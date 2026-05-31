"Вокруг Булгакова": извлечение мастера – особенности процесса

Встреча мастера и Воланда происходит только в 24-й главе романа, причём волей не Воланда, а Маргариты. Что выглядит странным, учитывая пристальный интерес Воланда к мастеру и его роману. Уже сам процесс извлечения мастера из клиники наводит на размышления – уж очень много там странного, даже для фантастического мира "Мастера и Маргариты"

2026-05-31T12:00

"– Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, – сказала Маргарита, и лицо её исказилось судорогой.Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжёлая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далёкой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лёг зеленоватый платок ночного света, и в нём появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своём больничном одеянии – в халате, туфлях и чёрной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дёргалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него".Уже в этом периоде содержится масса сведений, которые выглядят… необычно.Сразу обратим внимание на циничную честность Маргариты, именующей мастера любовником. Сам мастер, как мы помним, считает её своей тайной женой. Позиционирование героев противоречивое, понятие "любовник" всё же приниженное – второстепенное по сравнению с мужем и, более того, временное.Однако, углубляться в эту терминологическую игру было бы не совсем правильно. "Тайная жена" – специальный булгаковский термин (он встречается ещё в "Записках юного врача") и обозначает любовные отношения неженатого мужчины с женщиной. Мастер у нас себя женатым не считает, хотя и не помнит разводился он с обладательницей полосатого платья или нет. Для Маргариты же мастер именно что любовник, потому что она твёрдо помнит про штамп в собственном паспорте (его трудно не заметить, живя в квартире мужа).В общем, ничего личного – просто фиксация социального статуса. В конце концов обычное употребления термина любовник/любовница – внебрачная связь и для неженатых/незамужних звучит странно. Просто булгаковский термин тоже не особенно удачен – жена, пусть даже и тайная, это не только постель, но и совместное проживание и общее хозяйство. Хотя, конечно, у мастера и Маргариты оно на минималках есть.Интересно в этом отрывке также то, что непонятен субъект – Маргарита требует вернуть ей мастера непонятно у кого и действует непонятно кто же – никакой активности со стороны дьявольской компании не описывается, а она обычно есть (вспомним, как изгоняли в Ялту Лиходеева).Возможно, конечно, что подразумевается вмешательство Воланда, а ему делать пассы руками вроде как не обязательно. Но… Мы же помним, что до этого, Маргарита, ставшая ведьмой и получившая некоторые сверхспособности (не удержалась бы она на летящей щётке в своём обычном состоянии), приказывает освободить Фриду и её приказ исполняется (проверить ни она, ни мы не можем – верим рассказчику на слово). Почему же она не может призвать мастера? Только потому, что это она просит для себя, а не для кого-то? Так себе объяснение, потому что за Фриду она просит именно что для себя и объясняет в чём дело:"Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твёрдую надежду. Она ждёт, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь".Да-да, мы помним:"- Итак, Марго, – продолжал Воланд, смягчая свой голос, – чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? (…) Говорите! И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я".Воланд описан великолепно – ну очень симпатичный сатана получился. Как-то даже не хочется вспоминать, что он отец лжи и для него враньё – обычный способ коммуникации с людьми. Тем более, что, если наше подозрение правильное и тут исполняется воля Маргариты, а не его, то это даже не прямая ложь, а полуправда – он непосредственно для возвращения мастера ничего не делает, но перед этим создал условия, при которых Маргарита может его призвать. В обычной ситуации – без крема и бала, у неё это не получилось.И, кстати, обратите внимание на ещё один момент – Фриду-то Маргарита освободила без помощи Воланда. Т.е., она это могла, но – не знала, пока ей не сказали (а когда сказали – не поверила).Так что вариант, что Маргариту по крайней мере частично надурили представляется вполне жизненным. И слово "частично" нас смущать не должно – на конечную цену доля сторон в реализации желаемого Маргаритой могла повлиять существенно. Правда, торга мы не видим – Маргарита без тени сомнения, полностью принимает предложенную ей версию о всесилии Воланда. Хотя сигналы относительно того, что всесильный не всесилен ей подаются, в том числе самим Воландом – в случае с Фридой (но он там конечно говорит осторожно – не не могу, а не хочу).Из текста романа создаётся впечатление, что у Маргариты выбора вообще нет (мастер просто сломан) – судьба героев решается не Воландом даже, а Иешуа. Но так было только в первоначальных редакциях романа, где Воланду велят забрать мастера и Маргариту в покой. В конечной же редакции беседы Воланда и Левия Матвея легко угадывается отсылка к литературной основе романа – спору между Богом и сатаной за душу Фауста. У Гёте побеждает Бог, у Булгакова же Иешуа (если это Иешуа) признаёт своё поражение. При этом само пари в романе не описано – было ли оно?