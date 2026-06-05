В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! "
15:30 05.06.2026 (обновлено: 15:44 05.06.2026)
© Фото : Insider.ua
© Фото : Insider.ua
С перерывом в несколько дней Зеленский написал два "открытых письма": президенту США и президенту России.
Содержание этих "писем" было предсказуемо. Хамство вперемешку с угрозами. Пафос, попытки доминировать, ложь и очковтирательство. Как всегда у Зеленского.
В адрес России - угрозы "вы обречены" и в то же время - "предлагаю встречаться!"
Выдуманные цифры и факты, смешной и пафосный пиар. Но зачем они написаны? Расчёт этих смешных писем - на вполне серьезные последствия.
Письма эти вовсе не рассчитаны на какой-то ответ. Это очередной этап в информационно-психологической войне.
"Украина победит", "Россия гибнет", "готов к перемирию!"
Краткое содержание письма президенту Трампу: "Украина победит, если вы дадите "Пэтриоты" или технологии их производства, дайте, дайте! И будем вместе производить дроны, у вас не получается, но Украина поможет вам, недоумкам американским."
Краткое содержание письма президенту Владимиру Путину: "Россия гибнет, вы уже в пропасти, готов заключить перемирие."
Разумеется, Зеленский прекрасно знает, и в одном, и во втором случае, что ничего он не получит: ни "Пэтриотов", ни технологий, ни "перемирия по линии боевого столкновения".
Кстати, и "письма" - это просто такой пропагандистский жанр. Тексты "писем" размещены на официальном сайте Президента Украины. Каковым, кстати, Зеленский уже давно не является.
С таким же успехом кто угодно может разместить у себя на сайте обращение к любому президенту мира или вообще к кому угодно.
Психические и психологические особенности Зеленского таковы, что он только так и может общаться, с позиции якобы силы и превосходства. Для него невыносима даже мысль написать и отправить письмо - например, по дипломатическим каналам.
Это что же, "я, великий Зеленский", "прогнулся", что ли?
У него не хватает сил даже на обычную вежливость. Только высокомерное пренебрежение - таков стиль криворожского "юриста".
Непонятно, как Украина будет способна хоть к каким-то переговорам, с подобным "руководителем"? Он же не в состоянии галстук надеть! Это видимо, тоже как-то его унижает.
Только пренебрежение! Только майка цвета хаки. Хорошо хоть без бронежилета ходит. Но пиджак и рубашка - нет, это для него невыносимо. Этот человек дошел уже до крайности в своём упрямстве и болезненном нежелании подчиняться общепринятым правилам.
И? кстати, Зеленский же собственным указом запретил себе переговоры с президентом России? Как же быть?
Да, конечно, он может "разрешить" себе переговоры. Но шутка в том, что тогда он был легитимный президент, а теперь - никто.
Но всё-таки, зачем же он опять заводит эти старые песни под шарманку пафоса и словоблудия?
10:49Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад4 июня 2026 года произошло то, что украинская пропаганда уже окрестила во всех заголовках "дипломатическим прорывом". Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Впервые за более чем четыре года войны. Предложил встречу, прекращение огня, обмен пленными "всех на всех"
"Голимый пиар"
Во-первых, это конечно же, продолжение бесконечной пиар компании, которую ведёт Зеленский.
Это украинские граждане воюют, гибнут, их ловит на улицах ТЦК, их заковывают в наручники и буквально за сутки отправляют в воинскую часть.
А Зеленский ведёт бесконечную пиар компанию в ужасном и ужасающем во время войны юмористическом стиле "95 квартала".
По сути, он занимается тем же самым, что и всегда: зачитывает тексты, написанные другими людьми и кривляется со сцены.
Цель: подействовать на своих граждан, подбодрить народ, уставший от войны. Скоро перемога! А может, даже и мир. Зеленский, вот, стремится к миру "всеми силами".
Во-вторых, эти письма могут сыграть роль аргументов в будущем в разговорах с Западом и на любых переговорах: вот видите, я же предлагал!
А поскольку занятие у Зеленского только одно: затягивать войну столько, сколько только возможно, то аргументы в бесконечном словоблудии ему очень нужны.
Ну и третье, самое главное - эти письма направлены на западную аудиторию, на политиков, и на их избирателей.
Их цель - создать впечатление: "Украина побеждает!" "Стена дронов!" "Россия на истощении!"
И, следовательно, дайте ещё денег! Нужно еще немного, миллиардов 10-12. Мы вот-вот победим!
Менеджер корпорации "Украина" работает на менеджеров корпорации "ЕС", а также "НАТО" и "Демпартия США".
"Дайте ещё несколько миллиардов!"
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Рютте и Парад Победы
Ту же самую цель преследовал глава НАТО Марк Рютте, который внезапно прибыл в Киев.
Менеджер проекта "НАТО" прибыл узнать, как дела у менеджеров проекта "Украина".
Нужно вытащить ещё больше денег. Создать впечатление "Украина - цэ пэрэмога!" Провести очередную кампанию в рамках информационно-психологической войны.
На это была нацелена "креативная" часть выступления Рютте. Он пошутил: как здорово, что вы, Владимир, дали провести Парад Победы в Москве.
Плохие шутки у Рютте. Такого же уровня, как шутки Зеленского.
