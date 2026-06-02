https://ukraina.ru/20260602/kiev-igraet-protiv-varshavy-po-nauscheniyu-vashingtona-kogda-zelenskogo-lishat-polskoy-medalki-1079729759.html

Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки

Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки - 02.06.2026 Украина.ру

Киев играет против Варшавы по наущению Вашингтона. Когда Зеленского лишат польской медальки

2026-06-02T18:01

2026-06-02T18:01

2026-06-02T18:56

вооруженные силы украины

станислав стремидловский

владимир зеленский

варшава

киев

украина

кароль навроцкий

видео

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Владимир Зеленский должен извиниться за чествование запрещённой экстремистской организации Украинская повстанческая армия* (УПА), поскольку прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, задевает историческую память польского народа. Официальная Варшава выступила с осуждением действующего киевского режима. Глава Бюро международной политики Марчин Пшидач потребовал, чтобы Зеленский позвонил Каролю Навроцкому и извинился за присвоение подразделению ВСУ наименования "имени героев УПА*". В связи с этим, бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул награду "За заслуги", которую получил от Зеленского. Почему Киев намеренно идёт на эскалацию отношений с Варшавой и чем это обернется для двух соседствующих стран объяснил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский. * организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

варшава

киев

украина

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вооруженные силы украины, станислав стремидловский, владимир зеленский, варшава, киев, украина, кароль навроцкий, видео, видео