Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан" - 05.06.2026 Украина.ру
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Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"
Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан" - 05.06.2026 Украина.ру
Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"
Европа открыто заявляет о готовности воевать с Россией — и уже не только руками Украины. Тем не менее, здравые голоса еще звучат и один из них — голос... Украина.ру, 05.06.2026
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Европа открыто заявляет о готовности воевать с Россией — и уже не только руками Украины. Тем не менее, здравые голоса еще звучат и один из них — голос экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
европа
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Видео, Европа, Россия, Украина, Австрия, ЕС, Украина-ЕС, НАТО, война

Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"

17:28 05.06.2026
 
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Европа открыто заявляет о готовности воевать с Россией — и уже не только руками Украины. Тем не менее, здравые голоса еще звучат и один из них — голос экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
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