https://ukraina.ru/20260605/karin-knaysl-evropa-ukrala-buduschee-u-svoikh-grazhdan-1079884977.html

Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"

Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан" - 05.06.2026 Украина.ру

Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"

Европа открыто заявляет о готовности воевать с Россией — и уже не только руками Украины. Тем не менее, здравые голоса еще звучат и один из них — голос... Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T17:28

2026-06-05T17:28

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Европа открыто заявляет о готовности воевать с Россией — и уже не только руками Украины. Тем не менее, здравые голоса еще звучат и один из них — голос экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

европа

россия

украина

австрия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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