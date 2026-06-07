https://ukraina.ru/20260607/okhvat-velikoy-novoslki-i-platsdarm-za-volchey-alekhin-o-tom-kak-vs-rf-prodavlivayut-oboronu-vsu-1079914601.html

Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ

Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру

Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ

На южном фланге Донбасса, в зоне ответственности группировки "Восток", российские штурмовики вклинились в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда. Наши войска закрепляются на плацдарме за рекой Волчья. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T05:15

2026-06-07T05:15

2026-06-07T05:15

новости

россия

донбасс

геннадий алехин

украина.ру

сво

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058668319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f961a351abe695ca0e43e3606619179.jpg

Алехин рассказал про ситуацию на участке фронта южнее Доброполья, где российские подразделения создают предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки."Штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Александроград, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчья: продолжаются закрепление и расширение плацдарма севернее реки", — сообщил эксперт."Также ведется вытеснение противника в районе селения Комсомольское. По последней информации Минобороны этот населенный пункт освобожден", — заявил аналитик.По словам Алёхина, после взятия Лесного и Доброполья российские подразделения начали формировать плацдарм на северном берегу реки Волчьей. Это создаёт предпосылки для будущего охвата района Великой Новосёлки."Информационные вбросы украинских информационных ресурсов о якобы масштабном контрнаступлении ВСУ на этом участке постепенно потеряли эффект", — констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, геннадий алехин, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, военный эксперт, война, война на украине, новости россии, новости россии и украины, новости в фронта россии и украины