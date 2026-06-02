Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений - 02.06.2026 Украина.ру
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Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений
Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений - 02.06.2026 Украина.ру
Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и активно участвует в процессе принятия политических решений. Также Рубио подчеркнул, что США не снимут санкций с Ирана до тех пор, пока тот не откроет Ормузский пролив. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T21:24
2026-06-02T21:24
украина.ру
марко рубио
иран
сша
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моджтаба хаменеи
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По словам Рубио, признаки активности Хаменеи в принятии решений очевидны. Комментируя блокировку Ираном Ормузского пролива, госсекретарь заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на смягчение санкционного режима, пока морской маршрут не будет открыт. Журнал Politico сообщал, что в Белом доме ощущают выгорание из-за почти всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном, которая длится уже в два раза дольше, чем планировалось.Создатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что США в очередной раз убедились в бесполезности и дороговизне большей части оружия в современной войне. Он также выразил надежду, что США не будут начинать сухопутную операцию, сравнив подобную авантюру с провальной Галлипольской операцией Первой мировой войны - США извлекли из войны с Ираном болезненные уроки – создатель ЧВК Blackwater.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, марко рубио, иран, сша, украина, моджтаба хаменеи, politico, новости
Украина.ру, Марко Рубио, Иран, США, Украина, Моджтаба Хаменеи, Politico, Новости

Марко Рубио заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в принятии решений

21:24 02.06.2026
 
© AP / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP / Ryan Murphy
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и активно участвует в процессе принятия политических решений. Также Рубио подчеркнул, что США не снимут санкций с Ирана до тех пор, пока тот не откроет Ормузский пролив. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
По словам Рубио, признаки активности Хаменеи в принятии решений очевидны. Комментируя блокировку Ираном Ормузского пролива, госсекретарь заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на смягчение санкционного режима, пока морской маршрут не будет открыт.
Журнал Politico сообщал, что в Белом доме ощущают выгорание из-за почти всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном, которая длится уже в два раза дольше, чем планировалось.
Создатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что США в очередной раз убедились в бесполезности и дороговизне большей части оружия в современной войне.
"Многие дорогостоящие системы оказались бесполезны в этом конфликте", — признался Принс.
Он также выразил надежду, что США не будут начинать сухопутную операцию, сравнив подобную авантюру с провальной Галлипольской операцией Первой мировой войны - США извлекли из войны с Ираном болезненные уроки – создатель ЧВК Blackwater.
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