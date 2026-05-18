"Союзник" ВСУ: хантавирус распространяется в Сумской области. Хроника событий на утро 18 мая
10:50 18.05.2026 (обновлено: 10:58 18.05.2026)
© REUTERS / Dmytro SmolienkoУкраинские военные
Украинские военные в Сумской области столкнулись со вспышкой хантавируса из-за антисанитарии. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на свободу под залог 140 миллионов гривен. В то же время президент США Дональд Трамп провел совещание в гольф-клубе по ударам по Ирану — Пентагон подготовил планы
Хантавирус добивает истощенных бойцов ВСУ
Среди украинских военнослужащих, дислоцированных в Сумской области, зафиксирована вспышка хантавируса. Как сообщили источники в российских силовых структурах, распространение опасного заболевания связано с антисанитарными условиями в расположении частей и ослабленным иммунитетом личного состава, передают российские информационные агентства.
"Основной причинным фактором стала антисанитария в местах дислокации подразделений ВСУ, обилие грызунов — природных переносчиков хантавируса. Ситуация усугубляется крайне низким уровнем гигиены и ослабленным общим состоянием здоровья военнослужащих", — рассказал собеседник агентства.
Хантавирус вызывает тяжелые заболевания, поражающие почки и легкие, и в ряде случаев может привести к летальному исходу. Передача инфекции происходит через вдыхание частиц пыли, загрязненных экскрементами и мочой инфицированных грызунов.
По данным источников, командование ВСУ пытается скрыть масштаб вспышки, чтобы избежать паники среди личного состава. Однако санитарное состояние многих позиций украинской армии, особенно в прифронтовой зоне, остается катастрофическим, что создает благоприятную среду для распространения инфекций.
За Ермака внесли залог в 140 млн гривен: экс-глава офиса Зеленского покинул СИЗО
За бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, задержанного по делу о легализации 460 миллионов гривен, внесена полная сумма залога. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).
Речь идет о 140 миллионах гривен, которые были определены судом в качестве меры пресечения. Напомним, выходные экс-глава Офиса президента провел в следственном изоляторе.
Теперь, после внесения залога, Ермак выходит на свободу, однако обязательства перед следствием сохраняются. По данным источников, средства были внесены третьими лицами — вопросом занимались близкие к экс-чиновнику структуры и его знакомые.
Напомним, Ермак был задержан 11 мая. Ему инкриминируют легализацию (отмывание) 460 млн гривен. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Ермак свою вину не признает, называя дело политически мотивированным.
Появление на свободе одного из ключевых фигур в окружении Владимира Зеленского уже вызвало волну критики со стороны антикоррупционных активистов, заявляющих о "двойных стандартах" правосудия на Украине.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Президент США Дональд Трамп на выходных созвал совещание своей команды по национальной безопасности в гольф-клубе в штате Вирджиния, посвященное возможным дальнейшим действиям Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщает телекомпания CNN.
По сведениям журналистов, на встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Как указывает CNN, Пентагон уже подготовил несколько планов на случай, если Трамп примет решение о возобновлении боевых действий против Исламской Республики. В список потенциальных целей, по данным телекомпании, входят объекты иранской энергетики и критической инфраструктуры.
Отмечается, что глава Белого дома, как ожидается, проведет повторное совещание с представителями команды по национальной безопасности уже в течение текущей недели.
В то же время Дональд Трамп вновь перешел к угрозам в адрес Тегерана, опубликовав в своей соцсети очередную "грозную" картинку на фоне усиливающегося давления на Исламскую Республику.
"Если Иран не согласится на сделку с Вашингтоном, США нанесут сильные удары", — написал американский лидер, не вдаваясь в подробности возможной военной операции.
В интервью изданию Axios Трамп развил свою мысль, подчеркнув, что у Тегерана практически не остается пространства для маневра.
"Тегерану придется прийти к соглашению", — заявил президент США, предупредив, что в противном случае давление и атаки будут только усиливаться.
Между тем энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, переходит в острую фазу в связи с приближением летнего сезона. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, ситуация с поставками нефти, дизельного и авиационного топлива может значительно ухудшиться. Основной фактор риска — традиционный летний рост спроса.
Как отмечают источники FT, в жаркие месяцы резко возрастает потребление электроэнергии для работы кондиционеров, что создает дополнительную нагрузку на энергосистемы. Одновременно повышается спрос на авиатопливо в связи с сезоном заграничных поездок.
Фронтовая сводка
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь пресекли очередную массированную атаку киевского режима. Как сообщили в Минобороны РФ, с 21:00 мск 17 мая до 07:00 мск 18 мая были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
География отраженных атак обширна. Дроны ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении идут тяжелые бои у Степногорска. Российские подразделения наступают от Чаривного в сторону Гуляйпольского.
Появляются сообщения о зачистке населенных пунктов Воздвижевка и Верхняя Терса. При этом украинские формирования продолжают обстреливать Энергодар и район Запорожской атомной электростанции, создавая угрозу ядерной безопасности.
На Константиновском направлении фиксируются тяжелые бои в самом городе и в районе Часов Яра. Российские войска оказывают давление со стороны Ильиновки, нанося удары по дамбам и логистическим цепочкам Вооруженных сил Украины. Продолжаются штурмовые действия в районе Тихоновки.
На Добропольском направлении российские подразделения продвигаются от Гришино к Васильевке. Бои продолжаются у Родинского и Новоалександровки.
На Днепровском направлении бои идут у населенных пунктов Березовое, Терновое и Вишневое. Российские силы поэтапно закрывают "карман" от Новопавловки до Муравки, сокращая зону контроля противника.
На Краснолиманском направлении подтверждается закрепление российских подразделений в населенном пункте Боровая. Продолжаются бои за Шийковку.
