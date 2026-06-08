https://ukraina.ru/20260608/energiya-atoma--vne-konkurentsii-vydrin-o-tom-kak-iran-podtolknul-kazakhstan-k-stroitelstvu-aes-1079970971.html

"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС

"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС - 08.06.2026 Украина.ру

"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС

Казахстан долго колебался со строительством АЭС, но пример Ирана подстегнул республику к решению. Мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза, и атомная энергия оказалась вне конкуренции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-08T16:01

2026-06-08T16:01

2026-06-08T16:01

новости

казахстан

иран

россия

дмитрий выдрин

украина.ру

владимир путин

еаэс

ес

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102856/16/1028561603_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d9915490e3c9cd68852f2c1ebfdc3700.jpg

Ранее завершился трехдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который был приурочен к саммиту ЕАЭС. Казахстан считается одним из ключевых партнеров России, несмотря на то, что его внешняя политика сводится не только к российскому направлению.Журналист спросил, была ли встреча лидеров ЕАЭС в Астане прорывом в отношениях России и Казахстана. "Главное, конечно, соглашение по АЭС. Казахи долго колебались, но их опередил Узбекистан. А они очень ревностно относятся к возможностям друг друга и конкурируют за лидерство в субрегионе", — заявил Выдрин.Политолог пояснил, что подтолкнуло Астану к ускорению. По его словам, Иран вообще заставил Казахстан "шевелиться быстрее", поскольку мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза. Выдрин подчеркнул, что энергия атома сегодня вне конкуренции.По мнению Выдрина, масштабы пока недостаточны. "В общем, Астана возбудилась. Хотя, считаю, начинать необходимо было раньше — два блока, даже по 1200, маловато для такой большой страны", — пояснил эксперт.Он также рассказал о сопутствующих преимуществах. "Уверен, что будет продолжение, а это фактически создание собственной "атомной школы". Это тысячи ядерщиков, которые будут учиться в РФ. Это новые русские школы в Казахстане, поскольку без этого не поедешь учиться в МФТИ. Это новые города в Прикаспии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.

казахстан

иран

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, иран, россия, дмитрий выдрин, украина.ру, владимир путин, еаэс, ес, аэс, строительство, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, мир без границ, сотрудничество