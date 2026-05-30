Украина: война на столетие! Как Запад будет дальше воевать: "бал вампиров" и Украина как полигон

Представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что у Украины "отсутствует желание примирения с Россией на столетия". По его мнению, Украина должна оставаться в состоянии постоянной войны. А будущие поколения должны быть готовы продолжать воевать с Россией. Всегда!

2026-05-30T07:30

Что стоит за этим высказыванием высокопоставленного (к сожалению) украинского дипломата?Это просто эмоциональная риторика? Как бы не так!Это планы определённых сил, силы эти предпочитают использовать вот такие "говорящие головы" типа Мельника или того же Зеленского, которые якобы вещают от имени украинского народа.Сама же "руководящая рука" остается в тени. Но кое-что можно всё-таки увидеть. Если внимательно посмотреть на "говорящие головы" и почитать их речи.Про "ливерную колбасу"Андрей Мельник хорошо известен тем, что в бытность украинским послом в Германии публично называл канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой". И немцы молчали и терпели!Шокирующее и вопиющее поведение украинского "дипломата" имело скрытые причины.Вот такой международный троллинг - это одно из оружий глобалистских кругов.Так же как и хамское поведение Зеленского, который, например, публично называл премьера Венгрии "Виктор с большим животом" и обещал подослать к нему "хлопцев разобраться".Это не просто "криворожская школа дипломатии" и личная невоспитанность, а задача, поставленная и согласованная с определёнными кругами.На мировую политическую сцену выпускается клоун, которому ничего нельзя сделать. Не хамить же в ответ? Остаётся только терпеть и улыбаться.Канцлер Шольц, лидер крупнейшего европейского государства, "локомотива Европы", вынужден был терпеть публичное унижение. И если Виктор Орбан возмущался и отвечал, то Шольц тихо промолчал. Так и останется в истории "ливерной колбасой"."Торговец оружием"В чем же причина? Кто мог заставить канцлера угодливо и трусливо промолчать?Мельник обзывал Шольца "ливерной колбасой", потому что Германия при Шольце не слишком охотно шла на "помощь Украине", то есть правительство не желало поспешно финансировать германский (и не только германский) ВПК.Мельник и сам не скрывал, что ежедневно общался с представителями оружейных предприятий Германии, которым очень понравилось "воевать на Украине". То есть получать огромные оборонные заказы от правительства.Они и "подбадривали" украинского посла: давай, кусай канцлера, вытряхни денег из бюджета для нас.Посол Украины в Германии так увлёкся этой деятельностью, что даже сам называл себя "торговец оружием". Без всякого стеснения.И например, с канцлером Мерцем, который тогда был представителем оппозиции, у Мельника были прекрасные отношения.Почему? Всё очень просто. Основной немецкий производитель оружия, гигантский "Рейнметалл", принадлежит корпорации "Блэк Рок". А именно менеджером "Блэк Рок" был до недавнего времени нынешний канцлер Мерц. То есть они с Мельником работали на одних и тех же людей.Представитель в ООН"Дипломат" Мельник и дальше продолжал троллить и язвить, оскорблять правительство Германии, и те всё терпели! Уволили его только уже когда он назвал международного террориста Степана Бандеру "борцом за свободу".Но Мельник, конечно же, никуда не делся. "Торговец оружием" был слишком ценным кадром. После увольнения с должности посла в Германии он стал заместителем министра иностранных дел Украины!А теперь перемещён на должность представителя Украины в ООН.Все очень просто объясняется. Мельник - креатура глобалистов. На Украине давно нет во власти никого, кто бы не был одобрен и "пропихнут" во власть соответствующими мировыми структурами "согласования и управления".Мельник в ООН продолжает говорить не только от имени "Блэк рок" и "Рейнметалл", но и от имени всех этих "фондов", "клубов" и других надгосударственных организаций, которые управляют сегодняшними европейскими президентами и премьерами, как "наёмными менеджерами".Да они и есть наёмные менеджеры, без всяких кавычек.Но кто ими руководит? Нет никакой конспирологии. Глобалисты открыто проводят свои шикарные встречи, на которых рассказывают, что и как собираются делать.Встречи клуба и будущее войныОдин из таких надгосударственных клубов хорошо известен - это Бильдербергский клуб, заседания которого проводятся ежегодно. На заседаниях присутствуют премьер- министры, миллиардеры, главы огромных компаний, руководители разведок различных стран, представители глобалистских структур и военных ведомств.Иногда этот клуб называют "интеллектуальным центром" НАТО.Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба, в недавнем прошлом - непосредственный начальник Мельника - один из немногих украинцев, кто посещал заседания Бильдербергского клуба.Причём Кулеба посещал эти заседания дважды: в 2024 и 2025 годах.Встреча Бильдербергского клуба 2026 года уже прошла, в апреле,в роскошном отеле "Саламандра" в Вашингтоне. Кулебы в этот раз там не было.Но были другие представители Украины: советник Зеленского Александр Камышин, который занимается вопросами совместного с другими странами производства вооружений . И гендиректор "знаменитой" фирмы Миндича "Файер Пойнт" Ирина Терех.На повестке дня стоял вопрос "Будущее ведения боевых действий"."Бал вампиров"Среди множества других высокопоставленных особ там был министр Армии США Дэн Дрисколл, которого Трамп называет "специалист по беспилотникам".Присутствовали множество военных подрядчиков, производителей беспилотников.Присутствовал бывший глава Гугл Эрик Шмидт, который утверждает: "войны будущего будут вестись с использованием беспилотников, роями дронов, управляемых дистанционно с помощью ИИ".Разумеется, были на этой встрече глава компании "Андурил" Брайан Шимпф и глава компании "Палантир" Алекс Карп. Они занимаются как раз беспилотниками, роями дронов и ИИ.Алекс Карп вскоре после этого заседания был замечен в Киеве. Видимо, согласовал, как будут тренировать "рои беспилотников".Миллиардер Питер Тиль, связанный и с "Андурилом", и с "Палантиром", не участвовал на этот раз в заседании, но он является членом руководящего комитета и спонсирует заседания через организацию "American friends of Bilderberg".Разумеется, были представители нескольких разведок. В частности, непосредственный руководитель Зеленского Блейз Метревели, глава МИ-6.Был глава НАТО Марк Рютте и глава МВФ Кристалина Георгиева.Судя по количеству "рептилоидов", это был просто какой-то "бал вампиров" в отеле "Саламандра".Никому из этих людей не нужно, чтобы конфликт на Украине завершился.А если война формально завершится, какая-то часть Украины должна оставаться, по их замыслу, "Диким полем".Где же ещё тренироваться в "войне беспилотников"? И на что списывать огромные средства из бюджетов других стран?Торговцы контрабандой и полигонВот как описал сложившуюся ситуацию директор ФСБ России Александр Бортников:"Украину превратили по сути в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны "под чужим флагом".Кроме того, как сказал Александр Бортников, "Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия".Да, Украина стала огромной черной дырой, где отмываются и исчезают миллиарды долларов. Чтобы всплыть в другом месте. На счетах какого-нибудь "Блэк рок" и "Палантира".Поэтому и выступает верный слуга глобалистов Мельник в ООН с воинственными речами.Украина должна продолжать как можно дольше служить "прачечной" для вытаскивания и отмывки денег.Да, собственно, уже и нет никакой Украины. Нет никакого украинского МИД. И нет "представителя Украины в ООН".Есть добровольные "торговцы оружием", которые давно работают на "Блэк рок", на НАТО, МВФ, МИ-6, "Палантир" и "Андурил".

Елена Мурзина

