https://ukraina.ru/20260818/vsu-atakovali-zhiteley-belgorodskoy-oblasti---est-zhertvy-1082597351.html

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы - 18.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы

В результате ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области пострадали пятеро жителей. Об этом 18 августа сообщил оперативный штаб региона

2026-08-18T17:09

2026-08-18T17:09

2026-08-18T17:09

новости

белгородская область

белгород

никольский

вооруженные силы украины

мчс

украина.ру

всу

бпла сегодня

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081219166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_328d433dde16c2f0ce82a05eeb5949d5.jpg

В селе Бобрава Ракитянского округа результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги. Они самостоятельно обратились в окружную больницу."У женщины диагностировали осколочные ранения спины, у мужчины — предварительно, акубаротравму. Для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена". - рассказали в оперштабе.Там также сооьщили, что в селе Русская Берёзовка от удара дрона сгорела хозпостройка. В Ракитянскую ЦРБ обратились ещё двое мужчин. Они получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечение они продолжат в горбольнице Белгорода. В посёлке Разумное Белгородского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждена крыша здания и мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в белгородской больнице."В селе Никольское при взрыве FPV-дрона огнём уничтожена машина. В посёлке Дубовое беспилотник сдетонировал в воздухе — посечён фасад многоквартирного дома, повреждены линия электропередачи и два автомобиля. В селе Таврово FPV-дрон атаковал надворную постройку, вследствие чего она загорелась — сотрудники МЧС потушили возгорание. В селе Отрадное в результате взрыва дрона разрушена крыша частного дома", - сообщил телеграм-канал оперштаба.Также там отмечено, что в Грайворонском округе в селе Головчино от атаки дрона загорелся гараж — возгорание потушено пожарным расчётом. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона произошло возгорание крыши частного дома, а при атаке второго дрона выбиты окна в другом домовладении. "В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна", - рассказали в оперштабе.Кроме того, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка от атаки FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. При детонации дрона пробита крыша частного дома в селе Сергиевка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

белгород

никольский

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, белгород, никольский, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру, всу, бпла сегодня, атака бпла, кто, мирные жители, военные преступления