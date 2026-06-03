Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/safari-na-lyudey-k-forumu--zapad-prodolzhaet-vzryvat-rossiyu-iznutri-1079778143.html
Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри
Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри - 03.06.2026 Украина.ру
Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри
За несколько последних дней неонацисты ударили по пассажирскому поезду в Джанкое в Крыму, по школе в Геническе, по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР, по Донецку, Ленинградской области.
2026-06-03T21:14
2026-06-03T21:15
весь скачко
брикс
оон
владимир путин
россия
запад
сша
дональд трамп
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079778698_0:215:3096:1957_1920x0_80_0_0_2c7d74b66f70bcb110926a39cf61e39d.jpg
Печальная череда терактов с человеческими жертвами. И угрозой человеческой жизни. По данным Минобороны России, укронеонацисты совершили несколько массовых атак БПЛА на ряд российских регионов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым, где системы ПВО работали с 8:00 до 20:00 по московскому времени.А раньше, оценивая теракт против студентов колледжа в Старобельске 22 мая 2026 года, президент России Владимир Путин сказал, что своими действиями украинский неонацистский режим решил "придать новое качество конфликту в целом"."Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор", ­– сказал президент.И в этом высказывании главных момента два. Во-первых, преступление сознательное – нацики искали объект для атаки, чтобы жертв было как можно больше. И чтобы защититься они не могли, потому что колледж – объект не военный, и система ПВО на него может и не распространиться. Она, увы, и не распространилась, а итог известен: 21 человек погиб. Дети были убиты…Во-вторых, Украина перешла к государственному терроризму, который должен если и не заместить, то точно дополнить боевые действия на фронтах СВО. Причем это акцентирование внимания нациков на сознательном уничтожении мирных людей. В этом, по словам Путина, "их выбор" – сделать так, чтобы последствия войны ощутили мирные и незащищенные люди. И сделали главный вывод – российские власти не могут их защитить.Этот циничный и подлый вывод украинские политтехнологи и будут разгонять в российском обществе, чтобы для начала посеять панику, а потом и вызвать недовольство властями. И если это получится, то можно будет праздновать и другое – начало выполнения главной задачи укро-неонацистов и их западных кураторов и вдохновителей по подрыву России изнутри.Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже назвала теракты в исполнении украинских неонацистов против мирных граждан России "охотой на людей". Емкое и максимально точное определение. Кроме того, похоже, стало понятно, чем руководствуются террористы от имени Украинского неонацистского государства. За несколько последних дней после атаки на Старобельский колледж, которая стала предметом обсуждения в ООН, стало понятно и то, что свои гнусные агрессивные выпады они приурочивают к каким-то заметным событиям. Чтобы резонанс, в том числе, международный и недовольство были больше и чтобы можно было рассказывать, что Украина побеждает Россию. Не побеждала, не побеждала, а тут вдруг раз – и всё у Киева получилось. Как и какими методами – не важно, важно, что побеждает. Методы любые Запад оправдает, а результат всячески будет приветствовать.Последние теракты укро-нациков, как вы понимаете, приурочены к открытию Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Россия конкретно и предметно предлагает новые принципы и возможности развития сотрудничества в новом многополярном мире. Россия предлагает новую жизнь, а ее граждан ввергают в грязь и кровь жизни старой да еще и предлагают им вину возложить на собственные власти. Чтобы те отвлеклись от усилий по построению этого самого многополярного мира, а занялись своим проблемами, внутренней политикой и стабилизацией внутри России.Борьба с многополярным миром – это ведь главная глобальная задача коллективного Запада, тотальная и глобальная власть которого уплывает у него из рук. Многополярный мир – это тот глобальный проект и ориентир, который понятен всем, кто так или иначе подвергался унижению и эксплуатации на основе неравноправия под видом якобы либеральной глобализацией по западным лекалам.