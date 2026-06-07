Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
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Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ
Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ
На южном фланге Донбасса, в зоне ответственности группировки "Восток", российские штурмовики вклинились в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда. Наши войска закрепляются на плацдарме за рекой Волчья. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-07T05:15
2026-06-07T05:15
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Алехин рассказал про ситуацию на участке фронта южнее Доброполья, где российские подразделения создают предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки."Штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Александроград, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчья: продолжаются закрепление и расширение плацдарма севернее реки", — сообщил эксперт."Также ведется вытеснение противника в районе селения Комсомольское. По последней информации Минобороны этот населенный пункт освобожден", — заявил аналитик.По словам Алёхина, после взятия Лесного и Доброполья российские подразделения начали формировать плацдарм на северном берегу реки Волчьей. Это создаёт предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки."Информационные вбросы украинских информационных ресурсов о якобы масштабном контрнаступлении ВСУ на этом участке постепенно потеряли эффект", — констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
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Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ

05:15 07.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На южном фланге Донбасса, в зоне ответственности группировки "Восток", российские штурмовики вклинились в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда. Наши войска закрепляются на плацдарме за рекой Волчья. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Алехин рассказал про ситуацию на участке фронта южнее Доброполья, где российские подразделения создают предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки.
"Штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Александроград, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчья: продолжаются закрепление и расширение плацдарма севернее реки", — сообщил эксперт.
"Также ведется вытеснение противника в районе селения Комсомольское. По последней информации Минобороны этот населенный пункт освобожден", — заявил аналитик.
По словам Алёхина, после взятия Лесного и Доброполья российские подразделения начали формировать плацдарм на северном берегу реки Волчьей. Это создаёт предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки.
"Информационные вбросы украинских информационных ресурсов о якобы масштабном контрнаступлении ВСУ на этом участке постепенно потеряли эффект", — констатировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
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