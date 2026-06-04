ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО
ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО - 04.06.2026 Украина.ру
ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО
Применение гиперзвуковых ракет и другие новшества могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО. Об этом 4 июня пишет "Газета.Ru"
2026-06-04T15:02
2026-06-04T15:02
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Новшеств для российской армии представил изданию военный эксперт Юрий Кнутов."Надо резко увеличить количество мобильных огневых групп. Эти группы должны действовать практически во всех регионах. Появилась угроза обходной дороге (трассе "Новороссия" в Крым — "Газета.Ru") — сразу должен быть какой-то резерв, который туда перебрасывается для того, чтобы обезопасить. Второй момент: нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники — это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов, и 15 из этих 20 военных объектов — это американские базы", — сказал он.Также необходима ликвидация логистических военных поставок в интересах ВСУ, включая железнодорожные, отметил Кнутов."Что касается Одессы, Ильичевска, я об этом уже давно говорю: причалы — это цель номер один, корабли, которые стоят на разгрузке, это цель номер два", — подчеркнул он. Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, иран, украина, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, военный эксперт, одесса, одесская область, порты, всу, гиперзвук, сша, ближний восток
Новости, Россия, Иран, Украина, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, военный эксперт, Одесса, Одесская область, порты, ВСУ, гиперзвук, США, Ближний Восток

ВС РФ предложили внедрить опыт Ирана в СВО

15:02 04.06.2026
 
© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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Применение гиперзвуковых ракет и другие новшества могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО. Об этом 4 июня пишет "Газета.Ru"
Новшеств для российской армии представил изданию военный эксперт Юрий Кнутов.
"Надо резко увеличить количество мобильных огневых групп. Эти группы должны действовать практически во всех регионах. Появилась угроза обходной дороге (трассе "Новороссия" в Крым — "Газета.Ru") — сразу должен быть какой-то резерв, который туда перебрасывается для того, чтобы обезопасить. Второй момент: нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники — это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов, и 15 из этих 20 военных объектов — это американские базы", — сказал он.

Также необходима ликвидация логистических военных поставок в интересах ВСУ, включая железнодорожные, отметил Кнутов.
"Что касается Одессы, Ильичевска, я об этом уже давно говорю: причалы — это цель номер один, корабли, которые стоят на разгрузке, это цель номер два", — подчеркнул он.
Актуальное интервью: Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение
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