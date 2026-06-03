https://ukraina.ru/20260603/katastroficheskie-poteri-i-begstvo-za-granitsu-ekspert-o-tom-skolko-na-ukraine-ostalos-ukraintsev-1079779558.html

Катастрофические потери и бегство за границу: эксперт о том, сколько на Украине осталось украинцев

Катастрофические потери и бегство за границу: эксперт о том, сколько на Украине осталось украинцев - 03.06.2026 Украина.ру

Катастрофические потери и бегство за границу: эксперт о том, сколько на Украине осталось украинцев

Численность населения на Украине уменьшилась примерно в два раза. Перепись не проводилась, но, по некоторым оценкам, населения составляет 20-22 миллиона человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина

2026-06-03T17:24

2026-06-03T17:24

2026-06-03T17:24

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Отвечая на вопрос о том, приближается ли украинский народ к демографической катастрофе из-за потерь на фронте и бегства за границу, Панина заявила, что это вопрос даже не завтрашнего дня. По ее оценке, численность населения на Украине уменьшилась примерно в два раза. Перепись не проводилась, но, по некоторым оценкам, населения составляет 20-22 миллиона человек. Поэтому ресурс для мобилизации у Зеленского не исчерпан, подчеркнула политик."Можно провести аналогию с гитлеровской Германией, в которой было мобилизовано 20% населения. При этом она вела войну на разных фронтах", — пояснила Панина.По ее словам, если отталкиваться от этих показателей, то у киевского режима есть резерв примерно в четыре миллиона человек. При этом в расчет не берутся те, кто уехал, и те, кого Европа пытается загнать обратно в окопы."Так что демографический риск потери населения на Украине есть, но он не столь велик, как полагают некоторые наши эксперты", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!" Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок на сайте Украина.ру.

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