https://ukraina.ru/20260608/iran-srazu-nachal-voynu-na-unichtozhenie-knutov-o-tom-pochemu-rossii-pora-menyat-taktiku-na-ukraine-1079930552.html

"Иран сразу начал войну на уничтожение": Кнутов о том, почему России пора менять тактику на Украине

"Иран сразу начал войну на уничтожение": Кнутов о том, почему России пора менять тактику на Украине - 08.06.2026 Украина.ру

"Иран сразу начал войну на уничтожение": Кнутов о том, почему России пора менять тактику на Украине

России необходимо перенять тактику Ирана и перейти от войны на истощение к стратегии разрушения. Главные удары должны наноситься баллистическими ракетами по энергетике, мостам и предприятиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-08T06:00

2026-06-08T06:00

2026-06-08T06:00

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В беседе с журналистом обсуждалась интенсивность системных ударов возмездия, которые Россия наносит по Украине. Журналист спросил, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия. Кнутов обратил внимание на пример Тегерана."Иран сразу начал войну на уничтожение. Никакой войны на истощение с его стороны не было. Были выведены из строя 15 баз, 5 серьезных объектов. Таким образом он показал новый способ ведения боевых действий, когда главные удары наносятся баллистическими ракетами, а не дронами", — заявил Кнутов.По словам эксперта, если Иран может решать вопросы с производством ракет, то Россия тем более сможет организовать его на должном уровне. Причем это количество ракет должно обеспечивать хотя бы два массированных удара в месяц, пояснил Кнутов."Основная задача — это разрушение предприятий, трансформаторных подстанций и самих электростанций. Удары по ключевым мостам нужно наносить регулярно, чтобы выводить из строя дорожное полотно", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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