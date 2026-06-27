https://ukraina.ru/20260627/v--makeevke-ot-oskolkov-bpla-pogib-chelovek-esch-odin-ranen-novosti-svo-1080713582.html
В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
Сегодня утром в Червоногвардейском районе города Макеевки (ДНР) в результате падения осколков БПЛА один человек погиб и ещё один человек получил ранения, сообщил мэр города. Об этом и других военных новостях 27 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру
2026-06-27T12:54
2026-06-27T12:54
2026-06-27T13:23
днепропетровская область
сво
спецоперация
россия
макеевка
донецкая народная республика
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🟥 В Белгородской области украинские беспилотники атаковали производственное предприятие в селе Ржевка. В результате удара погиб мужчина, а детонация вызвала пожар на объекте, сообщил оперативный штаб региона;🟥 За минувшие сутки украинские войска нанесли удары по Херсонской области, в результате которых погиб один мирный житель в Алешках — мужчина был поражён беспилотником. Из-за повреждений энергосетей без света остались несколько населённых пунктов в Алешкинском, Каховском, Голопристанском и Геническом округах. Также разрушения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 18 сёлах и городах региона, включая Каховку, Таврийск, Брилёвку, Костогрызово и другие;🟥 Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец сообщил украинским СМИ, что на трассе Славянск — Изюм в ближайшее время могут ограничить безопасный проезд. По его словам, пока дорога остаётся открытой, однако ситуация с безопасностью на этом направлении продолжает ухудшаться. Взятие этой трассы под контроль ВС РФ позволит российской армии пресечь переброску резервов и снабжения для украинских сил из Харьковской области;🟥 В результате сегодняшней ракетной атаки украинских сил на Волгоград, по уточнённым данным губернатора Андрея Бочарова, погиб один человек — тело работника предприятия обнаружено при ликвидации повреждений. Поиски ещё одного сотрудника продолжаются. Госпитализированы 11 пострадавших, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, врачи делают всё возможное для их стабилизации;🟥 По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате воздушной атаки беспилотник попал на территорию мемориального комплекса "Самбекские высоты". Предварительно, есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работают экстренные службы и медики, детонации и пожара не зафиксировано;🟥 В Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение на запад в Красном Лимане, где подразделения 67-й мотострелковой дивизии взяли пять опорных пунктов и 57 зданий, а авиация нанесла удары ФАБ-500 по отступающим бойцам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе базы отдыха "Голубые озёра". Кроме того, подразделения "Южной" группировки ведут активные наступательные действия в Константиновке, за сутки освободив 70 зданий и продолжая зачистку юго-западной части населённого пункта;🟥 Подразделениями группировки войск "Восток" освобождён населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV".Также гвардейцы 36 отдельной мотострелковой бригады 29 армии группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий выбили ВСУ с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепропетровская область, сво, спецоперация, россия, макеевка, донецкая народная республика, андрей бочаров, вооруженные силы украины, украина.ру
В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:54 27.06.2026 (обновлено: 13:23 27.06.2026)
Сегодня утром в Червоногвардейском районе города Макеевки (ДНР) в результате падения осколков БПЛА один человек погиб и ещё один человек получил ранения, сообщил мэр города. Об этом и других военных новостях 27 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру
🟥 В Белгородской области украинские беспилотники атаковали производственное предприятие в селе Ржевка. В результате удара погиб мужчина, а детонация вызвала пожар на объекте, сообщил оперативный штаб региона;
🟥 За минувшие сутки украинские войска нанесли удары по Херсонской области, в результате которых погиб один мирный житель в Алешках — мужчина был поражён беспилотником.
Из-за повреждений энергосетей без света остались несколько населённых пунктов в Алешкинском, Каховском, Голопристанском и Геническом округах. Также разрушения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 18 сёлах и городах региона, включая Каховку, Таврийск, Брилёвку, Костогрызово и другие;
🟥 Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец сообщил украинским СМИ, что на трассе Славянск — Изюм в ближайшее время могут ограничить безопасный проезд. По его словам, пока дорога остаётся открытой, однако ситуация с безопасностью на этом направлении продолжает ухудшаться. Взятие этой трассы под контроль ВС РФ позволит российской армии пресечь переброску резервов и снабжения для украинских сил из Харьковской области;
🟥 В результате сегодняшней ракетной атаки украинских сил на Волгоград, по уточнённым данным губернатора Андрея Бочарова, погиб один человек — тело работника предприятия обнаружено при ликвидации повреждений.
Поиски ещё одного сотрудника продолжаются. Госпитализированы 11 пострадавших, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, врачи делают всё возможное для их стабилизации;
🟥 По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате воздушной атаки беспилотник попал на территорию мемориального комплекса "Самбекские высоты". Предварительно, есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работают экстренные службы и медики, детонации и пожара не зафиксировано;
🟥 В Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение на запад в Красном Лимане, где подразделения 67-й мотострелковой дивизии взяли пять опорных пунктов и 57 зданий, а авиация нанесла удары ФАБ-500 по отступающим бойцам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе базы отдыха "Голубые озёра".
Кроме того, подразделения "Южной" группировки ведут активные наступательные действия в Константиновке, за сутки освободив 70 зданий и продолжая зачистку юго-западной части населённого пункта;
🟥 Подразделениями группировки войск "Восток" освобождён населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV".
Также гвардейцы 36 отдельной мотострелковой бригады 29 армии группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий выбили ВСУ с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур;
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
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