А Россия, начиная с мюнхенской речи президента Путина 2007 года, предложила миру новые принципы сосуществования и переустройства планетарных отношений: равноправие в этих отношениях, осознание и защиту национальных интересов, солидарное сопротивлению диктату сильных, отказ от насилия и диктата, равную безопасность для всех, справедливое сотрудничество и т. д. и т. п.И очень скоро в мире, где последние 30 лет США во главе коллективного Запада были и гегемоном, и лидером, Россия становилась именно новым лидером.Разница между гегемоном и лидером в том, что гегемон опирается на силу, а лидер предлагает новые идеи и смысли, которые могут объединить страны в будущем. США долго были таким и гегемоном, и лидером, смыслы и постулаты которого воспринимались как руководство к действию. И как бы консервировали прежние отношения неоколониального неравенства в красивой обертке разговоров о демократии, правах человека, свободе и равенстве всех перед законом.И когда Россия предложила альтернативу в виде возврата или построения нового многополярного мира, она и стала лидером. Как в свое время СССР, слабый экономически, но сильный духовно, гуманистически и политически, предложил человечеству построение более справедливого общества с равенством в правах, бесплатными медициной и образованием и прочими достижениями социальной справедливости для всех. И стал лидером, победить который не мог никто. В том числе, и благодаря молчаливой, но крепкой международной солидарности. Во Второй мировой и в Великой Отечественной войне 1945 год доказал это воочию.Как только СССР погряз во внутренней склоке и перестал продуцировать и воплощать в жизнь новые смысли для всех и ориентиры для будущего, он, изъеденный изнутри, рухнул в небытие, оставив после себя только ностальгическую память.Россия, предложив новый многополярный мир и возврат к его строительству на старых традиционных ценностях, а не на новомодных извратах и девиациях воспаленного мозга извращенцев, становилась и сейчас еще является именно лидером. И очень удачно и весомо подтверждает свое лидерство еще и гегемонизмом в военной отрасли. Это то, где мы впереди планеты всей, и можем защитить себя от любого врага. Это удачный симбиоз лидерства и гегемонизма. Два в одном пока так, как есть.Но и этого оказалось достаточно, чтобы против России, инициирующей БРИКС и ШОС, налаживающей равноправное сотрудничество без претензий на вмешательство во внутренние дела и диктат в политике, окрысился весь Запад.США при новом президенте Дональде Трампе, похоже, учли прежние ошибки и скорректировали свои подходы, пытаясь вернуть или перехватить лидерство у России. То есть потеснить в двух главных направлениях –­ построении монополярного мира и опоре на традиционные ценности.В первый год президентства Трамп заявил, что США отходят от вмешательства в другие страны и больше не хотят быть "мировым полицейским" (это американская цитата) и демонстративно задекларировал отход от всевозможных сексуальных девиаций, ЛГБТ*-отклонений от нормы, межполовых и гендерных извращений, то да се, демонстративно изгнав извращенцев из армии и частично из государственного аппарата.Это казалось нарочито, но оказалось действенно. И если отказ от гегемонизма оказался фикцией, а Трамп приступил к глобализации по американским лекалам, только другого вида (не грубое навязывание силой, а постепенное убеждение экономическим давлением), то в деле опоры на традиционные ценности инициативу у России удается перехватывать.Теперь Западу с помощью Украины остается только выставить Россию не поборницей равноправного многополярного мира, а агрессором, обижающим более слабых, которые успешно сопротивляются, и новый антироссийский нарратив, основанный на дичайшей русофобии и так называемом запрете России, будет сформирован и сформулирован.К этому все и идет. Этому служит и главная задача Запада в отношении России – сдержать ее, нанести ей стратегическое поражение, взорвать изнутри, разорвать на части и завладеть ее природными ресурсами. Загнивающему Западу по-прежнему нужен донор, вот за него он и воюет. Вот этому и служит украинский государственный терроризм, направленный на подрыв России изнутри, руками недовольных россиян…Что делать? Путин предупредил, что давить на Россию силой бессмысленно, даже если это "их выбор" – воевать самыми подлыми методами. А крайним на эту тему высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Оценивая удар ВСУ по поезду в Джанкое, он назвал его террористической атакой и заявил о необходимости уничтожить всех виновных, отомстив за смерть невиновных, в первую очередь, детей. "Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие на коллективном Западе уже выведены из обихода. …Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. ...Надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так всё будет продолжаться", — сказал он."Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять", – предположил депутат, как бы отвечая тем россиянам, которые требуют, чтобы российские удары возмездия были не только сильными, но и предметными, адресными.И это ведь справедливое требование граждан, страну которых хотят поставить на грань выживания, когда речь идет об уничтожении. Это очень высокая ставка, и Россия, хочется в это верить, ее принять готова. И на силу ответить еще большей силой и любыми средствами.Как? А как в диалоге из старого фильма об Иване Грозном: "Европа не признает его!" – "Сильным будет – все признают"...…Наш гений Сергей Эйзенштейн, оказывается, еще в 1944 году все понимал про взаимоотношения с западными партнерами…О том, как меняются методы и тактика войны и почему это происходит - в статье Ростислава Ищенко "Смерть над дорогой жизни"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079778698_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_78944d9a22977e5320bd98583d6524b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
весь скачко, брикс, оон, владимир путин, россия, запад, сша, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, мнения, владимир скачко
весь Скачко, БРИКС, ООН, Владимир Путин, Россия, Запад, США, Дональд Трамп, Петербургский международный экономический форум (фонд), Мария Захарова, Мнения, Владимир Скачко

Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри

21:14 03.06.2026 (обновлено: 21:15 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР
Последствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
За несколько последних дней неонацисты ударили по пассажирскому поезду в Джанкое в Крыму, по школе в Геническе, по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР, по Донецку, Ленинградской области.
Печальная череда терактов с человеческими жертвами. И угрозой человеческой жизни. По данным Минобороны России, укронеонацисты совершили несколько массовых атак БПЛА на ряд российских регионов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым, где системы ПВО работали с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
А раньше, оценивая теракт против студентов колледжа в Старобельске 22 мая 2026 года, президент России Владимир Путин сказал, что своими действиями украинский неонацистский режим решил "придать новое качество конфликту в целом".
"Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор", ­– сказал президент.
И в этом высказывании главных момента два. Во-первых, преступление сознательное – нацики искали объект для атаки, чтобы жертв было как можно больше. И чтобы защититься они не могли, потому что колледж – объект не военный, и система ПВО на него может и не распространиться. Она, увы, и не распространилась, а итог известен: 21 человек погиб. Дети были убиты…
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-вторых, Украина перешла к государственному терроризму, который должен если и не заместить, то точно дополнить боевые действия на фронтах СВО. Причем это акцентирование внимания нациков на сознательном уничтожении мирных людей. В этом, по словам Путина, "их выбор" – сделать так, чтобы последствия войны ощутили мирные и незащищенные люди. И сделали главный вывод – российские власти не могут их защитить.
Этот циничный и подлый вывод украинские политтехнологи и будут разгонять в российском обществе, чтобы для начала посеять панику, а потом и вызвать недовольство властями. И если это получится, то можно будет праздновать и другое – начало выполнения главной задачи укро-неонацистов и их западных кураторов и вдохновителей по подрыву России изнутри.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже назвала теракты в исполнении украинских неонацистов против мирных граждан России "охотой на людей". Емкое и максимально точное определение. Кроме того, похоже, стало понятно, чем руководствуются террористы от имени Украинского неонацистского государства. За несколько последних дней после атаки на Старобельский колледж, которая стала предметом обсуждения в ООН, стало понятно и то, что свои гнусные агрессивные выпады они приурочивают к каким-то заметным событиям. Чтобы резонанс, в том числе, международный и недовольство были больше и чтобы можно было рассказывать, что Украина побеждает Россию. Не побеждала, не побеждала, а тут вдруг раз – и всё у Киева получилось. Как и какими методами – не важно, важно, что побеждает. Методы любые Запад оправдает, а результат всячески будет приветствовать.
