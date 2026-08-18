ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В результате ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области пострадали пятеро жителей. Об этом 18 августа сообщил оперативный штаб региона
В селе Бобрава Ракитянского округа результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги. Они самостоятельно обратились в окружную больницу.
"У женщины диагностировали осколочные ранения спины, у мужчины — предварительно, акубаротравму. Для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена". - рассказали в оперштабе.
Там также сооьщили, что в селе Русская Берёзовка от удара дрона сгорела хозпостройка.
В Ракитянскую ЦРБ обратились ещё двое мужчин. Они получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечение они продолжат в горбольнице Белгорода.
В посёлке Разумное Белгородского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждена крыша здания и мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в белгородской больнице.
В Ракитянскую ЦРБ обратились ещё двое мужчин. Они получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечение они продолжат в горбольнице Белгорода.
В посёлке Разумное Белгородского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждена крыша здания и мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в белгородской больнице.
"В селе Никольское при взрыве FPV-дрона огнём уничтожена машина. В посёлке Дубовое беспилотник сдетонировал в воздухе — посечён фасад многоквартирного дома, повреждены линия электропередачи и два автомобиля. В селе Таврово FPV-дрон атаковал надворную постройку, вследствие чего она загорелась — сотрудники МЧС потушили возгорание. В селе Отрадное в результате взрыва дрона разрушена крыша частного дома", - сообщил телеграм-канал оперштаба.
Также там отмечено, что в Грайворонском округе в селе Головчино от атаки дрона загорелся гараж — возгорание потушено пожарным расчётом. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона произошло возгорание крыши частного дома, а при атаке второго дрона выбиты окна в другом домовладении.
"В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна", - рассказали в оперштабе.
"В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна", - рассказали в оперштабе.
Кроме того, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка от атаки FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. При детонации дрона пробита крыша частного дома в селе Сергиевка.
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