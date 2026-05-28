Почему Киев провоцирует эскалацию?

Май этого года прошел под аккомпанемент новых ударов по Киеву и усиления воинственной риторики. Обострение украинского конфликта перешло из фазы обмена дипломатическими предупреждениями в стадию военного давления. После периода относительного затишья стороны перешли к активным боевым действиям нового типа

2026-05-28T12:56

К этому привели три тенденции: дипломатический тупик, перераспределение западной военной помощи в пользу Израиля и взаимный переход к ударам по критической инфраструктуре и центрам принятия решений.Именно в мае стало окончательно ясно, что мирные переговоры под американской режиссурой провалились. По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение фактически заморозить участие в урегулировании. Госсекретарь Марко Рубио, комментируя этот шаг, заявил, что Вашингтон не намерен более участвовать в "бесконечных встречах, которые никуда не ведут". Отстранение ключевого арбитра лишило стимулов к деэскалации и развязало руки для силового решения вопросов.На это повлиял и фактор Ближнего Востока, где тоже возник тактический тупик для США. Глобальный баланс сил изменила полномасштабная война США и Израиля против Ирана. Для защиты своего ближневосточного союзника и собственных баз Вашингтон был вынужден срочно перебросить значительные ресурсы из европейского региона. В частности, с Украины были выведены зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это создало критический дефицит средств противовоздушной обороны на Украине. Что особенно стало заметно во время майских ударов по столице.На фоне давления на фронте и внутренних политических кризисов (киевский режим опутан коррупционными скандалами) Владимир Зеленский сделал ставку на асимметричный ответ. Это и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, и удар по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек. В ответ Россия официально объявила о начале "системных ударов" по центрам принятия решений в Киеве. Кульминацией эскалации стала ночь на 24 мая. Как заявили в Минобороны РФ, по столице Украины был нанесен самый массированный удар за всё время СВО. Было задействовано более 90 ракет и 600 беспилотников различных типов. В ходе ударов Россия использовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Ранее этот комплекс был разработан как носитель для ядерных боеголовок, хотя в данном случае использовался без боезаряда.Военные эксперты расценивают применение "Орешника" как четкий сигнал Западу о серьезности российских намерений. Демонстрация возможности прорыва любой существующей ПВО с гиперзвуковой скоростью должна остудить горячие головы в Вашингтоне и Брюсселе. Таким образом конфликт перешел в фазу открытого повышения ставок с целью максимального истощения ресурсов и, что важнее, воли противника. Ближайшие недели, вероятно, принесут новые атаки на энергетическую и военную инфраструктуру. Как будут развиваться события дальше – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Алексей ЧеснаковОткрывающаяся летняя военная кампания приводит к активизации не только событий на линии боевого соприкосновения и взаимных дальнобойных ударов, но и к усилению противостояния на дипломатическом фронте. Главными политическими интригами украинского трека на предстоящее лето являются следующие:Переговорный вакуум. Реанимирование переговорного процесса на фоне взаимных чувствительных ударов пока представляется маловероятным. Сообщения о возможном визите Уиткоффа в Москву, скорее, указывают на желание сохранить канал коммуникации, чем на попытку перезапустить процесс. Особенность этой летней кампании заключается в том, что спираль насилия получает дополнительные факторы для раскручивания. ВСУ при помощи Запада усилили свои дальнобойные возможности. Финляндия и страны Балтии все чаще выступают вольными или невольными прямыми участниками конфликта. Россия демонстрирует готовность к значительно более жестким ударам по Украине. Общий уровень нервозности процесса возрастает.Концептуальный тупик. На фоне буксующих мирных переговоров еще более ярко проявляется кризис идей у ключевых участников конфликта. Европа ничего не может предложить, кроме слов об еще большей поддержке Украины. Учитывая, с каким скрипом прошел предыдущий пакет помощи на 90 млрд, расширение маловероятно. Выступление Великобритании, Франции, Италии и других стран против предложения генсека НАТО М.Рютте о ежегодном выделении 0,25% ВВП на военную помощь Украине это лишний раз подтверждает. Кризис внутри Альянса также усиливается. Это можно будет отчетливо наблюдать на предстоящем саммите НАТО. Пока непонятно, как может разрешиться эта интрига, и сможет ли Запад, в первую очередь Брюссель, предложить что-то новое. Пока маловероятно.Внутриполитические аспекты. Серьезный коррупционный скандал на Украине, рост протестного потенциала в стране, угрозы дальнейшего расширения мобилизации и обострение экономических проблем на фоне активизации ударов по критической инфраструктуре – с одной стороны. Выборы в Госдуму как фактор активизации политического поля, расширение дискуссий о замедлении российской экономики, попытки западных акторов вмешаться в выборы за счет дестабилизирующих информационных вбросов – с другой. Все эти процессы, безусловно, будут обостряться, если стороны продолжат повышать ставки в рамках взаимных дальнобойных ударов. При этом контролируемость российских внутриполитических процессов кратно выше украинских. Киев все чаще демонстрирует растерянность внутриполитического блока, сам Зеленский допускает все больше ошибок.