Впрочем, объяснение его злобного поведения очень простое: Рютте - представитель проигравших во Второй мировой войне. Любое напоминание о победе СССР и союзников вызывает у них лютую ненависть. В данном случае, плохо замаскированную под дешёвый юмор.
А под этим "юморком" - злобный оскал ненависти и клыки с капающей слюной, вернее ядом.
У Рютте, кстати, интересная семья. Папа его был женат дважды, на родных сестрах. Сначала на одной, потом на другой.
Семья жила в Индонезии, которая была на то время колонией Нидерландов. Папа был "купцом": покупал, видимо, у местных нечто очень полезное взамен на стеклянные бусы.
Во Второй мировой папа то ли немного участвовал, то ли нет, непонятно, на чьей стороне. Но в итоге семья колонизаторов вернулась домой.
А сам Рютте, в отличие от папы, никогда не был женат, не имеет детей. Много лет жил с мамой своего школьного друга.
Как человеку с такой странной биографией не пошутить над Парадом Победы?
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Правильный "распил" и мощные "инвестиции"
И, конечно, Рютте приехал поделить деньги. На Украину начинают поступать очередные миллиарды - от ЕС.
С этой же целью: создать впечатление "ещё чуть-чуть, и победа!" - неделю назад приезжал в Киев сенатор Ричард Блументал. Уже 15 лет сенатор занимает этот пост, и за это время добился значительных успехов в деле лоббизма интересов американского ВПК.
Конечно, Ричард Блументал тоже заинтересован в правильном "распиле" денег, которые только что отправил на "проект Украина" американский Конгресс: 8 миллиардов долларов. За это, правда, должен еще проголосовать Сенат.
Почему-то не приехал с Блументалем его друг, сенатор Линдси Грэм*. Тоже верный лоббист американского ВПК. Уже 23 года работает сенатором "друг" военных промышленников США.
Это тот самый, который говорил на встрече с Зеленским: "русские погибают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно!"
Потом, правда, Грэма пытались обелить: якобы эти фразы не следовали друг за другом. Но ведь слова про "инвестиции" были! США просто "инвестировали" в эту войну. На стороне Украины, естественно.
Официальный представитель МИД Мария Захарова написала: "Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту"
Но сейчас над Линдси сгустились тучи: его, кажется, больше не переизберут. Завсегдатай "острова Эпштейна", представитель "голубого лобби", глава бюджетного комитета США не сможет больше выделять деньги "на Украину".
Из "оружейного лобби" придется вернуться в "голубое".
Вся надежда теперь - на Блументаля.
Реестр уклонистов и иностранная полиция
И заодно Блументал с Рютте приезжали проверить: как идёт мобилизация. Это главная задача Зеленского: мобилизовать как можно больше мужчин.
От НАТО и ЕС - деньги. От Зеленского - мужчины на фронт. И как можно больше пафоса и лицемерия: это помощь Украине! Так работает корпорация "ЕС - НАТО - Украина".
На Украине, по различным оценкам, остаётся еще от 1 до 1,5 миллионов мужчин, которых можно мобилизовать.
"Уклонистам", которых только официально около 200 тысяч, и они скрываются по домам и подвалам, грозят различными карами.
Нардепы Украины Вениславский и Федиенко требуют создать реестр уклонистов. Угрожают арестом активов, будут блокировать банковские карточки, отбирать машины и жильё. То же самое будут делать с членами их семей.
Данные выложат в открытый доступ. Чтобы соседи сдавали и "стучали".
Зная Украину, легко можно предположить, что именно так и будет.
Это не говоря о том, что "ухилянтов" ищут и стараются заново мобилизовать, а если мобилизуют, отправляют сразу на передовую.
Уже скоро, говорят, ТЦК на Украине укомплектуют иностранцами. Будет какая-нибудь пакистанская полиция ловить "уклонистов" на улицах украинских городов. И это не шутка!
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Прачечная "Украина"
А тем временем Зеленский обещает: "мы защитим американские базы! Ваши объёмы по производству дронов - это ничто. Дайте ещё денег!"
Криворожский дипломат гнёт свою линию. Менеджеры Блументал и Рютте - на "подтанцовке".
Скоро, скоро Украина "переможет!" Дайте ещё больше денег!
Работает огромная "прачечная" "Украина". В принципе, это теперь основной смысл существования этой страны.
Никакой "перемоги" нет и быть не может. Но наемные менеджеры старательно пляшут и "веселят народ". Нужны деньги! Очень много денег.
А то, не ровен час, и Рютте с Блументалем потеряют свои места. Где же они все будут харчеваться? Им без пропитания никак нельзя!
А памятник писателю Михаилу Булгакову, который описал этот самый феномен "харчующихся", на днях снесли в Киеве. Чтобы не напоминал Рютте и другим визитёрам о неприятном.
Взамен, наверное, поставят памятник псу Патрону, с которым умилительно фотографировался Рютте в свой прошлый приезд.
Был "гражданин Шариков", стал "пёс Патрон".
Времена меняются, а персонажи - нет.
О других событиях вокруг и внутри Украины - в статье Украина: война на столетие! Как Запад будет дальше воевать: "бал вампиров" и Украина как полигон
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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