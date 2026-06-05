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Зачем Зеленский написал письмо Путину?

Зачем Зеленский написал письмо Путину? - 05.06.2026 Украина.ру

Зачем Зеленский написал письмо Путину?

Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину о мире. Но оскорбительное по форме и содержанию это послание ничего прорывного не несет, наоборот, является пиар-провокацией.

2026-06-05T14:10

2026-06-05T14:10

2026-06-05T14:32

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Именно такой стратегии придерживаются украинские власти, когда нуждаются в передышке: на фронте, для пополнения казны западными деньгами, для получения новой партии оружия. Относиться к письму следует иронично, как это сделал вчера Дмитрий Песков, комментируя пост в социальных сетях Зеленского. Напомним, что ранее Зеленский направил открытое письмо Трампу. Среди прочего он просил усилить украинскую ПВО поставками ракет Пэтриот. Последние эффективные обстрелы российской ВКС показали, что дефицит ПРО на Украине действительно ощутимый. И вот Зеленский направляет письмо Путину, прикрывая свою слабость перед собственными гражданами вымышленными угрозами. Тогда зачем это послание? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикПиар-команда Зеленского играет классически – во время ключевых российских внутриполитических и внешнеполитических событий максимально оттягивает внимание на себя. Они так работали на 9 мая, сейчас – во время ПМЭФ. Давайте разберем основные тезисы Зеленского, которые он обозначил в своем письме…Персональные оскорбления и угрозы. Адресованные лично президенту РФ, они делают письмо не документом, а публичной предъявой. Переговоры в таком тоне невозможны.Требование гарантий безопасности от Запада. Это прямое нарушение целей демилитаризации и нейтрального статуса Украины. Отсутствие упоминания новых территориальных реалий. Ни слова о Крыме, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Для РФ это неприемлемо. Прекращение огня без фиксации линии фронта. Зеленский предлагает "полную тишину", но не говорит, что Россия останется на занятых позициях. А это может быть использовано для перегруппировки ВСУ. Ультимативный тон и публичность. Письмо не передано по дипломатическим каналам, а выложено в соцсети. Это не переговоры, а пиар. С точки зрения интересов России (прекращение войны, выход на переговоры), письмо содержит ряд сигналов. Но их перебивает форма и публичные оскорбления. Это не предложение о мире – это публичная декларация, максимально грубая предъява, рассчитанная на западную и украинскую аудиторию.Американист Алексей НаумовОткрытое письмо Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина с предложением немедленной приостановки конфликта — блеф. Любое серьезное предложение о переговорах должно содержать в себе как силовой компонент, так и заявку на компромисс. Письмо Зеленского содержит в себе лишь уже озвученные ранее предложения, к тому же сопровождаемые угрозами и обещанием дальнейшего давления.Так что пропускаем: это попытка информационно оттолкнуться от заметных военных акций последнего времени.Политолог Алексей ЧеснаковПрезидент Украины в последнее время открыл для себя формат открытого письма. То попросит у Трампа ракет для систем ПВО, то в очередной раз предложит Путину встретиться лично, чтобы что-то обсудить. Варианты трактовок у такого обращения несколько:Зеленского игнорируют. Дипломатия любит тишину. Основные каналы коммуникации остаются закрытыми. В публичное поле редко попадают несогласованные вещи, а если это происходит (сливы, утечки, инсайды), то их необходимо воспринимать как инструмент давления одного из интересантов.Тот факт, что Зеленский уже второй раз обращается в формате открытого письма, может указывать на проблемы в субъектности президента Украины, которого не слышат или не хотят слышать по закрытым каналам связи.Просил ли Зеленский у Трампа ракеты в непубличном формате? Конечно. Получил ли он их? Судя по реакции сторон – нет. Поэтому президент Украины и обратился в открытом письме, чтобы увеличить публичное давление на Трампа. Эффект может быть диаметрально противоположным. Американцы вообще проигнорировали этот сюжет. Вряд ли кому-то понравится, когда его пытаются выставить в невыгодном свете.Москва тоже реагирует холодно. Песков заявил, что письмо видели, но Путин с ним не ознакомился. Схема похожая. Зеленский неоднократно и по закрытым, и открытым каналам связи посылал сигналы о том, что он хочет личной встречи с Путиным. Российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию: встреча лидеров возможна, но на финальном этапе переговоров.Технология волнореза. Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как можно больше внимания - актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо - всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина.