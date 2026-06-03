Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет" - 03.06.2026 Украина.ру
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Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет"
Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет" - 03.06.2026 Украина.ру
Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет"
Для удара по рейсовому автобусу в ДНР мог применяться украинский дрон-камикадзе нового поколения "Хорнет" (Hornet). Об этом 3 июня сообщает "Российская газета" со ссылкой на военного аналитика Алексея Рамма
2026-06-03T13:27
2026-06-03T13:36
донецкая народная республика
украина
россия
денис пушилин
минздрав
вооруженные силы украины
российская газета
сво
спецоперация
ии (искусственный интеллект)
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Для атаки на рейсовый автобус в ДНР могли использоваться украинские оперативно-тактические дроны "Хорнет", которые в российских войсках прозвали "марсианами". Об этом пишет "Российская газета".Как отмечает издание, одной из главных проблем для новых регионов России стало применение ВСУ именно таких беспилотников. Среди них доминируют модели Hornet, заявленное назначение которых — ударный дрон-камикадзе с наведением на основе искусственного интеллекта.О феномене этих беспилотников изданию подробно рассказал военный аналитик Алексей Рамм. По его словам, вокруг "Хорнета" уже сложилась определённая мифология. Дрон позиционируется как дешёвый, быстрый в производстве и оснащённый нейросетями для распознавания целей в любых условиях."На самом деле "Хорнет" оснащен обычной системой машинного зрения, которая сравнивает изображения с эталонными образцами, заложенными в памяти. И если происходит совпадение, то "марсианин" атакует цель. Так что ничего оригинального в этой модели нет", — пояснил Алексей Рамм.Эксперт также отметил, что ещё с 2024 года российские военные начали применять барражирующие беспилотники семейства U2V с аналогичными системами машинного зрения. Эти аппараты были доведены до серийного производства и активно используются для ударов по тыловым объектам противника.Аналитик подчёркивает, что технология, используемая в "Хорнете", не является уникальной — аналогичные решения уже давно применяются российскими подразделениями беспилотных систем.3 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин, минздрав, вооруженные силы украины, российская газета, сво, спецоперация, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Денис Пушилин, Минздрав, Вооруженные силы Украины, Российская газета, СВО, Спецоперация, ИИ (искусственный интеллект), искусственный интеллект

Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет"

13:27 03.06.2026 (обновлено: 13:36 03.06.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Для удара по рейсовому автобусу в ДНР мог применяться украинский дрон-камикадзе нового поколения "Хорнет" (Hornet). Об этом 3 июня сообщает "Российская газета" со ссылкой на военного аналитика Алексея Рамма
Для атаки на рейсовый автобус в ДНР могли использоваться украинские оперативно-тактические дроны "Хорнет", которые в российских войсках прозвали "марсианами". Об этом пишет "Российская газета".
Как отмечает издание, одной из главных проблем для новых регионов России стало применение ВСУ именно таких беспилотников. Среди них доминируют модели Hornet, заявленное назначение которых — ударный дрон-камикадзе с наведением на основе искусственного интеллекта.
О феномене этих беспилотников изданию подробно рассказал военный аналитик Алексей Рамм. По его словам, вокруг "Хорнета" уже сложилась определённая мифология. Дрон позиционируется как дешёвый, быстрый в производстве и оснащённый нейросетями для распознавания целей в любых условиях.
"На самом деле "Хорнет" оснащен обычной системой машинного зрения, которая сравнивает изображения с эталонными образцами, заложенными в памяти. И если происходит совпадение, то "марсианин" атакует цель. Так что ничего оригинального в этой модели нет", — пояснил Алексей Рамм.
Эксперт также отметил, что ещё с 2024 года российские военные начали применять барражирующие беспилотники семейства U2V с аналогичными системами машинного зрения. Эти аппараты были доведены до серийного производства и активно используются для ударов по тыловым объектам противника.
Аналитик подчёркивает, что технология, используемая в "Хорнете", не является уникальной — аналогичные решения уже давно применяются российскими подразделениями беспилотных систем.
3 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.
Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одному раненому помощь оказана амбулаторно.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДенис ПушилинМинздравВооруженные силы УкраиныРоссийская газетаСВОСпецоперацияИИ (искусственный интеллект)искусственный интеллект
 
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