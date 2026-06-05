https://ukraina.ru/20260605/050626-azovskoe-more-pod-udarom-zayavleniya-putina-na-pmef-na-ukraine-voyuyut-s-kapustoy-1079891275.html
05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой
05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой - 05.06.2026 Украина.ру
05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской... Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T20:05
2026-06-05T20:05
2026-06-05T20:05
видео
украина
азовское море
азербайджан
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
брикс
дроны
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079890984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_924554c5a6ae2ff2f58671dd8adf9695.png
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской беспилотник. Владимир Путин на ПМЭФ заявил о новых партнерах России, росте влияния БРИКС и структурных изменениях мировой экономики. А на Украине вызвали полицию из-за ценника на капусту.
украина
азовское море
азербайджан
бывший ссср
румыния
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079890984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_968c3a26a7e9b7857fa146badd50e436.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео, украина, азовское море, азербайджан, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, дроны, бывший ссср, румыния, украина-ес, русофобия, русский язык
Видео, Украина, Азовское море, Азербайджан, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд), БРИКС, дроны, бывший СССР, Румыния, Украина-ЕС, Русофобия, Русский язык