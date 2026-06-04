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ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО

ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО - 04.06.2026 Украина.ру

ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО

Применение гиперзвуковых ракет и другие новшества могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО. Об этом 4 июня пишет "Газета.Ru"

2026-06-04T15:02

2026-06-04T15:02

2026-06-04T15:02

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Новшеств для российской армии представил изданию военный эксперт Юрий Кнутов."Надо резко увеличить количество мобильных огневых групп. Эти группы должны действовать практически во всех регионах. Появилась угроза обходной дороге (трассе "Новороссия" в Крым — "Газета.Ru") — сразу должен быть какой-то резерв, который туда перебрасывается для того, чтобы обезопасить. Второй момент: нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники — это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов, и 15 из этих 20 военных объектов — это американские базы", — сказал он.Также необходима ликвидация логистических военных поставок в интересах ВСУ, включая железнодорожные, отметил Кнутов."Что касается Одессы, Ильичевска, я об этом уже давно говорю: причалы — это цель номер один, корабли, которые стоят на разгрузке, это цель номер два", — подчеркнул он. Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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