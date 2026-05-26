https://ukraina.ru/20260526/1079407829.html

Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине

Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине - 26.05.2026 Украина.ру

Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине

К концу года у киевского режима могут появиться ракеты, которые бьют еще дальше, чем сейчас. Противник сможет дотягиваться до наших тыловых районов, куда дальше не доставал. Поэтому именно сейчас надо нанести Украине неприемлемый ущерб за счет ударов по военно-экономической системе Киева

2026-05-26T07:00

2026-05-26T07:00

2026-05-26T07:00

интервью

украина

киев

европа

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

сво

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076050200_97:38:787:426_1920x0_80_0_0_ef136f268cfb8b81a44cc89a4ef33a58.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников, который внимательно следит за основными военно-политическими тенденциями и по украинскому конфликту, и по международной тематикеВ ночь на 24 мая Киев и Белая Церковь подверглись массированному удару, что стало ответом на атаку киевского режима по колледжу в Старобельске. Российские военные применили баллистические ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Западные СМИ назвали эту ночь одной из самых тяжелых для украинской столицы с начала года. Позднее МИД РФ выступил с официальным заявлением, что российские силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В ведомстве призвали представительства международных организаций как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.- Виталий, как вы в целом оцениваете то, что происходит? Это заранее спланированная боевая работа, которую мы бы провели в любом случае? Или сейчас начнется что-то, от чего мы раньше воздерживались по политическим причинам?- Я удовлетворен ударами возмездия за Старобельск. Мы продолжаем использовать подконтрольную киевскому режиму территорию в качестве полигона в условиях реальных боевых действий. Где мы еще могли проверить "Орешник", если бы Украины не было? А теперь мы можем отрабатывать на ней применение вооружений, которые в случае большой войны полетят по нашим противникам на Западе.Более того, киевский режим в последнее время хорохорился, что их ПВО все сбивает. Оказалось, что это, мягко говоря, не так. Тут даже дело не в "Орешнике", с которым они ничего поделать не могут. Дело в том, что они не смогут сбить большинство наших стандартных ракет. "Искандеры" прилетели, и украинцы это признали. "Цирконы" прилетели туда, куда надо. Даже значительная часть наших "Гераней" прилетели туда, куда надо. Не смог противник их сбить, несмотря на всю рекламу дронов-перехватчиков.Из этого я бы сделал вывод, что украинская ПВО серьезно прохудилось. Спасибо за это нашим иранским товарищам, которые немалую часть западных зенитных систем отвлекли на себя.- Получается, вы не разделяете уныние части нашей аудитории, которая сыплет комментариями в духе "Почему "Орешник" опять был без боевой части" и "Удар не убедил российское общество в возмездии, хотя и нельзя исключить, что он был успешным"?- Об унынии какой части аудитории идет речь?Во-первых, часть наших информационных ресурсов только изображает себя пророссийскими. На самом деле они куплены и транслируют точку зрения противника, чтобы посеять тут панику.Во-вторых, у некоторых наших ресурсов в последнее время просели бюджеты. Из-за этого у них уныние присутствует. Поэтому им все время кажется, что у нас где-то что-то не долетело. И весь свой негатив они пытаются выплеснуть на всю остальную аудиторию.Я же считаю, что у нас все хорошо получилось. Мы не только показали киевскому режиму, что можем достать их в любой точке Украины. Мы показали их западным хозяевам, что мы продолжаем совершенствовать свои ракетные вооружения всех типов и что в случае чего мы по ним точно отработаем.- А то, что "Орешник" снова был без боевой части, было связано с доработкой каких-то моментов?- Да. Мы их достанем в любом месте, где бы они ни находились. Более того, какая-то боевая часть в "Орешнике" точно была. Просто не та, которую все ожидают. Но всему свое время.- Все эти технические нюансы "Орешника" можно доработать по ходу? Или придется полностью выпускать новую партию ракет?- Можно. "Орешник" прекрасен. Мы его уже три раза запускали, и с каждым разом видно, как он совершенствуется.Почему киевский режим везде раскручивает этот гаражный кооператив в Белой Церкви? Они пытаются выдать за разрушения от "Орешника" только последствия взрывной волны, которая возникла в радиусе нескольких километров от места прилета основного заряда. Само место прилета они не показывают.