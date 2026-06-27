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В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году - 27.06.2026 Украина.ру
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
Ещё пятеро жителей Курской области, захваченные украинскими военными в 2024 году, возвращаются домой. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн
2026-06-27T13:31
2026-06-27T13:31
2026-06-27T13:32
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Пятеро жителей Курской области, попавших в украинский плен в 2024 году, наконец возвращаются домой, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.По его словам, на белорусской границе их встретила Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также сотрудники Комитета региональной безопасности и медики.Среди возвращённых — Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил из Ольговки, Елена Викторовна из Суджи, а также Роман, который находился в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника.Губернатор подчеркнул, что все они попали в плен в 2024 году, и долгое время их местонахождение оставалось неизвестным. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории."Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", — отметил Хинштейн.Всего с территории Украины на сегодняшний день возвращён 171 житель курского приграничья.1 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, что с территории Украины удалось вернуть более 160 россиян, в том числе 16 детей. Подробнее в материале Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - ЛантратоваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, хинштейн, украина.ру, роман романов, курская область, россия, владимир путин
Новости, Украина, Хинштейн, Украина.ру, Роман Романов, Курская область, Россия, Владимир Путин
В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:31 27.06.2026 (обновлено: 13:32 27.06.2026)
Ещё пятеро жителей Курской области, захваченные украинскими военными в 2024 году, возвращаются домой. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн
Пятеро жителей Курской области, попавших в украинский плен в 2024 году, наконец возвращаются домой, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, на белорусской границе их встретила Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также сотрудники Комитета региональной безопасности и медики.
Среди возвращённых — Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил из Ольговки, Елена Викторовна из Суджи, а также Роман, который находился в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника.
Губернатор подчеркнул, что все они попали в плен в 2024 году, и долгое время их местонахождение оставалось неизвестным. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории.
"Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", — отметил Хинштейн.
Всего с территории Украины на сегодняшний день возвращён 171 житель курского приграничья.
1 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, что с территории Украины удалось вернуть более 160 россиян, в том числе 16 детей. Подробнее в материале Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
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