Попытка отодвинуть США. Между пафосных заявлений Зеленского в письме может затеряться несколько фраз, раскрывающих суть этого обращения:"Мы слышали, что на Аляске вам обещали решение некоторых вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы сами видите, что украинские и европейские вопросы не решаются в Анкоридже"Они указывают на некоторые важные моменты. Путин и Трамп, вероятно, действительно договорились в Анкоридже о знаковых решениях, и Москва свою часть сделки выполняет, проблема действительно в Украине.Украина, явно не желая идти на компромиссы, о которых договорились России и США, пытается воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток и пересобрать переговорный формат, заменив американцев европейцами. В этой логике активизация Брюсселя о восстановлении контактов с Москвой становится все более прозрачной.Путин подтвердил приверженность договоренностям, которые были достигнуты на Аляске. Москва такие действия не оценит. Вряд ли такие мелкие уловки понравятся и Трампу, считающему, что у Зеленского нет карт. Теперь же президент Украины пытается сменить игровой стол, что, конечно, может не понравиться другим игрокам.Письмо выглядит как явная просьба о переговорах. Буквально вчера Путина в рамках общения с иностранными журналистами указывал на кризисное положение Украины как в экономическом, так и в военном плане. И открытое письмо Зеленского – лучшее подтверждение этих слов. Конечно, президент Украины не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны". Зеленский боится проявить слабость, опасаясь, что его сомнет внутренняя аудитория. Опасения эти не безосновательные. Какой вариант окажется верным, определим по последующим действиям сторон.Украинский народный депутат Максим БужанскийСчитаю это прямым и официальным началом публичного мирного процесса, той его части, которая открыта, и которая несёт в себе глобальные постулаты нашей позиции - Мы не сдались и не сдадимся ни при каких условиях, но мы хотим мира и готовы его обсуждать, более того, открыто к этому призываем. Считаю, что зафиксирован факт того, что "отказ россиян от претензий на неоккупированные части Запорожской и Херсонской областей" больше не воспринимается никем как их уступка, они не могут уступить того, чего нет, и начало публичного диалога о мире требует от них конкретных шагов в минимизации своих позиций. А именно- принятие украинского предложения о прекращении боевых действий по существующей линии фронта. Мы не можем ждать, пока Соединенные Штаты закончат с Ираном, не можем ждать, пока Европа сформирует свою позицию по переговорам, более того, у нас все эти годы есть европейская поддержка, это достаточная позиция. Нужно заходить в мирный процесс и останавливать войну, есть ожидание того, что российское руководство понимает, что его расчёты на победу так, как они себе её представляли, не оправдались окончательно. Нам нужен мир, и общая украинская позиция в этом вопросе, мир ради Украины.Украинский политолог Янина СоколовскаяПисьмо Зеленского Путину прекрасно - как литература. Его бы здорово печатать в книжках и показывать внукам. Но для решения геополитических вопросов письмо не несет ничего. Оно - один из вариантов письма турецкому султану, разве что пишет его не казак и не турку. В письме есть принципиальные ошибки. Они в том, что путинская власть в реале не боится санкций. Они - ее броня, ее железный занавес, купол и защита от революций.Приведет ли письмо к миру? Нет. Показало ли оно уверенность Украины в себе? Да. Войдет ли этот текст в историю? Вполне. Перекроет ли письмо предыдущие коррупционные скандалы? Для Украины - да, для мира - нет. Стоило ли письмо публиковать и делать открытым? Да, так формально Украина зафиксировала шаг к миру. Отреагирует ли на него (Путин)? Вербально - нет, реально - обстрелами. Улучшит ли письмо рейтинг Зеленского? Возможно. Оценят ли письмо США и ЕС? Как тактику - да, как стратегию - нет.Украинский политолог Кость БондаренкоЗеленский перешел "красные линии" и предал национальные интересы Украины! В Открытом письме он не только написал "Путин" и "Российская Федерация" с прописной буквы, но даже назвал Путина президентом (и не просто президентом, а Президентом!!!).Считаю, он заслуживает импичмент!Политолог Сергей СтаровойтовПонятно, что украинские райтеры - реальные авторы письма Зеленского, вдохновлялись двумя историческими примерами: письмом казаков турецкому султану и диалогами Бени Крика с одесскими коммерсантами. Оскорбительный, поучающий и высокомерный тон вряд ли призван способствовать попытке перезагрузить отношения. Так что это не предложение мира, а информационная провокация под видом такого предложения. Время выбрано так, чтобы иностранные журналисты на ПМЭФ обязательно задали Владимиру Путину этот вопрос и российскому президенту пришлось что-то отвечать.Те цитаты, которые сейчас распространяют в российских и западных СМИ выборочны и скрывают главное - наглые, недопустимые на таком уровне, интонации. Поэтому читать письмо лучше полностью и в оригинале желательно. Тогда хуцпа этой затеи раскрывается полностью. Но сейчас самое интересное - это ответная реакция. В целом, авторы письма, видимо, представляют затею как конкурс капитанов в КВН. Кто кого перешутит.Подробнее о письме Зеленского Путину - в статье "Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад"

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