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Экс-глава Верховного суда Украины заключил "сделку" и получил срок за коррупцию
Экс-глава Верховного суда Украины заключил "сделку" и получил срок за коррупцию - 08.06.2026 Украина.ру
Экс-глава Верховного суда Украины заключил "сделку" и получил срок за коррупцию
Пять лет реального лишения свободы с конфискацией имущества и средств - такое решение утвердил Высший антикоррупционный суд Украины в отношении бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом 8 июня сообщило НАБУ
2026-06-08T19:22
2026-06-08T19:22
2026-06-08T19:22
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набу
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Бывшего главу Верховного суда Украины разоблачили в мае 2023 года на получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере", рассказали в антикоррупционном бюро. Судебное разбирательство по существу началось в августе 2024 года.ВАКС утвердил соглашение о признании виновности экс-председателя Верховного суда. В рамках сделки Князев даст "разоблачительные показания в отношении других топпосадовцев" (высокопоставленных должностных лиц).Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.Помимо пяти лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года Князев согласился ан такие меры, как конфискация квартиры и дома; конфискация более $200 тыс личных сбережений; спецконфискация почти $1,25 млн "которые были предметом неправомерной выгоды". Кроме того, по соглашению сторон экс-глава Верховного суда Украины направит на поддержку ВСУ через БФ "Вернись живым" более $1,1 млн. НАБУ заверяет, что соглашение о признании виновности – это "не откуп и не способ избежания ответственности, как иногда ошибочно считает общество, а сознательный шаг для прагматичного баланса интересов государства и правосудия".Такая сделка - это "безальтернативная необходимость для страны в состоянии войны", считают в ведомстве постсоветской республики, которая войну не объявляла. "Кроме того, благодаря сделке государство получило мощный экономический эффект: бюджет страны пополнился на 2 554 300 долларов США. Это более 113 млн гривен! Сегодня, когда страна борется за свое выживание, эти средства конвертируются в реальное оружие, дроны или финансирование социальных выплат", - подчеркнули в НАБУ по итогам сделки.Больше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, никол пашинян, верховный суд, набу, высший антикоррупционный суд, доллар, взятка, коррупция, антикоррупционеры, приговор
Новости, Украина, Никол Пашинян, Верховный Суд, НАБУ, Высший антикоррупционный суд, доллар, взятка, коррупция, антикоррупционеры, приговор
Экс-глава Верховного суда Украины заключил "сделку" и получил срок за коррупцию
Пять лет реального лишения свободы с конфискацией имущества и средств - такое решение утвердил Высший антикоррупционный суд Украины в отношении бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом 8 июня сообщило НАБУ
Бывшего главу Верховного суда Украины разоблачили в мае 2023 года на получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере", рассказали в антикоррупционном бюро. Судебное разбирательство по существу началось в августе 2024 года.
ВАКС утвердил соглашение о признании виновности экс-председателя Верховного суда. В рамках сделки Князев даст "разоблачительные показания в отношении других топпосадовцев" (высокопоставленных должностных лиц).
Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.
Помимо пяти лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года Князев согласился ан такие меры, как конфискация квартиры и дома; конфискация более $200 тыс личных сбережений; спецконфискация почти $1,25 млн "которые были предметом неправомерной выгоды".
Кроме того, по соглашению сторон экс-глава Верховного суда Украины направит на поддержку ВСУ через БФ "Вернись живым" более $1,1 млн.
НАБУ заверяет, что соглашение о признании виновности – это "не откуп и не способ избежания ответственности, как иногда ошибочно считает общество, а сознательный шаг для прагматичного баланса интересов государства и правосудия".
Такая сделка - это "безальтернативная необходимость для страны в состоянии войны", считают в ведомстве постсоветской республики, которая войну не объявляла.
"Кроме того, благодаря сделке государство получило мощный экономический эффект: бюджет страны пополнился на 2 554 300 долларов США. Это более 113 млн гривен! Сегодня, когда страна борется за свое выживание, эти средства конвертируются в реальное оружие, дроны или финансирование социальных выплат", - подчеркнули в НАБУ по итогам сделки.
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