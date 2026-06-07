https://ukraina.ru/20260607/glavnaya-opasnost--v-algoritmakh-navedeniya-ekspert-o-drone-khornet-s-iskusstvennym-intellektom-1079914219.html

"Главная опасность — в алгоритмах наведения": эксперт о дроне "Хорнет" с искусственным интеллектом

"Главная опасность — в алгоритмах наведения": эксперт о дроне "Хорнет" с искусственным интеллектом - 07.06.2026 Украина.ру

"Главная опасность — в алгоритмах наведения": эксперт о дроне "Хорнет" с искусственным интеллектом

Американский дрон "Хорнет" с элементами ИИ представляет главную опасность не массой взрывчатки, а алгоритмами наведения. ВСУ применяют эти БПЛА для ударов по сухопутному коридору в Крым, и стандартные средства подавления против них бессильны. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T04:15

2026-06-07T04:15

2026-06-07T04:15

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"По оценкам военных специалистов главная опасность заключается не в размерах или массе взрывчатки, а в архитектуре управления и алгоритмах наведения", — заявил эксперт.Он сообщил, что дрон оснащён системой оптической навигации и машинного зрения с элементами ИИ. "Дрон оснащен системой оптической навигации и машинного зрения (элементами ИИ). Он сверяет подстилающую поверхность по заложенной карте и самостоятельно обнаруживает и захватывает цели (например, грузовики на трассе) по силуэту", — добавил аналитик."Стандартные "глушилки" спутникового сигнала против него неэффективны", — заявил Алехин.Масса боевой нагрузки "Хорнета" составляет от 1,5 до 4,5 кг (в основном кумулятивно-осколочного типа), чего вполне достаточно для полного уничтожения грузовика или автоцистерны, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.

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