https://ukraina.ru/20260602/marko-rubio-zayavil-chto-verkhovnyy-lider-irana-modzhtaba-khamenei-zhiv-i-uchastvuet-v-prinyatii-resheniy-1079736841.html

Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений

Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений - 02.06.2026 Украина.ру

Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и активно участвует в процессе принятия политических решений. Также Рубио подчеркнул, что США не снимут санкций с Ирана до тех пор, пока тот не откроет Ормузский пролив. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T21:24

2026-06-02T21:24

2026-06-02T21:24

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По словам Рубио, признаки активности Хаменеи в принятии решений очевидны. Комментируя блокировку Ираном Ормузского пролива, госсекретарь заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на смягчение санкционного режима, пока морской маршрут не будет открыт. Журнал Politico сообщал, что в Белом доме ощущают выгорание из-за почти всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном, которая длится уже в два раза дольше, чем планировалось.Создатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что США в очередной раз убедились в бесполезности и дороговизне большей части оружия в современной войне. Он также выразил надежду, что США не будут начинать сухопутную операцию, сравнив подобную авантюру с провальной Галлипольской операцией Первой мировой войны - США извлекли из войны с Ираном болезненные уроки – создатель ЧВК Blackwater.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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