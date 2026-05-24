Премьер-министр Канады призвал Россию прекратить удары по Украине
Премьер-министр Канады Марк Карни обратился к России с призывом немедленно прекратить удары по украинской территории, заявив, что это позволило бы положить конец конфликту. Соответствующее заявление он опубликовал 24 мая на своей странице в соцсети X
2026-05-24T13:57
Премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию "немедленно прекратить удары" по Украине, что, по его словам, позволило бы "положить конец" конфликту. Заявление канадского премьера было опубликовано в его официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
В своём сообщении Карни указал, что, с его точки зрения, Россия таким образом продлевает "человеческие страдания". Он также заявил, что Канада продолжит сотрудничество с международными партнёрами для достижения того, что он назвал "справедливым и прочным миром" на Украине и в Европе.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что Киев получит от Канады денежный транш в размере 14,4 миллиона долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.
