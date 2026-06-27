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Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла

Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла - 27.06.2026 Украина.ру

Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возвращение Владимиру Зеленскому ордена Белого Орла было бы для него оскорблением. Об этом 27 июня дипломат сказал в эфире телеканала TVN

2026-06-27T12:30

2026-06-27T12:30

2026-06-27T12:30

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По его словам, реакция на присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"* была "неадекватной", поскольку "лично унизила президента". Сикорский отметил, что на месте президента Навроцкого придумал бы что-то другое — например, назвал бы аэропорт в Ясенке "аэропортом жертв УПА"."В европейской культуре орденов лишают за совершение преступлений. А здесь имело место расхождение во мнениях по очень важным историческим вопросам. Лишение ордена или его возвращение — это форма оскорбления", — пояснил Сикорский.Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена 19 июня, подчеркнув, что для поляков УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Об этом – в материале Польша и Украина продолжают возвращение орденовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, польша, украина, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, сикорский, мид