Понятно, что в ракетах всегда есть, что совершенствовать. Но, повторюсь, сам "Орешник" хорош. Как минимум тем, что его сбить невозможно.- Тут я с вами согласен. В Белой Церкви находится не только известный грузовой военный аэродром с ангарами и цехами сборки европейских БПЛА. Там ещё со времен СССР существуют углубленные бункера, связанные подземными ходами с другими секретными базами того времени.- Да, да. Таким дорогим боеприпасом стрелять наобум никто не будет. Там действительно что-то было. Но что именно – мы узнаем только после войны, когда откроют архивы и начнут писать мемуары. Повторюсь, киевский режим пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Но ему на самом деле известно, что и куда прилетело.Недаром один известный террорист-экстремист из числа депутатов Рады, который выступал за "войну до победного конца", вдруг завыл, что надо срочно все заканчивать и переходить к переговорам, потому что Киев бомбят.Они-то прекрасно понимают, что куда прилетело и что с ними может произойти.- Все-таки некоторые "народные" вопросы я вам позадаю. Вы сказали, что мы показали киевскому режиму, что с ними может произойти. А зачем мы им это показываем? Чтобы что?- Тут не в киевском режиме дело.Вы правильно сказали, что народ у нас требует ударов по центрам принятия решений и повешенного Зеленского. Но неужели все настолько наивные, чтобы думать, что Украина самостоятельно принимает какие-то решения?Кто такой Зеленский? Это хороший актер, который надувает щеки, исполняя роль украинского Наполеона в нестиранной футболке. Кто такой Сырский? Это такой же актер, который склоняется над картой с видом нацистского фельдмаршала. На самом же деле все решения принимают политики и генералы западных стран. Киевский режим – это обычные колониальные менеджеры не самого высокого звена.Ну что даст уничтожение одного актера? Да ничего.То есть для того, чтобы нанести удары, о которых мечтает наш народ, надо ударить по целям в Европе и в США. А это ядерная война. Я предлагаю пока ядерную войну не начинать. Если есть шанс без нее обойтись, давайте без нее обойдемся.- А средств у нас хватит на то, чтобы в случае чего уничтожать натовских политиков и генералов на их территории?- Хватит. Мы готовы наносить удары по европейским генералам и политикам на их территории в том случае, если, например, произойдет широкомасштабный ввод войск НАТО на территорию Украины. Сначала бить будем неядерными средствами. А если с их стороны будет раскручиваться эскалация, в ход пойдет ядерное оружие. Извините меня, но в Европе проживает 500 миллионов человек, а в России – 150 миллионов. Их банально больше. И если НАТО напрямую зайдет на территорию Украины или атакует нас из Прибалтики, у нас другого выбора не будет.- А вы не считаете, что Запад больше не исходит из идеи "неуязвимости тыла", поэтому не боится, что может пропустить какие-то наши удары, в том числе ядерные?- Не знаю, из чего исходит Запад. При этом на Западе понимают, что его разрывают изнутри различные социально-политические кризисы. Ему в 2022 году в страшном сне не снилось, что Россия продержится до 2026 года, не проводя мобилизацию и поддерживая более-менее приличный уровень экономики.Боится ли Запад за свои тылы? Не знаю. Но я точно знаю, что тылы у них уязвимы. У них тоже постоянно что-то происходит. То заводик взорвется, то железная дорога сломается, то аэропорт перестает работать. У них через пару недель начнут физически заканчиваться объемы нефти. Это какая уязвимость? Тыловая или экономическая?Про их миграционный кризис я вообще молчу. Посмотрите, что в Британии происходит. В Бирмингеме (второй город по численности население) мэра-пакистанца избрали, потому что там приезжих больше, чем коренных англичан.Повторюсь, у них был расчет, что мы быстро сломаемся, а они за счет нашей бесплатной нефти протянут еще несколько десятилетий. Но мы не разваливаемся. Им приходится Украине газ поставлять. А тут еще Трамп им подложил свинью, устроив конфликт на Ближнем Востоке. Объемы нефти, на которые они рассчитывали, перестали поступать. Сами понимаете, как их корежит.- То есть вы считаете, что мы можем выполнить цели СВО, не прибегая к каким-то экстраординарным мерам?- Конечно. Если боевые действия в прежнем режиме продлятся еще год-два, Запад встанет перед дилеммой: либо сдаваться, либо эскалировать.США с нами воевать не будет. Как бы там ни было, Трамп еще два года будет президентом. Да, помогать Европе они будут, но напрямую участвовать – нет. США прямо говорят, что не хотят стать пешкой в чужой игре. А если США участвовать не будут, как Европа в одиночку будет выдерживать конфликт с Россией?Понимаете, 2% нашего ядерного потенциала хватит на то, чтобы сжечь всю Европу от Варшавы до Лиссабона. При этом США ядерный зонтик над Европой обеспечивать не собираются. Да и в целом у них ПВО не хватает на то, чтобы Киев прикрыть.