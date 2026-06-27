https://ukraina.ru/20260627/tsena-nezavisimosti-strany-baltii-trebuyut-ot-es-uskorit-zapret-na-rossiyskuyu-neft-poka-ne-pozdno-1080713970.html

"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно

"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно - 27.06.2026 Украина.ру

"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно

Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз возобновить планы по поэтапному запрету импорта российских энергоносителей после того, как риск серьёзного кризиса из-за Ирана не материализовался. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники

2026-06-27T12:29

2026-06-27T12:29

2026-06-27T12:29

новости

эстония

владимир путин

латвия

литва

александр сырский

financial times

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043168982_0:41:3070:1768_1920x0_80_0_0_4b8dd93e4121a397b1605b35cb16aa0c.jpg

Страны Балтии потребовали от Брюсселя ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, переговоры о поэтапном сокращении закупок российской нефти затормозились после закрытия Ормузского пролива, когда в Евросоюзе опасались масштабного энергетического кризиса. Однако после того, как пролив был открыт, а кризис не наступил, прибалтийские государства вновь подняли этот вопрос.На встрече министров энергетики 25 июня Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить конкретные предложения по поэтапному отказу от российских поставок. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, как сообщается, не прокомментировал их обращение.Между тем инициатива стран Балтии уже столкнулась с сопротивлением. По данным FT, запрет может не найти поддержки у государств, испытывающих трудности с высокими ценами на энергоносители, а также у Венгрии и Словакии, которые критически зависят от российской нефти.Государственный секретарь министерства энергетики Польши Войцех Врохна, однако, заявил, что запрет необходимо ввести до конца года. "Это цена, которую нам нужно заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", — добавил он.26 июня президент России Владимир Путин заявил о продлении срока действия ответных ограничений на установленный западными странами потолок цен на российскую нефть. Контрмеры будут действовать до 31 декабря 2027 года. Такое решение принято для защиты экономических интересов страны в условиях сохраняющегося внешнего давления.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

эстония

латвия

литва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, владимир путин, латвия, литва, александр сырский, financial times, украина.ру, ес