https://ukraina.ru/20260604/strana-silna-kogda-perezhivaet-prirost-naseleniya-panina-o-glavnom-prioritete-razvitiya-rossii-1079781297.html
"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России
"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России - 04.06.2026 Украина.ру
"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России
Материнский капитал и льготная ипотека — главные инструменты поддержки рождаемости в России. Сворачивать их нельзя, даже при нагрузке на бюджет из-за обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина
2026-06-04T05:00
2026-06-04T05:00
2026-06-04T05:00
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В феврале 2026 года президент Владимир Путин назвал задачи демографического развития и сбережения народа общенациональный приоритетом России. Отвечая на вопрос о демографии в России на фоне СВО, Панина отметила: "Это и материнский капитал, и льготная семейная ипотека". При этом поддержку по семейной ипотеке в последнее время несколько убавили."Сопротивление нападению коллективного Запада, разгоняя оборонную промышленность, очень дорого обходится для бюджета. Но эти программы сворачивать никак нельзя. Надо продолжать реализацию проекта одноэтажного строительства", — заявила эксперт.Панина пояснила, что возведение многоэтажек даже в небольших населенных пунктах не способствует рождаемости. "Страна сильна тогда, когда переживает прирост населения", — подчеркнула политик, напомнив подвиг Александра Невского."За годы его правления численность населения Руси выросла значительно", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, елена панина, владимир путин, украина.ру, демография, население, материнство, главные новости, главное, рождаемость, новости россии, ипотека
Новости, Россия, Елена Панина, Владимир Путин, Украина.ру, демография, население, материнство, Главные новости, главное, рождаемость, новости России, ипотека
"Страна сильна, когда переживает прирост населения": Панина о главном приоритете развития России
Материнский капитал и льготная ипотека — главные инструменты поддержки рождаемости в России. Сворачивать их нельзя, даже при нагрузке на бюджет из-за обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина
В феврале 2026 года президент Владимир Путин назвал задачи демографического развития и сбережения народа общенациональный приоритетом России.
Отвечая на вопрос о демографии в России на фоне СВО, Панина отметила: "Это и материнский капитал, и льготная семейная ипотека". При этом поддержку по семейной ипотеке в последнее время несколько убавили.
"Сопротивление нападению коллективного Запада, разгоняя оборонную промышленность, очень дорого обходится для бюджета. Но эти программы сворачивать никак нельзя. Надо продолжать реализацию проекта одноэтажного строительства", — заявила эксперт.
Панина пояснила, что возведение многоэтажек даже в небольших населенных пунктах не способствует рождаемости. "Страна сильна тогда, когда переживает прирост населения", — подчеркнула политик, напомнив подвиг Александра Невского.
"За годы его правления численность населения Руси выросла значительно", — резюмировала собеседница издания.