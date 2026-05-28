О чём договорились Путин и Токаев, заявления Шойгу. Итоги 28 мая

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане ряд соглашений. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал заявление по поводу Украины, Армении и проблем международной политики

2026-05-28T19:10

2026-05-29T11:39

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Австане начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате.Перед началом консультаций состоялась официальная церемония встречи. Главы России и Казахстана приветствовали членов делегаций двух стран, прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Казахстан.В ходе государственного визита Путин и Токаев ознакомились с презентациями совместных проектов двух стран. Так, президентам и членам делегаций представлены видеоролики о сотрудничестве в области промышленности, о запуске грузоперевозок с использованием беспилотных грузовых автомобилей по маршруту Москва – Астана и обратно, а также о реинтродукции ввезённых из России амурских тигров на территории Казахстана.Кроме того, Путин и Токаев дали символический старт строительству центра для одарённых детей "Сириус" в Астане. Президентам России и Казахстана показали видеопрезентацию о закладке капсулы на месте будущего образовательного центра.Позже во Дворце Независимости состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами. Путин и Токаев подписали Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.Главы России и Казахстана также сделали заявления для прессы. Президент Казахстана отметил, что визит президента России "наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве"."Об этом говорят следующие объективные показатели. Объём торговли прогнозируется на уровне $30 млрд. По объёму инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 проектов, из которых 122 проекта вошли в операционный цикл, то есть были реализованы", – отметил Токаев.Он подчеркнул, что Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнёрства с Россией."Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на четвёртое место в мире и первое место в Европе", – подчеркнул Токаев.Президент Казахстана напомнил, что объём номинального валового внутреннего продукта России превысил $2,5 трлн. Он назвал это впечатляющим результатом и указал, что, обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене."Что касается перспектив сотрудничества наших стран, то хотел бы особо отметить важное значение принятого сегодня совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания. В нём сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнёрства и добрососедских взаимоотношений наших стран", – заявил президент Казахстана.Он также отметил, что благодаря президенту России что сотрудничество Казахстана и РФ вышло на такой беспрецедентно высокий, качественный уровень.Также Токаев указал, что Казахстан и Россия вместе работают на благо прочной и неделимой безопасности Евразии."Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное, объединяет самая протяжённая граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни", – подчеркнул Токаев.Он также отметил, многогранное сотрудничество двух государств базируется на масштабных проектах, приносящих практическую пользу народам двух стран."Только в агропромышленной сфере объём двусторонней торговли за последние пять лет увеличился на $1 млрд. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Как уже было сказано, Россия стала лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана, общий объём вложений превысил $29 млрд",– отметил президент Казахстана.В свою очередь, казахстанские инвестиции в экономику России достигли $9 млрд, отметил Токаев."Это тоже хороший показатель. В Казахстане успешно работает более 20 тыс. компаний с российским участием", – заявил Токаев.Также Токаев прокомментировал ряд других направлений сотрудничества Казахстана и России и снова выразил искреннюю признательность Путину за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений.Президент России поблагодарил президента Казахстана за приглашение посетить эту страну с государственным визитом и за очень тёплый, радушный приём, оказанный всей российской делегации."Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном", – подчеркнул Путин.Он указал, что вместе с Токаевым обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, затронули и актуальные сюжеты международной повестки дня."Подписано совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Заключён также ряд важных межправительственных и межведомственных документов, охватывающих самые разные отрасли: от энергетики и финансов до здравоохранения и образования", – отметил Путин.