Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 мая
Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 мая
Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 мая

13:12 24.05.2026 (обновлено: 11:15 25.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа
Егор Леев
автор издания Украина.ру
В Старобельск прибудут иностранные журналисты. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова прибыла на место трагедии в Старобельск для работы с иностранными журналистами, сообщил корреспондент РИА Новости.
Прибытие иностранных журналистов ожидается в ближайшее время.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что в Старобельск отправились представители СМИ 19 государств.
"Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции", – написала она в своём телеграм-канале в 10:24.
Также Захарова рассказала о тех странах и СМИ, которые проигнорировали трагедию в ЛНР.
"Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске", – отметила она.
При этом журналисты ВВС продолжают работать в Москве, а их коллеги участвуют в атаках украинских беспилотников на регионы РФ.
Обстрелы и налёты
Утром 24 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников за минувшие сутки.
"В период с 20:00 по московскому времени 23 мая до 07:00 по московскому времени 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
В ночь на 24 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о завершении поисковых работ в Старобельске.
"В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. Спасательно-поисковые работы завершены. К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас. Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем, кто пострадал в результате этой трагедии, желаю скорейшего выздоровления", – указал Пасечник.
Он также заявил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды.
"Эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание", – подчеркнул глава ЛНР.
Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России: 3 на горловском, 3 на донецком и по 1 на новоазовском и ясиноватском направлениях, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 22 мая в н.п. Агробаза (Мангушского м.о.). Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, легковые автомобили, грузовой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Великая Лепетиха — 5; Днепряны — 3; Козачьи Лагеря — 2; Новая Каховка — 2; Таврийск — 3", – отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Новая Маячка, Старая Збурьевка и Саги.
Утром 24 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском округе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Болдыревка, Вергилевка, Весёлая Лопань, Никольское, Орловка, Отрадное, Репное, Устинка, Чайки, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный произведены атаки 21 беспилотника, 17 из которых подавлены и сбиты. В селе Бессоновка повреждено остекление одной квартиры в МКД. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина, подорвавшийся на тракторе на неустановленном взрывном устройстве в селе Николаевка 22 мая. Ему диагностировали минно-взрывную травму. Помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение", – указывалось в сводке.
В Борисовском округе по посёлку Борисовка выпущено 4 боеприпаса в ходе двух ракетных обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников, 2 из которых сбиты.
"Ранены пять человек, в том числе боец "Орлана". Один пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, остальные продолжают лечение амбулаторно. Ещё один мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю. Лечение проходит в амбулаторных условиях", – сообщил Оперштаб.
Частично разрушено административное здание, повреждены 4 коммерческих объекта, 4 МКД, 5 частных домов, инфраструктурный объект, хозпостройка и 14 автомобилей, 5 из которых сгорели.
В Валуйском округе сёла Казинка, Казначеевка, Старцево и хутор Леоновка атакованы 8 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты. В селе Казинка повреждены 2 частных дома и автомобиль.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Новостроевка-Первая и Смородино нанесены удары 31 беспилотника, 20 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон сгорела кабина грузового автомобиля, а также повреждены 2 машины, в селе Новостроевка-Первая — складское помещение предприятия, в селе Смородино огнём повреждена кровля социального объекта, в селе Ивановская Лисица получили повреждения грузовой автомобиль и 2 частных дома, в селе Гора-Подол — соцобъект, в селе Головчино сгорела машина и повреждена линия электропередачи. Сегодня рано утром в Грайвороне в результате детонации дрона погиб мужчина", – отмечалось в сообщении Оперштаба.
Над Губкинским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Над Корочанским округом сбиты 2 БПЛА. Повреждений во всех случаях не было.
"В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Сергиевка, Староселье и хутору Вязовской один раз сброшены взрывные устройства с БПЛА, выпущено 30 снарядов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 33 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. Информация о последствиях уточняется", – гласила сводка.
Над Новооскольским округом сбит один беспилотник. Без последствий.
В Ракитянском округе сёла Бобрава и Илек-Кошары атакованы по одному беспилотнику. В селе Бобрава повреждена сельхозтехника.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Сурково и хутору Ржавец совершены атаки 19 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В Шебекино повреждены частный дом и автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом, между сёлами Сурково и Первое Цепляево — линия электропередачи, в селе Нежеголь — домовладение.
Украинские военные продолжают атаковать регионы России.
Подробнее о трагедии в Старобельске – в статье Владимира Скачко "Как остановить зверя. России все сложнее сдерживаться в войне с Украиной".
