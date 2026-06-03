Война закончится, когда будет взят Киев и Львов: Ищенко назвал единственное условие мира - 03.06.2026 Украина.ру
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Война закончится, когда будет взят Киев и Львов: Ищенко назвал единственное условие мира
Война закончится, когда будет взят Киев и Львов: Ищенко назвал единственное условие мира - 03.06.2026 Украина.ру
Война закончится, когда будет взят Киев и Львов: Ищенко назвал единственное условие мира
Многие ждут перемирия, надеясь, что обстрелы прекратятся. Но любые переговоры без взятия Киева и Львова дадут лишь паузу — а потом Украина начнет стрелять с новой силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-03T06:00
2026-06-03T06:00
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Журналист спросил, когда ВСУ перестанут обстреливать жителей Донбасса. Ищенко ответил, что обстрелы прекратятся только когда закончится война, а война закончится, когда будут взяты Киев и Львов — иными словами, когда Украина перестанет существовать. Пока Украина существует, она не перестанет наносить удары."Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вам, и Россию", — сказал обозреватель. "Всех перестанут обстреливать, когда война закончится", — добавил он."Повторюсь, война закончится, когда Украина будет ликвидирована. Во всех остальных случаях это будет только перемирие перед следующими обстрелами", — заявил Ищенко."Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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Война закончится, когда будет взят Киев и Львов: Ищенко назвал единственное условие мира

06:00 03.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Многие ждут перемирия, надеясь, что обстрелы прекратятся. Но любые переговоры без взятия Киева и Львова дадут лишь паузу — а потом Украина начнет стрелять с новой силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, когда ВСУ перестанут обстреливать жителей Донбасса. Ищенко ответил, что обстрелы прекратятся только когда закончится война, а война закончится, когда будут взяты Киев и Львов — иными словами, когда Украина перестанет существовать. Пока Украина существует, она не перестанет наносить удары.
"Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вам, и Россию", — сказал обозреватель. "Всех перестанут обстреливать, когда война закончится", — добавил он.
"Повторюсь, война закончится, когда Украина будет ликвидирована. Во всех остальных случаях это будет только перемирие перед следующими обстрелами", — заявил Ищенко.
"Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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