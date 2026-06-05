05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой - 05.06.2026 Украина.ру
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05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой
05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой - 05.06.2026 Украина.ру
05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской... Украина.ру, 05.06.2026
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украина
азовское море
азербайджан
владимир путин
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брикс
дроны
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской беспилотник. Владимир Путин на ПМЭФ заявил о новых партнерах России, росте влияния БРИКС и структурных изменениях мировой экономики. А на Украине вызвали полицию из-за ценника на капусту.
украина
азовское море
азербайджан
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видео, видео, украина, азовское море, азербайджан, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, дроны, бывший ссср, румыния, украина-ес, русофобия, русский язык
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05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой

20:05 05.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской беспилотник. Владимир Путин на ПМЭФ заявил о новых партнерах России, росте влияния БРИКС и структурных изменениях мировой экономики. А на Украине вызвали полицию из-за ценника на капусту.
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