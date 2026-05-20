Новак: мир не обойдется без российской нефти

Мировые рынки сегодня не способны обойтись без российской нефти и нефтепродуктов, поэтому даже страны, вводившие санкции, вынуждены отменять собственные ограничения. Об этом в эфире "Вестей" 20 мая в ходе визита российской делегации в КНР заявил вице-премьер РФ Александр Новак

"Ситуация на рынке очень напряженная из-за закрытия Ормузского пролива. Поэтому для того, чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать. То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться", - сказал Новак.Заявление нового премьера Венгрии: Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть

