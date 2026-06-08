"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/energiya-atoma--vne-konkurentsii-vydrin-o-tom-kak-iran-podtolknul-kazakhstan-k-stroitelstvu-aes-1079970971.html
"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС
"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС - 08.06.2026 Украина.ру
"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС
Казахстан долго колебался со строительством АЭС, но пример Ирана подстегнул республику к решению. Мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза, и атомная энергия оказалась вне конкуренции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2026-06-08T16:01
2026-06-08T16:01
новости
казахстан
иран
россия
дмитрий выдрин
украина.ру
владимир путин
еаэс
ес
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102856/16/1028561603_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d9915490e3c9cd68852f2c1ebfdc3700.jpg
Ранее завершился трехдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который был приурочен к саммиту ЕАЭС. Казахстан считается одним из ключевых партнеров России, несмотря на то, что его внешняя политика сводится не только к российскому направлению.Журналист спросил, была ли встреча лидеров ЕАЭС в Астане прорывом в отношениях России и Казахстана. "Главное, конечно, соглашение по АЭС. Казахи долго колебались, но их опередил Узбекистан. А они очень ревностно относятся к возможностям друг друга и конкурируют за лидерство в субрегионе", — заявил Выдрин.Политолог пояснил, что подтолкнуло Астану к ускорению. По его словам, Иран вообще заставил Казахстан "шевелиться быстрее", поскольку мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза. Выдрин подчеркнул, что энергия атома сегодня вне конкуренции.По мнению Выдрина, масштабы пока недостаточны. "В общем, Астана возбудилась. Хотя, считаю, начинать необходимо было раньше — два блока, даже по 1200, маловато для такой большой страны", — пояснил эксперт.Он также рассказал о сопутствующих преимуществах. "Уверен, что будет продолжение, а это фактически создание собственной "атомной школы". Это тысячи ядерщиков, которые будут учиться в РФ. Это новые русские школы в Казахстане, поскольку без этого не поедешь учиться в МФТИ. Это новые города в Прикаспии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
казахстан
иран
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102856/16/1028561603_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_aa06fae4f24fab78bfee90bfea2dbe93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, иран, россия, дмитрий выдрин, украина.ру, владимир путин, еаэс, ес, аэс, строительство, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, мир без границ, сотрудничество
Новости, Казахстан, Иран, Россия, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, Владимир Путин, ЕАЭС, ЕС, АЭС, Строительство, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, сотрудничество

"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС

16:01 08.06.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Казахстан долго колебался со строительством АЭС, но пример Ирана подстегнул республику к решению. Мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза, и атомная энергия оказалась вне конкуренции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Ранее завершился трехдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который был приурочен к саммиту ЕАЭС. Казахстан считается одним из ключевых партнеров России, несмотря на то, что его внешняя политика сводится не только к российскому направлению.
Журналист спросил, была ли встреча лидеров ЕАЭС в Астане прорывом в отношениях России и Казахстана. "Главное, конечно, соглашение по АЭС. Казахи долго колебались, но их опередил Узбекистан. А они очень ревностно относятся к возможностям друг друга и конкурируют за лидерство в субрегионе", — заявил Выдрин.
Политолог пояснил, что подтолкнуло Астану к ускорению. По его словам, Иран вообще заставил Казахстан "шевелиться быстрее", поскольку мир увидел риски односторонней зависимости от нефтегаза. Выдрин подчеркнул, что энергия атома сегодня вне конкуренции.
По мнению Выдрина, масштабы пока недостаточны. "В общем, Астана возбудилась. Хотя, считаю, начинать необходимо было раньше — два блока, даже по 1200, маловато для такой большой страны", — пояснил эксперт.
Он также рассказал о сопутствующих преимуществах. "Уверен, что будет продолжение, а это фактически создание собственной "атомной школы". Это тысячи ядерщиков, которые будут учиться в РФ. Это новые русские школы в Казахстане, поскольку без этого не поедешь учиться в МФТИ. Это новые города в Прикаспии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКазахстанИранРоссияДмитрий ВыдринУкраина.руВладимир ПутинЕАЭСЕСАЭССтроительствоГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикаМир без границсотрудничество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:59Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен
16:54"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
16:49Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
16:36Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
16:34"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке
16:31Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым, над регионом работает ПВО
16:26"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
16:19"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
16:16Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
16:08Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ
16:06Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке
16:01"Энергия атома — вне конкуренции": Выдрин о том, как Иран подтолкнул Казахстан к строительству АЭС
16:00Трудодень*: растворившийся в будущем атрибут натурального хозяйства
15:54ПМЭФ-2026: Крах изоляции, сенсация от Кэндис Оуэнс и новая мировая реальность
15:49ВС РФ заняли новые позиции в Сумской области, Павловка зачищена. Новости СВО
15:21"Иран восстановил свой ракетный потенциал": Кнутов о том, как Россия может перенять опыт Тегерана
15:20Любви все возрасты покорны: львовские пограничники задержали необычную супружескую пару
15:19В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
15:10Британский атомный флот полностью вышел из строя
15:01В МИД РФ рассказали о тревожных заявлениях Госдепа и переговорах с Украиной. Новости к 15.00
Лента новостейМолния