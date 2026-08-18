ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы - 18.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы
ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы - 18.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы
В результате ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области пострадали пятеро жителей. Об этом 18 августа сообщил оперативный штаб региона
2026-08-18T17:09
2026-08-18T17:09
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В селе Бобрава Ракитянского округа результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги. Они самостоятельно обратились в окружную больницу."У женщины диагностировали осколочные ранения спины, у мужчины — предварительно, акубаротравму. Для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена". - рассказали в оперштабе.Там также сооьщили, что в селе Русская Берёзовка от удара дрона сгорела хозпостройка. В Ракитянскую ЦРБ обратились ещё двое мужчин. Они получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечение они продолжат в горбольнице Белгорода. В посёлке Разумное Белгородского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждена крыша здания и мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в белгородской больнице."В селе Никольское при взрыве FPV-дрона огнём уничтожена машина. В посёлке Дубовое беспилотник сдетонировал в воздухе — посечён фасад многоквартирного дома, повреждены линия электропередачи и два автомобиля. В селе Таврово FPV-дрон атаковал надворную постройку, вследствие чего она загорелась — сотрудники МЧС потушили возгорание. В селе Отрадное в результате взрыва дрона разрушена крыша частного дома", - сообщил телеграм-канал оперштаба.Также там отмечено, что в Грайворонском округе в селе Головчино от атаки дрона загорелся гараж — возгорание потушено пожарным расчётом. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона произошло возгорание крыши частного дома, а при атаке второго дрона выбиты окна в другом домовладении. "В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна", - рассказали в оперштабе.Кроме того, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка от атаки FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. При детонации дрона пробита крыша частного дома в селе Сергиевка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, белгород, никольский, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру, всу, бпла сегодня, атака бпла, кто, мирные жители, военные преступления
Новости, Белгородская область, Белгород, Никольский, Вооруженные силы Украины, МЧС, Украина.ру, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, КТО, мирные жители, Военные преступления

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть жертвы

17:09 18.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В результате ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области пострадали пятеро жителей. Об этом 18 августа сообщил оперативный штаб региона
В селе Бобрава Ракитянского округа результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги. Они самостоятельно обратились в окружную больницу.
"У женщины диагностировали осколочные ранения спины, у мужчины — предварительно, акубаротравму. Для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена". - рассказали в оперштабе.
Там также сооьщили, что в селе Русская Берёзовка от удара дрона сгорела хозпостройка.

В Ракитянскую ЦРБ обратились ещё двое мужчин. Они получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечение они продолжат в горбольнице Белгорода.

В посёлке Разумное Белгородского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждена крыша здания и мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказали помощь в белгородской больнице.
"В селе Никольское при взрыве FPV-дрона огнём уничтожена машина. В посёлке Дубовое беспилотник сдетонировал в воздухе — посечён фасад многоквартирного дома, повреждены линия электропередачи и два автомобиля. В селе Таврово FPV-дрон атаковал надворную постройку, вследствие чего она загорелась — сотрудники МЧС потушили возгорание. В селе Отрадное в результате взрыва дрона разрушена крыша частного дома", - сообщил телеграм-канал оперштаба.
Также там отмечено, что в Грайворонском округе в селе Головчино от атаки дрона загорелся гараж — возгорание потушено пожарным расчётом. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона произошло возгорание крыши частного дома, а при атаке второго дрона выбиты окна в другом домовладении.

"В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна", - рассказали в оперштабе.
Кроме того, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка от атаки FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. При детонации дрона пробита крыша частного дома в селе Сергиевка.
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