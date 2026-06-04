https://ukraina.ru/20260604/ukrainskiy-ombudsmen-podtverdil-primenenie-pytok-v-uzhgorodskom-ttsk-1079833122.html

Украинский омбудсмен подтвердил применение пыток в Ужгородском ТЦК

Украинский омбудсмен подтвердил применение пыток в Ужгородском ТЦК - 04.06.2026 Украина.ру

Украинский омбудсмен подтвердил применение пыток в Ужгородском ТЦК

В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины сотрудники применяли к мобилизованным гражданам пыточные методы — их приковывали наручниками к лестнице. Об этом сообщил 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T21:05

2026-06-04T21:05

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Факты зверства подтвердил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, обнародовав видеозапись. Сообщается, что задержаны исполняющий обязанности начальника РТЦК, начальник группы военного учёта и инструктор.Лубинец обнародовал видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия сотрудников военкомата. По информации омбудсмена, к задержанным применялись незаконные методы воздействия.Накануне, 3 июня, в городе Черкассы появилась реклама летней практики для школьников 15–17 лет при местном территориальном центре комплектования и Национальной полиции. Подросткам предлагали роли "ассистента участкового", "молодого сотрудника ТЦК" и "оформлювача повесток" - На Украине школьников зовут "на практику" в ТЦК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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