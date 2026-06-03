https://ukraina.ru/20260603/nakonets-to-nachalis-massirovannye-udary-ekspert-o-tom-pochemu-zelenskiy-stal-prosit-mira-1079769880.html

"Наконец-то начались массированные удары": эксперт о том, почему Зеленский стал просить мира

"Наконец-то начались массированные удары": эксперт о том, почему Зеленский стал просить мира - 03.06.2026 Украина.ру

"Наконец-то начались массированные удары": эксперт о том, почему Зеленский стал просить мира

Заявления Зеленского о переговорах связаны не с состоянием инфраструктуры, а с переходом России к новой стратегии. Массированные удары по военным объектам в Киеве возымели эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина

2026-06-03T15:06

2026-06-03T15:06

2026-06-03T18:13

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Ранее Владимир Зеленский призвал найти дипломатический путь окончания войны с Россией до начала зимы. Он заявил о том, что ситуация с переговорами зависит от давления на Москву и санкций США и Европы.Журналист спросил, действительно ли Зеленский начал реально оценивать состояние критической инфраструктуры Украины, поэтому решился на переговоры. Панина ответила, что главную роль здесь сыграло другое — смена российской стратегии на Украине. "Главную роль здесь сыграл переход России к новой стратегии ведения боевых действий на Украине. Наконец-то начались массированные удары по всей военной инфраструктуре, железнодорожным узлам и центрам принятия решений в Киеве", — заявила политик.Панина отметила, что хотя ключевые решения принимаются на Западе, весь управленческий аппарат Украины физически находится в Киеве. "Когда мы перешли от предупреждений к системному нанесению ударов, о чем было объявлено президентом [России Владимиром Путиным] и начальником Генштаба [Валерием Герасимовым], это возымело эффект", — подчеркнула эксперт."Зеленский сейчас будет пытаться с помощью Европы навязать выгодные для себя лично условия", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.

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