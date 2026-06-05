https://ukraina.ru/20260605/v-gostyakh-u-zelenskogo-ukraina-peremoga-rossiya-gibnet-gotov-k-peremiriyu--dayte-esch-deneg--1079865351.html

В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! "

В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! " - 05.06.2026 Украина.ру

В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! "

С перерывом в несколько дней Зеленский написал два "открытых письма": президенту США и президенту России.

2026-06-05T15:30

2026-06-05T15:30

2026-06-05T15:44

эксклюзив

нато

владимир зеленский

украина

сша

россия

рютте

впк

ес

линдси грэм

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Содержание этих "писем" было предсказуемо. Хамство вперемешку с угрозами. Пафос, попытки доминировать, ложь и очковтирательство. Как всегда у Зеленского.В адрес России - угрозы "вы обречены" и в то же время - "предлагаю встречаться!"Выдуманные цифры и факты, смешной и пафосный пиар. Но зачем они написаны? Расчёт этих смешных писем - на вполне серьезные последствия.Письма эти вовсе не рассчитаны на какой-то ответ. Это очередной этап в информационно-психологической войне."Украина победит", "Россия гибнет", "готов к перемирию!"Краткое содержание письма президенту Трампу: "Украина победит, если вы дадите "Пэтриоты" или технологии их производства, дайте, дайте! И будем вместе производить дроны, у вас не получается, но Украина поможет вам, недоумкам американским."Краткое содержание письма президенту Владимиру Путину: "Россия гибнет, вы уже в пропасти, готов заключить перемирие."Разумеется, Зеленский прекрасно знает, и в одном, и во втором случае, что ничего он не получит: ни "Пэтриотов", ни технологий, ни "перемирия по линии боевого столкновения".Кстати, и "письма" - это просто такой пропагандистский жанр. Тексты "писем" размещены на официальном сайте Президента Украины. Каковым, кстати, Зеленский уже давно не является.С таким же успехом кто угодно может разместить у себя на сайте обращение к любому президенту мира или вообще к кому угодно.Психические и психологические особенности Зеленского таковы, что он только так и может общаться, с позиции якобы силы и превосходства. Для него невыносима даже мысль написать и отправить письмо - например, по дипломатическим каналам.Это что же, "я, великий Зеленский", "прогнулся", что ли?У него не хватает сил даже на обычную вежливость. Только высокомерное пренебрежение - таков стиль криворожского "юриста".Непонятно, как Украина будет способна хоть к каким-то переговорам, с подобным "руководителем"? Он же не в состоянии галстук надеть! Это видимо, тоже как-то его унижает.Только пренебрежение! Только майка цвета хаки. Хорошо хоть без бронежилета ходит. Но пиджак и рубашка - нет, это для него невыносимо. Этот человек дошел уже до крайности в своём упрямстве и болезненном нежелании подчиняться общепринятым правилам.И? кстати, Зеленский же собственным указом запретил себе переговоры с президентом России? Как же быть?Да, конечно, он может "разрешить" себе переговоры. Но шутка в том, что тогда он был легитимный президент, а теперь - никто.Но всё-таки, зачем же он опять заводит эти старые песни под шарманку пафоса и словоблудия?"Голимый пиар"Во-первых, это конечно же, продолжение бесконечной пиар компании, которую ведёт Зеленский.Это украинские граждане воюют, гибнут, их ловит на улицах ТЦК, их заковывают в наручники и буквально за сутки отправляют в воинскую часть.А Зеленский ведёт бесконечную пиар компанию в ужасном и ужасающем во время войны юмористическом стиле "95 квартала".По сути, он занимается тем же самым, что и всегда: зачитывает тексты, написанные другими людьми и кривляется со сцены.Цель: подействовать на своих граждан, подбодрить народ, уставший от войны. Скоро перемога! А может, даже и мир. Зеленский, вот, стремится к миру "всеми силами".Во-вторых, эти письма могут сыграть роль аргументов в будущем в разговорах с Западом и на любых переговорах: вот видите, я же предлагал!А поскольку занятие у Зеленского только одно: затягивать войну столько, сколько только возможно, то аргументы в бесконечном словоблудии ему очень нужны.Ну и третье, самое главное - эти письма направлены на западную аудиторию, на политиков, и на их избирателей.Их цель - создать впечатление: "Украина побеждает!" "Стена дронов!" "Россия на истощении!"И, следовательно, дайте ещё денег! Нужно еще немного, миллиардов 10-12. Мы вот-вот победим!Менеджер корпорации "Украина" работает на менеджеров корпорации "ЕС", а также "НАТО" и "Демпартия США"."Дайте ещё несколько миллиардов!"Рютте и Парад ПобедыТу же самую цель преследовал глава НАТО Марк Рютте, который внезапно прибыл в Киев.Менеджер проекта "НАТО" прибыл узнать, как дела у менеджеров проекта "Украина".Нужно вытащить ещё больше денег. Создать впечатление "Украина - цэ пэрэмога!" Провести очередную кампанию в рамках информационно-психологической войны.На это была нацелена "креативная" часть выступления Рютте. Он пошутил: как здорово, что вы, Владимир, дали провести Парад Победы в Москве.Плохие шутки у Рютте. Такого же уровня, как шутки Зеленского.