Они, конечно, хотели бы, чтобы мы развалились как в 1917 и в 1991 году, но как-то не получается. Страна у нас другая, с боевым духом все в порядке. Подавляющее большинство населения конфликт непосредственно на себе не чувствует.Я понимаю, что из-за регулярных атак беспилотников народ требует крови. В этом плане мы действительно недорабатываем. Надо просто чаще показывать кадры, как мы бац и вынесли здание с кучей бандеровцев. Но с этим есть проблема, потому что на Украине жесточайшая военная цензура.Если у нас какой-то хайпожор кадры с места прилета в интернет выложит, ему погрозят пальчиком и штраф в 1000 рублей выпишут. А там человека сразу отвезут в СБУ, изобьют до полусмерти и дадут реальный срок. Поэтому мы зачастую не знаем о последствиях наших атак по Украине. Мы только потом по косвенным признакам можем выяснить, какие потери несет противник.Зеленский говорит, что потери ВСУ за все годы войны составили 60 тысяч человек, а тем временем во Львове все окрестные леса вырубают под строительство новых кладбищ и мобилизация идет в режиме нон-стоп.- Выходит, у нас есть все возможности завершить СВО в таком же темпе без ядерных ударов и без мобилизации за два года, пока Трамп будет у власти в США?- Да. А может быть даже раньше. На Украине банально мужики закончатся. Это не шапкозакидательство. Я об этом исхожу из соотношения потерь. Приведу несколько цифр.Официальная украинская статистика говорит, что на подконтрольных киевскому режиму территориях проживает 23 миллиона человек. Из них минимум 10 миллионов – пенсионеры. Работоспособного населения – 13 миллионов. Из этих 13 миллионов минимум половина – женщины. Следовательно, на Украине проживает 6 миллионов мужчин.Из этих 6 миллионов около 2-3 миллиона – дети. Следовательно, общий мобилизационный потенциал киевского режима составляет около 4-5 миллиона человек. Несколько сотен тысяч из них – бойцы, которые выбыли из-за тяжелых ранений. При этом еще до 24 февраля Украина занимала первое в место в Европе по количеству душевнобольных (тоже несколько сотен тысяч). Следовательно, боеспособных у них 2-3 миллиона человек.Сейчас под ружьем у них около миллиона (общая численность армии и всех силовиков). Еще около миллиона у них в СЗЧ. Какая-то часть мужчин вообще сбежала из страны. Румыния недавно заявила, что за четыре года к ним бежали около 30 тысяч украинцев. А ведь Румыния – не одна такая.Вот и получается, что у киевского режима на всю Украину в запасе есть лишь несколько сотен тысяч мужиков, которых можно отправить на фронт. Да и то большинство из них не хотят воевать ни за какие деньги.По самым минимальным оценкам, ВСУ теряют по 30 тысяч человек в месяц. Почему я об этом сужу? Столько человек необходимо отлавливать ТЦК в соответствии с их официальными планами. А сколько ВСУ теряют в год? Умножаем 30 тысяч на 12 и получаем 360 тысяч. Это примерно та же самая цифра, что и весь реальный мобилизационный потенциал киевского режима.Потому-то я и говорю, что если боевые действия будут проходить в том же режиме, Украине через год-полтора физически будет некем воевать.- Вернемся все-таки к тому, с чего мы начали. С чем вы связываете официальное предупреждение МИД РФ о переходе к системным ударам по Киеву, если мы в целом справлялись и так?- Тут есть несколько моментов.Во-первых, последний удар по украинской столице произвел очень тягостное впечатление на местное население. Виды горящего Киева вызывают у людей апатию и депрессию. Наше руководство это тоже учитывает.Во-вторых, как я уже сказал, киевская система ПВО не сработала. Даже "Герани" достигли своих целей.В-третьих, сложилась подходящая геополитическая ситуация. США вынуждены стягивать все свои зенитные комплексы на Ближний Восток, поскольку Иран за время перемирия не только сумел восстановить свою ракетную инфраструктуру, но и нарастить ее. И если сейчас начнется дубль два, прилетит не только по монархиям Залива, но и по Израилю. Причем гораздо жестче. Поэтому Трампу надо Израиль спасать.И последнее. К концу года у киевского режима могут появиться ракеты, которые бьют еще дальше, чем сейчас. Противник сможет дотягиваться до наших тыловых районов, куда дальше не доставал. Поэтому именно сейчас надо нанести Украине неприемлемый ущерб за счет ударов по военно-экономической системе Киева.

https://ukraina.ru/20260325/1077148091.html

https://ukraina.ru/20260525/aleksandr-polischuk-rossiya-pobedit-v-svo-kogda-vmesto-pustykh-zdaniy-budet-unichtozhat-glavarey-ukrainy-1079382988.html

https://ukraina.ru/20260525/mid-rf-anonsiroval-udary-po-vpk-i-tsentram-resheniy-v-kieve--diplomatam-veleli-bezhat-itogi-25-maya-1079405508.html

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, киев, европа, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сво, "орешник", ракеты, александр сырский, мобилизация на украине