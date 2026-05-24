"Восстановить "Северные потоки" возможно": Станкевич о том, могут ли США забрать контроль над трубой - 24.05.2026 Украина.ру
"Восстановить "Северные потоки" возможно": Станкевич о том, могут ли США забрать контроль над трубой
Технически восстановить или модернизировать "Северные потоки" возможно, но газ в них — российский, и без ресурсной базы труба не представляет ценности. Американцы не могут просто "забрать" контроль над этими потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
"Восстановить "Северные потоки" возможно": Станкевич о том, могут ли США забрать контроль над трубой

Технически восстановить или модернизировать "Северные потоки" возможно, но газ в них — российский, и без ресурсной базы труба не представляет ценности. Американцы не могут просто "забрать" контроль над этими потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о том, как "Северные потоки" фигурируют в энергетической повестке, учитывая, что они повреждены, а европейцы с 2027 года вводят запрет на импорт российского газа, эксперт заявил, что вопрос нужно разделить на три части: техническую, экономическую и политическую.
"Восстановить или комплексно модернизировать "Северные потоки" возможно, несмотря на повреждения. Если будет политическая воля и управленческие решения с нашей стороны, любые действия возможны", — предположил Станкевич.
По словам парламентария, пока, кроме вербальных интервенций политиков, предпосылок для реальных действий нет. Отвечая на вопрос о возможности американцев "забрать" контроль над потоками, эксперт заявил, что это невозможно.
"Забрать — нет. Если они предложат условия, которые нас устроят, можно говорить о компромиссе, но сама труба не представляет ценности без ресурсной базы. Газ в "Северных потоках" — российский", — констатировал собеседник Украина.ру.
Юрий Станкевич заключил, что возобновление работы инфраструктуры зависит исключительно от политических договоренностей с Россией, которых пока нет.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.
Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.
