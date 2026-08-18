https://ukraina.ru/20260818/avtomobili-vsu-dogorayut-v-pechenegakh---severnyy-veter-1082597538.html

Автомобили ВСУ догорают в Печенегах - "Северный ветер"

Автомобили ВСУ догорают в Печенегах - "Северный ветер" - 18.08.2026 Украина.ру

Автомобили ВСУ догорают в Печенегах - "Северный ветер"

Российские дроноводы нанесли значительный урон ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал "Северный ветер"

2026-08-18T17:22

2026-08-18T17:22

2026-08-18T17:22

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В сообщении с иллюстрациями о поражении ВСУ в Печенегах чказано, что этот посёлок городского типа Печенеги в Харьковской области является важным логистическим центром ВСУ. "Именно на складах в этом населенном пункте хранятся продукты питания, амуниция и даже боеприпасы, используемые украинскими националистами как на Великобурлукском, так и на Купянском направлениях", - отметили авторы телеграм-канала.На опубликованных ими кадрах объективного контроля видны догорающие автомобили украинской армии - пикап с чёрными военными номерами и внедорожник с установленными средствами РЭБ. На заднем фоне видна автомобильная военная техника, получившая лишь незначительные повреждения."Учитывая тот факт, что пропагандисты киевского режима опубликовали на официальных ресурсах Зеленского кадры своей уничтоженной техники, реальные потери противника существенно выше", - сказано в пубилкации.Её авторы напомнили мирным жителям Харьковской области о необходимости избегать любого скопления украинских военнослужащих и военной техники. "Кроме того, все склады, используемые противником для хранения материальных средств, являются законной целью, подлежащей уничтожению", - отметили авторы телеграм-канала.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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