Но это, опять же, только внешнее проявление, к тому же – поданное с точки зрения сатаны (ни Бога, ни его служителей в романе нет, относительно Иешуа и Левия у нас есть сомнения). В глубине же – то самое всесилие сатаны, признанное Маргаритой. Фауста Маргарита спасает, мастера Маргарита топит. Если пари было, сатана его выиграл.Следующий странный момент – спецэффекты: "в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжёлая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно".Драматургически всё более чем уместно: появление мастера перед Воландом – один из ключевых эпизодов романа и должен быть соответствующим образом обставлен. Мы потому и глотаем без какой-либо задней, передней и средней мысли – так должно быть.Но, помимо драматургического никакого другого обоснования у этого элемента нет – в остальном сатанинское колдовство обходится без столь ярких внешних проявлений. Нет, Алоизий, конечно "с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению (…) в одном белье", но это имеет отношение только к нему самому – никакого ветра и близко нет. Фрида так и вовсе своими ногами вбегает, но она была на бале и после его окончания ждала решения своей судьбы где-то неподалёку – в пятом измерении. Берлиоза под трамвай Воланд пристроил чистым учётом случайностей.Происхождения ветра Булгаков нам никак не объясняет. В рамках версии о том, что мастера переносит, на самом деле, не Воланд, а Маргарита, то можно списать на неопытность "оператора" тирьямпампации*, а избыточность потраченной энергии – на его эмоциональность (и, опять же, неопытность). Но, повторим, это наша гипотеза, кое-что объясняющая, но слабо, на самом деле, обоснованная.Луна в принципе играет очень большую роль в булгаковском повествовании и тут её вмешательство выглядит вполне очевидным – мастер перемещается из реального пространства-времени в воландовское и Луна своим светом ("всегда обманчивым" – как ещё в третьей главе отмечает писатель) это манифестирует. Да, но нет – перемещение в это же пространство-время Алоизия никакими световыми эффектами не сопровождается.Так что тут что-то другое. Учитывая, как хорошо относится лунный свет к Маргарите ("лунный свет лизнул её с правого бока" и т.п.) тут можно заподозрить, что кипение лунного потока вокруг мастера имеет ту же природу – ночное светило радуется очередной победе своего властелина… А может и не радуется, может производит дополнительную обработку материала – мастер ведь никакого решения ещё не принял, за него Маргарита решает, он ещё может сказать "изыди, сатана!" Не говорит, но возможность такая у него есть.Ну и заключительный момент – сам мастер.То, что он появляется в больничной одежде нас смущать не должно и не смущает. Хотя мы помним, что возможны другие варианты – Могарыч (опять этот Могарыч…) появляется дезабилье, но зато с чемоданом.То, что мастер выглядит несколько удивлённым (назовём это так, хотя просятся другие слова), тоже понятно – только что был в больничной палате, а тут непонятное помещение, освещённое свечами, камином и Луной, толпа непонятных людей, из которых один кот и две голые женщины, причём одну из них он в голом виде уже видел, а вторую не видел ни в каком. Когда Воланд говорит "его хорошо отделали", он видно шутит… Тут от самого этого перемещения спятить недолго. Благо элементарное противошоковое средство (С2Н5ОН мы имеем в виду) под рукой, и оно действует – то ли само по себе, то ли с дьявольской "накачкой".Но самое главное конечно в том, что мастер небрит. Это очень важно, потому что в главе 13 он бритый, а в главе 24 – нет. И это только в главах много – события 13 главы происходят в ночь с четверга на пятницу, а 24-й – с пятницы на субботу (в шаббат – какой подарок для свидетелей антисемитизма Булгакова). Когда он обрасти-то успел?Татьяна Поздняева считает, что "небрежность во внешности, свойственная Воландовой свите, отразилась и в облике мастера: он небрит, всклокочен". Это, собственно, маркер перехода мастера из света в тень и эта особенность даже более ярко говорит о его выборе, чем лунная кипень.Мы помним, конечно, что он выбора ещё не сделал, но внезапная небритость может говорить о том, что он сделает выбор в пользу Воланда, а может говорить о воздействии на него со стороны Воланда, чтобы мастер сделал нужный ему выбор – будь он причёсан и побрит этого могло бы и не произойти (улыбки тут неуместны – мы же в магическом мире находимся, тут всё может иметь значение).Можно, конечно, предположить, что это просто ошибка Булгакова – как исчезновение Геллы в конце романа, но это был бы "низкий сорт, нечистая работа". Мы на такое можем пойтить только в крайнем случае и с разрешения старшо́го.* Она же сигма-детринитация – способ сверхбыстрого перемещения в романе Стругацких "Полдень, XXII век". Достигается применением легенных ускорений на околосветовой скорости. Избегайте их, если не хотите попасть непонятно куда.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

