https://ukraina.ru/20260605/050626-azovskoe-more-pod-udarom-zayavleniya-putina-na-pmef-na-ukraine-voyuyut-s-kapustoy-1079891275.html

05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой

05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой - 05.06.2026 Украина.ру

05.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской... Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T20:05

2026-06-05T20:05

2026-06-05T20:05

видео

украина

азовское море

азербайджан

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

брикс

дроны

бывший ссср

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять граждан Азербайджана погибли после атаки на суда в Таганрогском заливе. В румынской Констанце взорвался морской беспилотник. Владимир Путин на ПМЭФ заявил о новых партнерах России, росте влияния БРИКС и структурных изменениях мировой экономики. А на Украине вызвали полицию из-за ценника на капусту.

украина

азовское море

азербайджан

бывший ссср

румыния

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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