно обращают на себя внимание атаки по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время проведения Петербургского международного экономического форума. Всё это выглядит как элементы демонстративного давления и информационно-политической эскалации. На этом фоне добавляются сообщения о подготовке провокаций на белорусском направлении. Я уже обращал внимание на то, насколько активно, в логике информационного прикрытия подготовки собственной агрессии, представители киевского режима в последнее время начали продвигать тезис о возможной угрозе со стороны Белоруссии или с территории Белоруссии. И интенсивность подобных заявлений продолжает расти. При этом о превентивных мерах киевский режим говорит уже вполне открыто. Более того, некоторые из них, как утверждается, уже предпринимаются. Вспомните историю с привлечением Тихановской и её контактами с представителями полка имени Кастуся Калиновского. То есть, по этой логике, готовится не только вероятная военная провокация, но и политическая надстройка под неё.Всё это выглядит как звенья одной цепи. Разогрев вокруг Приднестровья, вероятное напряжение в Закавказье по итогам выборов только состоявшихся в Армении, обострение по всему восточноевропейскому фасу НАТО, инциденты в Румынии и реакция на них, многочисленные истории в Прибалтике и Финляндии, жёсткие заявления по поводу Калининграда и Калининградской области. К этому добавляются непрекращающиеся удары по объектам на территории России, включая транспортную, гражданскую и производственную инфраструктуру. Цель этой эскалации, достаточно очевидна — вызвать раздражение внутри российского общества и максимально поднять градус общественного напряжения накануне выборов в Государственную Думу, которые пройдут 18–20 сентября. Кстати, в этом же контексте я рассматриваю и письма Зеленского Трампу по поводу Patriot, технологий и лицензий. Это история уже про американские выборы и попытка создать дополнительные проблемы Трампу перед выборами в Конгресс. Поэтому нет ничего удивительного в понимании того, что глобалисты Запада не собираются оставлять без внимания и российскую избирательную кампанию. Именно поэтому нынешнее нагнетание происходит в формате здесь и сейчас.Когда многие обсуждали заявление Зеленского о том, что война может завершиться в ноябре 2026 года, большинство почему-то связали это исключительно с американской выборами. А по факту, планы украинской хунты нацелены на российскую внутриполитическую повестку. Здесь я уже выхожу на тонкий лёд предположений. Но мой украинский опыт, связанный с выборами, политическими кризисами, майданами, внутренними конфликтами и последующими событиями последних лет, заставляет внимательно смотреть именно в эту сторону. Все эти истории с ударами по нефтепереработке, инфраструктуре и гражданскому сектору выглядят как попытка создать дополнительное напряжение внутри российского общества и сыграть на тех противоречиях, которые, как им кажется, существуют. Ну и отдельной строкой, повторюсь, остаётся тема Белоруссии. В том числе сценарии возможных провокаций на границе или иных действий ограниченного характера, которые также укладываются в общую логику наращивания напряжённости по всему периметру Союзного государства. Естественно, это, как я уже объяснял, история про попытку вызвать мобилизацию в России. Больше того, попытки разрушить логистику, нарушить поставки, создать проблемы для гражданской инфраструктуры, продовольственного снабжения и транспортной связанности в Донбассе, Новороссии и приграничных российских регионах, на мой взгляд, укладываются в ту же самую логику.Они абсолютно убеждены, что мобилизация является тем фактором, который способен раскачать российское общество. Я уже не раз говорил, что считаю это заблуждением. Критическая масса наиболее негативно и оппозиционно настроенных граждан покинула страну ещё в 2022–2023 годах. Кроме того, российское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что необходимости в новой мобилизации не существует. И даже если, не приведи Бог, киевский режим решится на какую-либо военную авантюру против Белоруссии, это вовсе не означает автоматической необходимости мобилизационных мероприятий. Существует Союзное государство, существуют механизмы взаимодействия и возможности коллективного реагирования в рамках того же ОДКБ. Но, как мне кажется, их волнует не столько реальный военный результат, сколько сама возможность повышать ставки. Они готовы ставить на красное, на чёрное, на зеро, лишь бы, как им кажется, запустить внутри России процесс дестабилизации и эффект политического домино.Здесь уже скажу как политтехнолог и человек, который много лет работает с аналитикой. Мне кажется, прошло время действительно сильных советологов и специалистов по России, которые когда-то существовали в Соединённых Штатах и странах Запада. Тотальное большинство современных западных экспертов по России, Украине и восточноевропейской политике демонстрируют гораздо более поверхностное понимание процессов. Мне доводилось общаться с нашими специалистами по американской, британской и немецкой политике. И по их словам, очень часто те аналитические конструкции, оценки и прогнозы, которые сегодня используются западным аналитическим и разведывательным сообществами при анализе внутриполитической ситуации в России, а также перспектив конфликта на Украине, и вопросов угроз для российского углеводородного экспорта через Балтику и Чёрное море, выглядят крайне упрощёнными и далёкими от реальности. Именно поэтому многие сценарии, на которые сегодня делают ставку в западных столицах, на практике могут оказаться совсем не такими, какими их представляют авторы этих прогнозов. И все эти их аналитические материалы, на мой взгляд, не позволяют адекватно оценивать происходящее. Повторюсь, современные специалисты по России, по моему мнению, не идут ни в какое сравнение с советологами времён холодной войны. Именно поэтому многие их расчёты оказываются ошибочными, а прогнозы регулярно расходятся с реальностью.Это вовсе не означает, что к происходящему не нужно относиться серьёзно. Наоборот. Их планы могут оказаться несостоятельными, их надежды могут не оправдаться, но ущерб они способны причинить вполне реальный. А потому, с учетом, того, что, как я написал выше, что нынешняя эскалация жёстко привязана к политическому календарю, во-первых, к выборам в Государственную Думу в России, и, во вторую очередь к выборам в Конгресс Соединённых Штатов, готовиться к отражению и купированию их действий надо уже сейчас.Киевский режим делает очередную крупную ставку, готовясь идти до конца в своих действиях. И здесь я вновь возвращаюсь к словам Владимира Путина: "Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом". На мой взгляд, это очень точная и исчерпывающая характеристика происходящего. Именно попытку придать конфликту новое качество мы сейчас и наблюдаем. Многие сценарии, о которых ещё недавно говорили как о перспективах 2028–2029 годов, по ощущениям начинают реализовываться уже сейчас. При этом сами европейцы по-прежнему не готовы идти на прямое столкновение. Многое из того, что обсуждалось ранее, они пока не делают и, будем надеяться, делать не станут. Но киевский режим остаётся для них главным инструментом давления, и они на Западе используют его на полную мощность. И здесь, к сожалению, больше всего страдают обычные люди, оказавшиеся заложниками происходящего. Люди, которые не принимают решений, но вынуждены жить внутри этой реальности. Поэтому происходящее сегодня действительно требует максимально серьёзного отношения и максимально трезвой оценки.Подробнее разбор последних заявлений Зеленского - в статье Михаила Павлива "Зачем Зеленский написал Путину"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

россия

белоруссия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, одкб, владимир путин, россия, белоруссия, дональд трамп, вкс, нато, тихановская, киев, весь павлив