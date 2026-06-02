Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки - 02.06.2026 Украина.ру
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Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки
Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки - 02.06.2026 Украина.ру
Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки
2026-06-02T18:01
2026-06-02T18:56
вооруженные силы украины
станислав стремидловский
владимир зеленский
варшава
киев
украина
кароль навроцкий
видео
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Владимир Зеленский должен извиниться за чествование запрещённой экстремистской организации Украинская повстанческая армия* (УПА), поскольку прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, задевает историческую память польского народа. Официальная Варшава выступила с осуждением действующего киевского режима. Глава Бюро международной политики Марчин Пшидач потребовал, чтобы Зеленский позвонил Каролю Навроцкому и извинился за присвоение подразделению ВСУ наименования "имени героев УПА*". В связи с этим, бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул награду "За заслуги", которую получил от Зеленского. Почему Киев намеренно идёт на эскалацию отношений с Варшавой и чем это обернется для двух соседствующих стран объяснил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский. * организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
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452
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вооруженные силы украины, станислав стремидловский, владимир зеленский, варшава, киев, украина, кароль навроцкий, видео, видео
Вооруженные силы Украины, Станислав Стремидловский, Владимир Зеленский, Варшава, Киев, Украина, Кароль Навроцкий, Видео

Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки

18:01 02.06.2026 (обновлено: 18:56 02.06.2026)
 
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Владимир Зеленский должен извиниться за чествование запрещённой экстремистской организации Украинская повстанческая армия* (УПА), поскольку прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, задевает историческую память польского народа.
Официальная Варшава выступила с осуждением действующего киевского режима.
Глава Бюро международной политики Марчин Пшидач потребовал, чтобы Зеленский позвонил Каролю Навроцкому и извинился за присвоение подразделению ВСУ наименования "имени героев УПА*".
В связи с этим, бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул награду "За заслуги", которую получил от Зеленского.
Почему Киев намеренно идёт на эскалацию отношений с Варшавой и чем это обернется для двух соседствующих стран объяснил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
* организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
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