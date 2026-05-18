НАБУ раскрыло, готовит ли арест Елены Зеленской

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально опровергли информацию о проведении расследования в отношении Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление 18 мая было опубликовано в Телеграм-канале ведомства

2026-05-18T12:10

В сообщении подчеркивается, что НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий в отношении первой леди, о которых ранее сообщал ряд СМИ. Ранее, 17 мая, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах информировало о том, что антикоррупционные органы Украины якобы готовят арест Елены Зеленской.По данным источника, украинские политтехнологи рекомендовали президенту официально и публично развестись с супругой, запустив в СМИ тезис о том, что последние семь лет Елена не видит мужа. Сам политик, как утверждалось, рассматривал эту ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь, а не семейных ценностей.Кроме того, агентство сообщало, что в одном из домов элитного жилого комплекса "Династия" под Киевом должна была проживать первая леди Украины. Данный объект недвижимости, по информации источника, строился в качестве компенсации перед ожидаемым разводом.Напомним, ранее в западных СМИ и соцсетях появлялись публикации, в которых Зеленского уличали в готовности пожертвовать своей женой ради сохранения власти, а также в использовании семейных отношений для политических игр.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Союзник" ВСУ: хантавирус распространяется в Сумской области. Хроника событий на утро 18 мая.