Также Путин выразил уверенность, что в ближайшее время преодолеют новый барьер в товарообороте между странами.Президент России указал и на углубление двустороннего взаимодействия в энергетике."В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счёт российского государственного экспортного кредита. Ввод станции в эксплуатацию внесёт заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Хотел бы отметить, что, как мы договаривались с президентом Казахстана, речь идёт не просто о создании атомной электростанции, о строительстве, речь идёт о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее", – в частности отметил Путин.Он также указал, что Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров и маршрутов, повышают пропускную способность пограничных переходов, расширяются встречные перевозки железнодорожным, водным и воздушным транспортом, запущен инновационный проект "Линия беспилотного автомобильного грузового сообщения" между двумя странами. Ведётся и совместная эксплуатация космодрома Байконур, общими усилиями создана новая пусковая площадка "Байтерек", с которой месяц назад, как тоже Президент сказал, в космос отправилась новая перспективная ракета-носитель "Союз-5".Остановился Путин и на других аспектах сотрудничества стран. В заключении своей речи он поблагодарил Токаева и всех казахстанских друзей за гостеприимство, за организацию нашей работы.Завершая мероприятия государственного визита, Путин и Токаев вместе посадили дерево на Аллее вечной дружбы двух стран, расположенной в центре Астаны.Заявления ШойгуСекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности сделал ряд заявлений по поводу международной обстановки.Так, касаясь взаимодействия с Арменией Шойгу отметил, что предпосылок для того, чтобы российская база в Армении была свернута, нет."Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было", – отметил он.Что же до подписания договора о стратегическом партнерстве между Арменией и США, то оно, по словам Шойгу "скорее похоже на предвыборную кампанию или помощь в предвыборной кампании".Коснулся Шойгу и украинской повестки, в частности, предупреждения послам иностранных государств покинуть Киев является совершенно серьезным и осознанным."О каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послов покинуть Киев - оно было сделано совершенно серьёзно и осознанно", – заявил Шойгу.Он отметил, что Россия показала, какой силы может быть удар по Киеву."Мы предупредили, какой силы может быть удар - мы тоже показали. У нас для этого есть всё. Если кто-то думает и говорит о том, что в России больше ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие - они глубоко заблуждаются", – заявил Шойгу.Он также отметил, что удар по Киеву, о котором российская сторона предупреждала, может быть нанесен "в любой момент"."И тогда, когда мы сочтём, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых", – указал секретарь Совбеза РФ.По его словам, Россия сразу наносит удары по новым производствам боеприпасов на Украине."На Украине как только появляются подобного рода предприятия, наши вооруженные силы, естественно, наносят удары по этим центрам, по этим точкам, где мы видим и наблюдаем производство этих боеприпасов", – заявил Шойгу.Правда о том, что происходило в Донбассе, долго игнорировалась Западом и стала причиной начала СВО и последующих ответных действий России, также отметил он.Также, по словам Шойгу, ни одна страна не может сравниться с Россией по подготовленности и оснащённости армии."Я, пожалуй, не назову вам другую такую обученную, подготовленную, оснащенную армию, кроме [армии] России", – заявил Шойгу.Он также указал, что приобретённый Россией опыт ведения СВО вызывает всеобщий интерес в мире, поскольку с подобными вызовами другие страны не сталкивались.Коснулся Шойгу и ситуации на Ближнем Востоке. Так, по его словам, даже во время кризиса в регионе Россия строго выполняет обязательства по поставкам зерна, удобрений, энергоносителей."Все видят, что Россия строго выполняет взятые на себя обязательства по всем направлениям", – заявил Шойгу.По его словам, у африканских стран возрос интерес к сотрудничеству с Россией."Интерес огромен. Он подталкивается и подогревается последними событиями. Многие страны видят, кто и как и кого может защитить в этой ситуации", – сказал секретарь Совбеза РФ.Он также отметил, что урок, который Россия извлекла из событий в Персидском заливе, заключается в необходимости создания механизма резервов по всем направлениям, в частности медикаментов, средств на случай чрезвычайной ситуации.Сделал Шойгу и ряд других заявлений, которые касались ситуации на Ближнем Востоке, а также милитаризации Японии.Об агрессивной политике Украины – в статье Виктории Титовой "Почему Киев провоцирует эскалацию?".

Егор Леев

