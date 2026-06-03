https://ukraina.ru/20260603/pvo-kieva-provalilas-a-vsu-otygralis-na-mirnykh-dron-atakoval-avtobus-khronika-sobytiy-na-utro-3-1079754840.html

ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня

ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня - 03.06.2026 Украина.ру

ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о семи жертвах удара БПЛА по автобусу в Енакиево. В то же время Вашингтон и Тегеран обменялись ударами в Заливе: США атаковали иранский остров Кешм, КСИР ударил по штабу Пятого флота в Бахрейне

2026-06-03T10:40

2026-06-03T10:40

2026-06-03T10:40

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Автобус с мирными жителями под ударом: ВСУ убили семерых в ЕнакиевоВооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. Погибли семь гражданских лиц, сообщил глава региона Денис Пушилин.По данным Минздрава, десять пострадавших, среди них один ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному раненому помощь оказали амбулаторно. Власти ДНР назвали циничной и бесчеловечной атаку на рейсовый автобус в Енакиево, СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме.В компании-перевозчике агентству РИА Новости сообщили, что в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов, но пока не могут предоставить конкретную информацию - этим занимается МЧС на месте трагедии.Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "охотой на людей" террористический удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве."Своих — загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших — убивают террористическими методами", — заявила дипломат в беседе с российскими информационными агентствами на полях ПМЭФ.Накануне российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице — ответ на атаку ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, унесшую жизни 21 человека. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее.Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты"."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Украинские власти вновь заявили о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot. Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о наращивании поставок, однако ответа из Вашингтона, по данным СМИ, до сих пор не последовало.Таким образом, Киев, не имея возможности защитить свое небо, продолжает террористические атаки против мирного населения Донбасса, убивая детей в Старобельске и мирных жителей в рейсовом автобусе в Енакиево. Россия отвечает на эти преступления ударами по военным объектам и центрам принятия решений в украинской столице.Ближний Восток на грани: США и Иран обменялись ударами по стратегическим объектамВооруженные силы США нанесли удары по стратегически важному иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Как сообщает Центральное командование США (CENTCOM), атака стала ответом на попытки Тегерана поразить баллистическими ракетами Кувейт и Бахрейн.Американские военные поразили несколько иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, после чего нанесли удары по объектам непосредственно на острове Кешм.В CENTCOM назвали свои действия "самообороной", подчеркнув, что США не допустили бы ударов по своим союзникам в регионе.Кешм расположен в Ормузском проливе и является крупнейшим островом Ирана. Этот район имеет стратегическое значение для мирового судоходства и поставок энергоносителей через Персидский залив. Любая эскалация в этом районе напрямую угрожает глобальным энергетическим рынкам.Напряжение между США и Ираном продолжает нарастать на фоне регулярных обменов ударами. Ранее Тегеран угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. В свою очередь, Вашингтон неоднократно заявлял, что обеспечит свободу судоходства "любыми средствами".Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак беспрецедентно широка и охватила практически всю европейскую часть страны — от северо-западных границ до южных регионов.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении продолжаются бои за центр города. Российские подразделения охватывают юго-западную часть Константиновки, оказывают давление с востока и продвигаются в районе Долгой Балки.На Краснолиманском направлении российские войска продолжают продвигаться к центру Красного Лимана. Отмечаются успехи у Святогорска, отражены контратаки Вооруженных сил Украины.На Северском направлении российские подразделения продвигаются в Рай-Александровке, Липовке и в сторону Юрковки. ВС РФ усиливают давление на логистические цепочки противника.На Добропольском направлении фиксируется продвижение российских войск севернее и западнее Гришино. Атаки продолжаются в направлении населенного пункта Водянское.На Купянском направлении российские подразделения ведут боевую работу в центральной и северной частях Купянска-Узлового. Расширена зона контроля в населенном пункте Куриловка.

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Кристина Черкасова

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