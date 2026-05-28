"Искандеры" и "Цирконы" прилетели туда, куда надо: эксперт об ударах возмездия за Старобельск
Мы используем Украину как полигон для отработки вооружений, которые в случае большой войны полетят по нашим противникам на Западе. "Искандеры" и "Цирконы" прилетели туда, куда надо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
13:28 28.05.2026
 
Мы используем Украину как полигон для отработки вооружений, которые в случае большой войны полетят по нашим противникам на Западе. "Искандеры" и "Цирконы" прилетели туда, куда надо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает происходящее, эксперт заявил, что удовлетворен ударами возмездия за Старобельск. "Мы продолжаем использовать подконтрольную киевскому режиму территорию в качестве полигона в условиях реальных боевых действий", — пояснил Колпашников.
"А теперь мы можем отрабатывать на ней применение вооружений, которые в случае большой войны полетят по нашим противникам на Западе. Где мы еще могли проверить "Орешник", если бы Украины не было?" — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, киевский режим "хорохорился", что их ПВО "все сбивает", но оказалось иначе. "Искандеры" прилетели, и украинцы это признали. "Цирконы" прилетели туда, куда надо. Даже значительная часть наших "Гераней" прилетели туда, куда надо", — добавил Колпашников.
Собеседник издания констатировал, что украинская ПВО серьезно прохудилась, и за это стоит поблагодарить Иран, который отвлек на себя западные системы ПВО.
