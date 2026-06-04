https://ukraina.ru/20260604/strana-silna-kogda-perezhivaet-prirost-naseleniya-panina-o-glavnom-prioritete-razvitiya-rossii-1079781297.html

"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России

"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России - 04.06.2026 Украина.ру

"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России

Материнский капитал и льготная ипотека — главные инструменты поддержки рождаемости в России. Сворачивать их нельзя, даже при нагрузке на бюджет из-за обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина

2026-06-04T05:00

2026-06-04T05:00

2026-06-04T05:00

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В феврале 2026 года президент Владимир Путин назвал задачи демографического развития и сбережения народа общенациональный приоритетом России. Отвечая на вопрос о демографии в России на фоне СВО, Панина отметила: "Это и материнский капитал, и льготная семейная ипотека". При этом поддержку по семейной ипотеке в последнее время несколько убавили."Сопротивление нападению коллективного Запада, разгоняя оборонную промышленность, очень дорого обходится для бюджета. Но эти программы сворачивать никак нельзя. Надо продолжать реализацию проекта одноэтажного строительства", — заявила эксперт.Панина пояснила, что возведение многоэтажек даже в небольших населенных пунктах не способствует рождаемости. "Страна сильна тогда, когда переживает прирост населения", — подчеркнула политик, напомнив подвиг Александра Невского."За годы его правления численность населения Руси выросла значительно", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.

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