Последние теракты укро-нациков, как вы понимаете, приурочены к открытию Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Россия конкретно и предметно предлагает новые принципы и возможности развития сотрудничества в новом многополярном мире. Россия предлагает новую жизнь, а ее граждан ввергают в грязь и кровь жизни старой да еще и предлагают им вину возложить на собственные власти. Чтобы те отвлеклись от усилий по построению этого самого многополярного мира, а занялись своим проблемами, внутренней политикой и стабилизацией внутри России.
Борьба с многополярным миром – это ведь главная глобальная задача коллективного Запада, тотальная и глобальная власть которого уплывает у него из рук. Многополярный мир – это тот глобальный проект и ориентир, который понятен всем, кто так или иначе подвергался унижению и эксплуатации на основе неравноправия под видом якобы либеральной глобализацией по западным лекалам.
А Россия, начиная с мюнхенской речи президента Путина 2007 года, предложила миру новые принципы сосуществования и переустройства планетарных отношений: равноправие в этих отношениях, осознание и защиту национальных интересов, солидарное сопротивлению диктату сильных, отказ от насилия и диктата, равную безопасность для всех, справедливое сотрудничество и т. д. и т. п.
И очень скоро в мире, где последние 30 лет США во главе коллективного Запада были и гегемоном, и лидером, Россия становилась именно новым лидером.
Разница между гегемоном и лидером в том, что гегемон опирается на силу, а лидер предлагает новые идеи и смысли, которые могут объединить страны в будущем. США долго были таким и гегемоном, и лидером, смыслы и постулаты которого воспринимались как руководство к действию. И как бы консервировали прежние отношения неоколониального неравенства в красивой обертке разговоров о демократии, правах человека, свободе и равенстве всех перед законом.
И когда Россия предложила альтернативу в виде возврата или построения нового многополярного мира, она и стала лидером. Как в свое время СССР, слабый экономически, но сильный духовно, гуманистически и политически, предложил человечеству построение более справедливого общества с равенством в правах, бесплатными медициной и образованием и прочими достижениями социальной справедливости для всех. И стал лидером, победить который не мог никто. В том числе, и благодаря молчаливой, но крепкой международной солидарности. Во Второй мировой и в Великой Отечественной войне 1945 год доказал это воочию.
Как только СССР погряз во внутренней склоке и перестал продуцировать и воплощать в жизнь новые смысли для всех и ориентиры для будущего, он, изъеденный изнутри, рухнул в небытие, оставив после себя только ностальгическую память.
Россия, предложив новый многополярный мир и возврат к его строительству на старых традиционных ценностях, а не на новомодных извратах и девиациях воспаленного мозга извращенцев, становилась и сейчас еще является именно лидером. И очень удачно и весомо подтверждает свое лидерство еще и гегемонизмом в военной отрасли. Это то, где мы впереди планеты всей, и можем защитить себя от любого врага. Это удачный симбиоз лидерства и гегемонизма. Два в одном пока так, как есть.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы против России, инициирующей БРИКС и ШОС, налаживающей равноправное сотрудничество без претензий на вмешательство во внутренние дела и диктат в политике, окрысился весь Запад.
США при новом президенте Дональде Трампе, похоже, учли прежние ошибки и скорректировали свои подходы, пытаясь вернуть или перехватить лидерство у России. То есть потеснить в двух главных направлениях –­ построении монополярного мира и опоре на традиционные ценности.
