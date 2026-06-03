https://ukraina.ru/20260603/safari-na-lyudey-k-forumu--zapad-prodolzhaet-vzryvat-rossiyu-iznutri-1079778143.html

Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри

Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри - 03.06.2026 Украина.ру

Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри

За несколько последних дней неонацисты ударили по пассажирскому поезду в Джанкое в Крыму, по школе в Геническе, по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР, по Донецку, Ленинградской области.

2026-06-03T21:14

2026-06-03T21:14

2026-06-03T21:15

весь скачко

брикс

оон

владимир путин

россия

запад

сша

дональд трамп

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

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Печальная череда терактов с человеческими жертвами. И угрозой человеческой жизни. По данным Минобороны России, укронеонацисты совершили несколько массовых атак БПЛА на ряд российских регионов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым, где системы ПВО работали с 8:00 до 20:00 по московскому времени.А раньше, оценивая теракт против студентов колледжа в Старобельске 22 мая 2026 года, президент России Владимир Путин сказал, что своими действиями украинский неонацистский режим решил "придать новое качество конфликту в целом"."Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор", ­– сказал президент.И в этом высказывании главных момента два. Во-первых, преступление сознательное – нацики искали объект для атаки, чтобы жертв было как можно больше. И чтобы защититься они не могли, потому что колледж – объект не военный, и система ПВО на него может и не распространиться. Она, увы, и не распространилась, а итог известен: 21 человек погиб. Дети были убиты…Во-вторых, Украина перешла к государственному терроризму, который должен если и не заместить, то точно дополнить боевые действия на фронтах СВО. Причем это акцентирование внимания нациков на сознательном уничтожении мирных людей. В этом, по словам Путина, "их выбор" – сделать так, чтобы последствия войны ощутили мирные и незащищенные люди. И сделали главный вывод – российские власти не могут их защитить.Этот циничный и подлый вывод украинские политтехнологи и будут разгонять в российском обществе, чтобы для начала посеять панику, а потом и вызвать недовольство властями. И если это получится, то можно будет праздновать и другое – начало выполнения главной задачи укро-неонацистов и их западных кураторов и вдохновителей по подрыву России изнутри.Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже назвала теракты в исполнении украинских неонацистов против мирных граждан России "охотой на людей". Емкое и максимально точное определение. Кроме того, похоже, стало понятно, чем руководствуются террористы от имени Украинского неонацистского государства. За несколько последних дней после атаки на Старобельский колледж, которая стала предметом обсуждения в ООН, стало понятно и то, что свои гнусные агрессивные выпады они приурочивают к каким-то заметным событиям. Чтобы резонанс, в том числе, международный и недовольство были больше и чтобы можно было рассказывать, что Украина побеждает Россию. Не побеждала, не побеждала, а тут вдруг раз – и всё у Киева получилось. Как и какими методами – не важно, важно, что побеждает. Методы любые Запад оправдает, а результат всячески будет приветствовать.Последние теракты укро-нациков, как вы понимаете, приурочены к открытию Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Россия конкретно и предметно предлагает новые принципы и возможности развития сотрудничества в новом многополярном мире. Россия предлагает новую жизнь, а ее граждан ввергают в грязь и кровь жизни старой да еще и предлагают им вину возложить на собственные власти. Чтобы те отвлеклись от усилий по построению этого самого многополярного мира, а занялись своим проблемами, внутренней политикой и стабилизацией внутри России.Борьба с многополярным миром – это ведь главная глобальная задача коллективного Запада, тотальная и глобальная власть которого уплывает у него из рук. Многополярный мир – это тот глобальный проект и ориентир, который понятен всем, кто так или иначе подвергался унижению и эксплуатации на основе неравноправия под видом якобы либеральной глобализацией по западным лекалам.А Россия, начиная с мюнхенской речи президента Путина 2007 года, предложила миру новые принципы сосуществования и переустройства планетарных отношений: равноправие в этих отношениях, осознание и защиту национальных интересов, солидарное сопротивлению диктату сильных, отказ от насилия и диктата, равную безопасность для всех, справедливое сотрудничество и т. д. и т. п.И очень скоро в мире, где последние 30 лет США во главе коллективного Запада были и гегемоном, и лидером, Россия становилась именно новым лидером.Разница между гегемоном и лидером в том, что гегемон опирается на силу, а лидер предлагает новые идеи и смысли, которые могут объединить страны в будущем. США долго были таким и гегемоном, и лидером, смыслы и постулаты которого воспринимались как руководство к действию. И как бы консервировали прежние отношения неоколониального неравенства в красивой обертке разговоров о демократии, правах человека, свободе и равенстве всех перед законом.