Впрочем, объяснение его злобного поведения очень простое: Рютте - представитель проигравших во Второй мировой войне. Любое напоминание о победе СССР и союзников вызывает у них лютую ненависть. В данном случае, плохо замаскированную под дешёвый юмор.А под этим "юморком" - злобный оскал ненависти и клыки с капающей слюной, вернее ядом.У Рютте, кстати, интересная семья. Папа его был женат дважды, на родных сестрах. Сначала на одной, потом на другой.Семья жила в Индонезии, которая была на то время колонией Нидерландов. Папа был "купцом": покупал, видимо, у местных нечто очень полезное взамен на стеклянные бусы.Во Второй мировой папа то ли немного участвовал, то ли нет, непонятно, на чьей стороне. Но в итоге семья колонизаторов вернулась домой.А сам Рютте, в отличие от папы, никогда не был женат, не имеет детей. Много лет жил с мамой своего школьного друга.Как человеку с такой странной биографией не пошутить над Парадом Победы?Правильный "распил" и мощные "инвестиции"И, конечно, Рютте приехал поделить деньги. На Украину начинают поступать очередные миллиарды - от ЕС.С этой же целью: создать впечатление "ещё чуть-чуть, и победа!" - неделю назад приезжал в Киев сенатор Ричард Блументал. Уже 15 лет сенатор занимает этот пост, и за это время добился значительных успехов в деле лоббизма интересов американского ВПК.Конечно, Ричард Блументал тоже заинтересован в правильном "распиле" денег, которые только что отправил на "проект Украина" американский Конгресс: 8 миллиардов долларов. За это, правда, должен еще проголосовать Сенат.Почему-то не приехал с Блументалем его друг, сенатор Линдси Грэм*. Тоже верный лоббист американского ВПК. Уже 23 года работает сенатором "друг" военных промышленников США.Это тот самый, который говорил на встрече с Зеленским: "русские погибают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно!"Потом, правда, Грэма пытались обелить: якобы эти фразы не следовали друг за другом. Но ведь слова про "инвестиции" были! США просто "инвестировали" в эту войну. На стороне Украины, естественно.Официальный представитель МИД Мария Захарова написала: "Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту"Но сейчас над Линдси сгустились тучи: его, кажется, больше не переизберут. Завсегдатай "острова Эпштейна", представитель "голубого лобби", глава бюджетного комитета США не сможет больше выделять деньги "на Украину".Из "оружейного лобби" придется вернуться в "голубое".Вся надежда теперь - на Блументаля.Реестр уклонистов и иностранная полицияИ заодно Блументал с Рютте приезжали проверить: как идёт мобилизация. Это главная задача Зеленского: мобилизовать как можно больше мужчин.От НАТО и ЕС - деньги. От Зеленского - мужчины на фронт. И как можно больше пафоса и лицемерия: это помощь Украине! Так работает корпорация "ЕС - НАТО - Украина".На Украине, по различным оценкам, остаётся еще от 1 до 1,5 миллионов мужчин, которых можно мобилизовать."Уклонистам", которых только официально около 200 тысяч, и они скрываются по домам и подвалам, грозят различными карами.Нардепы Украины Вениславский и Федиенко требуют создать реестр уклонистов. Угрожают арестом активов, будут блокировать банковские карточки, отбирать машины и жильё. То же самое будут делать с членами их семей.Данные выложат в открытый доступ. Чтобы соседи сдавали и "стучали".Зная Украину, легко можно предположить, что именно так и будет.Это не говоря о том, что "ухилянтов" ищут и стараются заново мобилизовать, а если мобилизуют, отправляют сразу на передовую.Уже скоро, говорят, ТЦК на Украине укомплектуют иностранцами. Будет какая-нибудь пакистанская полиция ловить "уклонистов" на улицах украинских городов. И это не шутка!Прачечная "Украина"А тем временем Зеленский обещает: "мы защитим американские базы! Ваши объёмы по производству дронов - это ничто. Дайте ещё денег!"Криворожский дипломат гнёт свою линию. Менеджеры Блументал и Рютте - на "подтанцовке".Скоро, скоро Украина "переможет!" Дайте ещё больше денег!Работает огромная "прачечная" "Украина". В принципе, это теперь основной смысл существования этой страны.Никакой "перемоги" нет и быть не может. Но наемные менеджеры старательно пляшут и "веселят народ". Нужны деньги! Очень много денег.А то, не ровен час, и Рютте с Блументалем потеряют свои места. Где же они все будут харчеваться? Им без пропитания никак нельзя!А памятник писателю Михаилу Булгакову, который описал этот самый феномен "харчующихся", на днях снесли в Киеве. Чтобы не напоминал Рютте и другим визитёрам о неприятном.Взамен, наверное, поставят памятник псу Патрону, с которым умилительно фотографировался Рютте в свой прошлый приезд.Был "гражданин Шариков", стал "пёс Патрон".Времена меняются, а персонажи - нет.О других событиях вокруг и внутри Украины - в статье Украина: война на столетие! Как Запад будет дальше воевать: "бал вампиров" и Украина как полигон*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260605/pochemu-pismo-zelenskogo-putinu--ne-shag-k-miru-a-popytka-obmanut-zapad-1079848873.html

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Елена Мурзина

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