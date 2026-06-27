В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/v-kurskuyu-oblast-vozvraschayutsya-esch-pyatero-zhiteley-popavshikh-v-plen-v-2024-godu-1080715593.html
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году - 27.06.2026 Украина.ру
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
Ещё пятеро жителей Курской области, захваченные украинскими военными в 2024 году, возвращаются домой. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн
2026-06-27T13:31
2026-06-27T13:32
новости
украина
хинштейн
украина.ру
роман романов
курская область
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595844_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_590791aedc97850f2f0dcc4f056c364f.jpg
Пятеро жителей Курской области, попавших в украинский плен в 2024 году, наконец возвращаются домой, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.По его словам, на белорусской границе их встретила Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также сотрудники Комитета региональной безопасности и медики.Среди возвращённых — Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил из Ольговки, Елена Викторовна из Суджи, а также Роман, который находился в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника.Губернатор подчеркнул, что все они попали в плен в 2024 году, и долгое время их местонахождение оставалось неизвестным. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории."Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", — отметил Хинштейн.Всего с территории Украины на сегодняшний день возвращён 171 житель курского приграничья.1 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, что с территории Украины удалось вернуть более 160 россиян, в том числе 16 детей. Подробнее в материале Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - ЛантратоваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595844_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9bf689df414ec02d423818aad3f96e2a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, хинштейн, украина.ру, роман романов, курская область, россия, владимир путин
Новости, Украина, Хинштейн, Украина.ру, Роман Романов, Курская область, Россия, Владимир Путин

В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году

13:31 27.06.2026 (обновлено: 13:32 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ещё пятеро жителей Курской области, захваченные украинскими военными в 2024 году, возвращаются домой. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн
Пятеро жителей Курской области, попавших в украинский плен в 2024 году, наконец возвращаются домой, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, на белорусской границе их встретила Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также сотрудники Комитета региональной безопасности и медики.
Среди возвращённых — Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил из Ольговки, Елена Викторовна из Суджи, а также Роман, который находился в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника.
Губернатор подчеркнул, что все они попали в плен в 2024 году, и долгое время их местонахождение оставалось неизвестным. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории.
"Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", — отметил Хинштейн.
Всего с территории Украины на сегодняшний день возвращён 171 житель курского приграничья.
1 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, что с территории Украины удалось вернуть более 160 россиян, в том числе 16 детей. Подробнее в материале Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаХинштейнУкраина.руРоман РомановКурская областьРоссияВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
13:31В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:00Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
12:54В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:45Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
12:35Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону
12:30Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла
12:29"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно
12:13"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?
12:13Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык
12:01Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши
11:20В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
11:16Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
10:55Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
10:50Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке
10:34Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове
10:25"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
10:00Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
09:36"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
Лента новостейМолния