В первый год президентства Трамп заявил, что США отходят от вмешательства в другие страны и больше не хотят быть "мировым полицейским" (это американская цитата) и демонстративно задекларировал отход от всевозможных сексуальных девиаций, ЛГБТ*-отклонений от нормы, межполовых и гендерных извращений, то да се, демонстративно изгнав извращенцев из армии и частично из государственного аппарата.
Это казалось нарочито, но оказалось действенно. И если отказ от гегемонизма оказался фикцией, а Трамп приступил к глобализации по американским лекалам, только другого вида (не грубое навязывание силой, а постепенное убеждение экономическим давлением), то в деле опоры на традиционные ценности инициативу у России удается перехватывать.
Теперь Западу с помощью Украины остается только выставить Россию не поборницей равноправного многополярного мира, а агрессором, обижающим более слабых, которые успешно сопротивляются, и новый антироссийский нарратив, основанный на дичайшей русофобии и так называемом запрете России, будет сформирован и сформулирован.
К этому все и идет. Этому служит и главная задача Запада в отношении России – сдержать ее, нанести ей стратегическое поражение, взорвать изнутри, разорвать на части и завладеть ее природными ресурсами. Загнивающему Западу по-прежнему нужен донор, вот за него он и воюет. Вот этому и служит украинский государственный терроризм, направленный на подрыв России изнутри, руками недовольных россиян…
Что делать? Путин предупредил, что давить на Россию силой бессмысленно, даже если это "их выбор" – воевать самыми подлыми методами. А крайним на эту тему высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Оценивая удар ВСУ по поезду в Джанкое, он назвал его террористической атакой и заявил о необходимости уничтожить всех виновных, отомстив за смерть невиновных, в первую очередь, детей. "Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие на коллективном Западе уже выведены из обихода. …Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. ...Надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так всё будет продолжаться", — сказал он.
"Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять", – предположил депутат, как бы отвечая тем россиянам, которые требуют, чтобы российские удары возмездия были не только сильными, но и предметными, адресными.
И это ведь справедливое требование граждан, страну которых хотят поставить на грань выживания, когда речь идет об уничтожении. Это очень высокая ставка, и Россия, хочется в это верить, ее принять готова. И на силу ответить еще большей силой и любыми средствами.
Как? А как в диалоге из старого фильма об Иване Грозном: "Европа не признает его!" – "Сильным будет – все признают"...
…Наш гений Сергей Эйзенштейн, оказывается, еще в 1944 году все понимал про взаимоотношения с западными партнерами…
О том, как меняются методы и тактика войны и почему это происходит - в статье Ростислава Ищенко "Смерть над дорогой жизни"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
весь СкачкоБРИКСООНВладимир ПутинРоссияЗападСШАДональд ТрампПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваМненияВладимир Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:31Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье
23:27Белоусов сообщил о внедрении новой системы информационного взаимодействия. Главные новости к этому часу
23:24В Черниговской области поражён склад Вооружённых сил Украины с ракетами-перехватчиками Patriot
22:49Киев пытается сделать из ушедших в СЗЧ «отморозков», но украинцы не спешат верить пропаганде
22:40Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиеве ДНР увеличилось до 12, сообщает
22:11На Украине школьников зовут "на практику" в ТЦК
22:09"Это лето будет жарким": полковник Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Харьковом
21:35ВСУазочаровываются в союзниках из НАТО
21:29С начала года на границе Украины задержаны 5 тысяч уклонистов. Главные новости к этому часу
21:25"Циркон" вдвое быстрее верхнего предела перехвата систем Patriot — украинская ПВО бессильна
21:14Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри
21:10Группировка "Юг" расширяет зоны контроля практически по всей Константиновке
20:30В Житомирской области задержали угонщика, за ночь сменившего велосипед на мопед, а мопед — на мотоцикл
20:00Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО
19:55"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ
19:503 июня 2026 года, вечерний эфир
19:46США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
19:37МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
19:30Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
19:00Тревога в Киеве, Зеленский захотел переговоров. Новости СВО
Лента новостейМолния