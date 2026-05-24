Литва предложила НАТО напасть на Калининград: Брутер про "имитацию давления" и сигналы Запала

Вероятность того, что Россия сможет договориться с коллективным Западом, минимальна. Имитация давления на Калининград показывает, что на выгодную договоренность рассчитывать не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-05-24T05:00

Разговор зашел о заявлении министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который предложил НАТО напасть на Калининград. Эксперт заявил, что Запад не собирается идти на такой шаг. Заявление Будриса осталось заявлением именно потому, что более серьезные игроки не хотели бы таких заявлений делать."Имитация давления на Калининград говорит о том, что Запад показывает России, что она не может рассчитывать на выгодную для себя договоренность", — констатировал Брутер.По мнению эксперта, вероятность того, что Россия сможет с коллективным Западом договориться, минимальна. Договориться она может только за свой счет."Нет вероятности того, что западные европейцы в первую очередь и трамписты во вторую готовы учитывать российские интересы", — заявил собеседник Украина.ру.Владимир Брутер заключил, что все, что Россия думает по этому поводу, будет купироваться политическими силами, ориентированными на долгую конфронтацию.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.Как удар по центрам принятия решений на Украине повлияет на ход боевых действий — в материале "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.