Все крупные международные форматы отгремят в июне – начале июля. Затем западный политический класс уйдет на летние каникулы, и плотность событий, вероятно, снизится. Однако в конце августа – начале сентября ожидается наиболее напряженный период. Во-первых, Киев будет пытаться нарастить давление в преддверии финального этапа выборов в России. Во-вторых, западные политики вернутся с каникул и будут готовы активнее включаться в работу. Предстоящие промежуточные выборы в США станут важной стратегической целью для мобилизации разных лагерей. Ну, и в-третьих, стороны будут пытаться зафиксировать для себя позитив по итогам летней кампании.Политический аналитик Михаил КарягинНамечающийся новый виток эскалации в конфликте на Украине стремительно закручивается по причине того, что в новом обострении заинтересовано большинство прямых и косвенных участников конфликта. Такие ситуации за последние четыре года повторялись несколько раз, это фиксировали коллеги по ЦПК, и каждый раз подобные обстоятельства выводили конфликт на новый уровень.Россия в поисках нового импульса. Снижение динамики продвижения ВС РФ на линии фронта отмечается множеством российских военкоров. По данным ФОМ, россияне все чаще отмечают обстрелы российских территорий, а не продвижение военных. Уровень тревоги растет, рейтинги ключевых властных акторов с начала года снизились.Российские власти заинтересованы в перефокусировке повестки вокруг СВО. Сообщения о жестких дальнобойных ударах по военной инфраструктуре Украины, судя по реакции россиян в соцсетях и тг-каналах, воспринимаются позитивнее, чем анонсы об освобождении малых населенных пунктов на линии фронта. Внутриполитический контекст тоже играет не последнюю роль.Украина в поисках точек опоры. Появляющиеся сигналы в СМИ о том, что Зеленский приказал готовиться к еще "двум-трем годам войны", хоть и опровергаются украинскими источниками, фактически раскрывают настрой украинского руководства. Кредит от ЕС согласован, поставки вооружений продолжаются, новые дроны проектируются и строятся. Зеленский по-прежнему надеется перетерпеть, полагая что у него есть для этого все необходимые ресурсы. Все, кроме людского. Усталость в обществе нарастает – это видно и по все чаще проводимым акциям протеста, и по росту недовольства относительно властных инициатив, и по реакции на коррупционные скандалы.Ремобилизовать общество Зеленский пытается посредством неприемлемых для России дальнобойных ударов, которые ожидаемо провоцируют ответные жесткие удары. Руководство Украины заинтересовано в эскалации, чтобы продолжать боевые действия и легитимировать жесткие решения во внутриполитическом контуре.Европа в поисках консолидации. Брюссель пока тоже демонстрирует готовность к новому этапу эскалации. С одной стороны, публично заявляется отказ отзывать послов стран ЕС из Киева. С другой, через западные СМИ (WSJ) усиливаются сигналы о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Также активизируется повестка вокруг Калининграда и роли стран Балтии в пролете украинских БПЛА.Европейские чиновники за счет обострения внешних угроз пытаются сгладить внутренние проблемы в преддверии важного заседания Европейского совета, запланированного на вторую половину июня.Ключевой проблемой является то, что все участники процесса уверены в управляемости и контролируемости обострения. Что эскалация может быть дозированной, и в случае чего стороны смогут маневрировать в новых условиях. Однако эскалация неминуемо провоцирует рост нервозности и риски появления "черных лебедей" - непрогнозируемых инцидентов, которые серьезно сократят пространство для маневра всех участников, отбросив перспективы мирного урегулирования еще дальше.Украинский политический аналитик Алексей КущНовая эскалация под "новые цели" или новый алгоритм войны. Давайте попробуем промоделировать будущую эскалационную динамику. Осенью в РФ выбору в Думу (сентябрь). "Новы цели" и "новые ресурсы под новые цели", скорее всего, задействованы до этого момента не будут. Поэтому более вероятен сценарий, когда уже новая Дума утвердит "новые цели" войны и обозначит "новые ресурсы" войны. Возможно, это будет та самая мобилизация, о которой говорят уже не один год. Трек эскалации и "новые цели" могут выйти на пик летом 2027-го - летом 2028-го с шансом на "заморозку" зимой-весной 2029-го. Общий трек войны, скорее всего, пойдет к завершению ближе к 2028/2029. Значительную роль тут сыграют выборы президента США. Кто бы им не стал, это почти наверняка будет политик, который отбудет две каденции (срока - ред.) подряд на посту президента (чего не было со времен Обамы - каденции Трампа были "разорваны" Байденом). Следует отметить, что лишь те президенты, в распоряжении которых было восемь исторических лет подряд, могли реализовать достаточно сложные и структурированные модели развития США, включая и геополитические стратегии.Допустим к власти придет Джей Ди Вэнс с вице-президентом в лице Марко Рубио.Начиная с 2029 года в США произойдут существенные внутренние трансформации и "загрузка" новых глобальных стратегий. Это не означает завершение мир-системных войн Эпохи Неполярного Мира. Это означает возможную паузу в этих войнах и/или, смещение локаций мир-системных войн. Мир-системная война - это война нескольких конкурирующих мир-систем и центров накопления капитала. В них участвуют Китай, США и ЕС, но не напрямую, а с помощью вовлеченных акторов. С другой стороны, есть и вероятность того, что война будет длиться до "отсечки" в 2028/2029 в нынешнем формате интенсивности со "старыми целями" со стороны РФ. При этом, следует помнить, что мир в 2028/2029 - это не данность. Это прогноз, опция, возможность. Этим историческим окном возможностей могут и не воспользоваться. Мир не наступит сам по себе или в результате "тотальной победы".Мир станет результатом компромиссов, при чем, достаточно болезненных. Нынешний трек войны в периоде 2026-2028 как раз и определяет баланс этих компромиссов и их глубину.

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

