"Надлом и страх гибели в окопах": Алехин раскрыл, почему ВСУ массово бегут с передовой
Украинская армия продолжает активно сопротивляться, но несет катастрофические потери. В передовых подразделениях они достигают 80–90 процентов, а продолжительность жизни солдата на передовой порой составляет всего четыре часа. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Анализируя ситуацию в зоне ответственности группировки "Север", эксперт привел данные о катастрофических потерях ВСУ. "Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в передовых подразделениях, которые в частях, состоящих из призывников, порой достигали 80–90 процентов, а продолжительность жизни (бойца ВСУ) на передовой с высокой интенсивностью боевых действий порой составляла всего четыре часа", — заявил обозреватель.Алехин отмечает психологический надлом противника и страх гибели в окопах под постоянным огнем артиллерии и ФАБов, что приводит к тому, что украинские солдаты оставляют позиции целыми группами.Эксперт также обратил внимание на низкое качество пополнения. "Из-за острой нехватки личного состава (читай: огромных потерь) и успешного продвижения противника (ВС РФ) на передовые позиции в этих областях часто отправляют принудительно мобилизованных граждан без должной подготовки", — пояснил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
12:37 18.05.2026 (обновлено: 12:53 18.05.2026)