И когда Россия предложила альтернативу в виде возврата или построения нового многополярного мира, она и стала лидером. Как в свое время СССР, слабый экономически, но сильный духовно, гуманистически и политически, предложил человечеству построение более справедливого общества с равенством в правах, бесплатными медициной и образованием и прочими достижениями социальной справедливости для всех. И стал лидером, победить который не мог никто. В том числе, и благодаря молчаливой, но крепкой международной солидарности. Во Второй мировой и в Великой Отечественной войне 1945 год доказал это воочию.Как только СССР погряз во внутренней склоке и перестал продуцировать и воплощать в жизнь новые смысли для всех и ориентиры для будущего, он, изъеденный изнутри, рухнул в небытие, оставив после себя только ностальгическую память.Россия, предложив новый многополярный мир и возврат к его строительству на старых традиционных ценностях, а не на новомодных извратах и девиациях воспаленного мозга извращенцев, становилась и сейчас еще является именно лидером. И очень удачно и весомо подтверждает свое лидерство еще и гегемонизмом в военной отрасли. Это то, где мы впереди планеты всей, и можем защитить себя от любого врага. Это удачный симбиоз лидерства и гегемонизма. Два в одном пока так, как есть.Но и этого оказалось достаточно, чтобы против России, инициирующей БРИКС и ШОС, налаживающей равноправное сотрудничество без претензий на вмешательство во внутренние дела и диктат в политике, окрысился весь Запад.США при новом президенте Дональде Трампе, похоже, учли прежние ошибки и скорректировали свои подходы, пытаясь вернуть или перехватить лидерство у России. То есть потеснить в двух главных направлениях –­ построении монополярного мира и опоре на традиционные ценности.В первый год президентства Трамп заявил, что США отходят от вмешательства в другие страны и больше не хотят быть "мировым полицейским" (это американская цитата) и демонстративно задекларировал отход от всевозможных сексуальных девиаций, ЛГБТ*-отклонений от нормы, межполовых и гендерных извращений, то да се, демонстративно изгнав извращенцев из армии и частично из государственного аппарата.Это казалось нарочито, но оказалось действенно. И если отказ от гегемонизма оказался фикцией, а Трамп приступил к глобализации по американским лекалам, только другого вида (не грубое навязывание силой, а постепенное убеждение экономическим давлением), то в деле опоры на традиционные ценности инициативу у России удается перехватывать.Теперь Западу с помощью Украины остается только выставить Россию не поборницей равноправного многополярного мира, а агрессором, обижающим более слабых, которые успешно сопротивляются, и новый антироссийский нарратив, основанный на дичайшей русофобии и так называемом запрете России, будет сформирован и сформулирован.К этому все и идет. Этому служит и главная задача Запада в отношении России – сдержать ее, нанести ей стратегическое поражение, взорвать изнутри, разорвать на части и завладеть ее природными ресурсами. Загнивающему Западу по-прежнему нужен донор, вот за него он и воюет. Вот этому и служит украинский государственный терроризм, направленный на подрыв России изнутри, руками недовольных россиян…Что делать? Путин предупредил, что давить на Россию силой бессмысленно, даже если это "их выбор" – воевать самыми подлыми методами. А крайним на эту тему высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Оценивая удар ВСУ по поезду в Джанкое, он назвал его террористической атакой и заявил о необходимости уничтожить всех виновных, отомстив за смерть невиновных, в первую очередь, детей. "Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие на коллективном Западе уже выведены из обихода. …Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. ...Надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так всё будет продолжаться", — сказал он."Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять", – предположил депутат, как бы отвечая тем россиянам, которые требуют, чтобы российские удары возмездия были не только сильными, но и предметными, адресными.И это ведь справедливое требование граждан, страну которых хотят поставить на грань выживания, когда речь идет об уничтожении. Это очень высокая ставка, и Россия, хочется в это верить, ее принять готова. И на силу ответить еще большей силой и любыми средствами.Как? А как в диалоге из старого фильма об Иване Грозном: "Европа не признает его!" – "Сильным будет – все признают"...…Наш гений Сергей Эйзенштейн, оказывается, еще в 1944 году все понимал про взаимоотношения с западными партнерами…О том, как меняются методы и тактика войны и почему это происходит - в статье Ростислава Ищенко "Смерть над дорогой жизни"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

запад

сша

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2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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